Песни у костра вместо офиса: что такое лагеря для взрослых и чем там занимаются

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

Многие мечтают хотя бы на пару деньков вернуться в детство. В наши дни такая возможность есть!

В 2026-м появилась опция вместо «все включено» и аквааэробики с турецкими аниматорами оплатить себе какао в граненых стаканах и «Готовсь!» на линейке. Раньше единственным способом снова оказаться в детском лагере была работа вожатым, а теперь существуют лагеря для взрослых.

Это относительно молодой тренд, который начал активно развиваться в России. Чем современные взрослые лагеря отличаются от детских и почему вообще офисные работники сегодня мечтают вставать на зарядку в восемь утра?

Что такое лагерь для взрослых

Что такое пионерский лагерь для взрослых: куда поехать. Фото: www.globallookpress.com/Martin Dr.Schulte-Kellinghaus

Смены в лагере для взрослых — это выезды на природу продолжительностью от нескольких дней до двух недель. Взрослые живут по расписанию настоящего пионерлагеря: зарядка, время с отрядом, спортивные игры, дискотека.

Правда, выбор развлечений стал шире — серфинг, сплав на байдарках, тренинги по публичным выступлениям. Организаторы таких лагерей утверждают, что взрослым тоже нужно проводить время на природе за играми.

Почему взрослые люди, которые могут позволить себе любой отдых, добровольно соглашаются жить по расписанию, спать в многоместных комнатах и есть в столовой? Ответ прост — это терапия для перегруженной психики.

Такой отдых ценят не только те, кто давно испытывал ностальгию по детским лагерным сменам, но и просто офисные работники, уставшие от городской суеты, а еще те, кто хочет завести новых друзей в неформальной обстановке или ищет нестандартный способ провести отпуск.

Чем взрослые лагеря отличаются от детских

Что такое пионерский лагерь для взрослых: куда поехать. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Основная идея таких лагерей — дать взрослым возможность вернуться в беззаботное детство, ощутить атмосферу дружбы, приключений и новых открытий.

При этом взрослые программы имеют несколько особенностей:

Свобода выбора. Участники сами решают, в каких активностях участвовать. Никто не заставляет идти на зарядку или соблюдать строгий режим;

Комфорт. Условия проживания часто лучше, чем в детских лагерях: уютные домики вместо общих палаток, душевые и туалеты в шаговой доступности;

Тематика. Программы могут быть узкоспециализированными: музыкальные, спортивные, арт‑лагеря, эко‑проекты и даже лагеря в стиле ретро;

Аудитория. Участники — люди с разными интересами, но общим желанием отдохнуть нестандартно.

Сколько стоит отдых в лагере для взрослых в России

Что такое пионерский лагерь для взрослых: куда поехать. Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

Высоким спросом пользуются черноморское, азовское, каспийское побережья, Волга, Кавказские горы. Организаторы предлагают разные типы размещения: есть и палаточные базы, и глэмпинги, и базы отдыха, где есть все необходимые удобства.

Цены варьируются от 15 тысяч рублей за выходные в Подмосковье до 150 тысяч за неделю на Алтае.

Лес, озеро, костер и никаких рабочих уведомлений — иногда именно это нужно, чтобы снова почувствовать себя собой.

Среди самых популярных направлений выделяются следующие:

Подмосковье и Ленинградская область. Близость к крупным городам и развитая инфраструктура, конечно, отразились на количестве взрослых лагерей. Здесь можно найти программы на любой вкус: от спортивных до арт‑проектов, а также смены в духе «литературных лагерей» или творческих резиденций;

Карелия. Живописные леса и озера создают идеальную атмосферу для походов и эко‑отдыха. Многие лагеря предлагают сплавы и экскурсии к природным достопримечательностям;

Краснодарский край. Теплый климат и море подходят для летних смен с пляжными активностями и вечерними кострами у воды;

Алтай. Горный воздух и потрясающие виды — выбор для тех, кто хочет совместить ностальгию с трекингом и созерцанием природы.

Как выбрать лагерь для взрослых, чтобы не разочароваться

Что такое пионерский лагерь для взрослых: куда поехать. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Вариантов много: активное движение или спокойный отдых, получение навыков или просто смена обстановки, компания незнакомцев или уединение. Если сразу определиться с приоритетами, искать станет гораздо проще.

Вот на что стоит обратить внимание при выборе:

Формат и направление. Лагеря бывают спортивные, творческие, образовательные и смешанные;

Длительность. Одни лагеря рассчитаны на уикенд, другие — на одну-две недели — строго под отпуск;

Локация. Горы, море, лес, загородная база — атмосфера места сильно влияет на общее впечатление;

Размер группы. Небольшое комьюнити — это камерность и близкое общение, большая группа — разнообразие знакомств и насыщенная атмосфера;

Проживание и питание. Палатки, домики, полноценный отель — условия могут сильно отличаться;

Цена и что в нее входит. В стоимость входит наполнение: иногда более дорогой лагерь включает все, а в дешевом многое оказывается за дополнительную плату.

Какие направления лагерей для взрослых существуют

Что такое пионерский лагерь для взрослых: куда поехать. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo

Окунуться в атмосферу детства можно по-разному.

Лагеря в стиле пионерских смен

Вариант, если хочется не просто ностальгировать, а прожить все заново — со всеми подробностями, включая дурацкие анкеты, первую дискотеку и попытки спрятаться от вожатых.

Творческие лагеря

Камерный творческий лагерь существует даже для тех, кто хочет открыть в себе что-то новое, а не просто вспомнить детство. Вместо зарядки и танцев тут предлагают более спокойные активности: лекции по психологии, вокал, рисование, актерское мастерство, кастомизация одежды.

Образовательные лагеря

Существуют и образовательные лагеря для взрослых, где научат разным аспектам актерского мастерства — от ораторского искусства до импровизации и от театральной читки до публичных выступлений. Там будет интересно людям любой профессии, если они просто хотят стать более открытыми.

Отдыху тоже отводят много времени: после занятий участники занимаются йогой, ходят в баню и просто гуляют по территории. Смены, как правило, здесь не такие долгие, как в обычных лагерях: есть программы по несколько дней и даже однодневные.

Эко‑лагеря

Это лагерь, где природа соседствует с комфортом, а программа построена так, чтобы участники уехали не только с потрясающими фотографиями, но и с новыми мыслями в голове. Участники живут в глэмпингах — уютных купольных домах, шатрах и палатках на два-три человека.