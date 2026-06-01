Петров пост — 2026: даты, главные запреты, правила питания и духовный смысл
Период воздержания в честь святых апостолов продлится 34 дня.
Петров пост — первый из двух летних в 2026 году. Он установлен в честь святых апостолов и в память о том, как ученики Христа очищали свою плоть, готовясь нести миру слово Божие.
В этом году Петров пост будет наиболее долгим за последние пять лет. Как провести этот период с пользой для души и тела?
В какие даты в 2026 году пройдет Петров пост
Петров пост не имеет фиксированных дат начала — он зависит от празднования Пасхи.
Это наполовину подвижный пост: он начинается спустя неделю после Дня Святой Троицы, а поскольку сам праздник Троицы зависит от Пасхи, которая подвижна, то и начало Петрова поста также подвижно.
Завершением является праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, который, в отличие от начала, неподвижен и празднуется 12 июля по новому стилю. Таким образом, продолжительность этого поста может быть от восьми дней до шести недель.
В 2026 году летний пост в честь апостолов Петра и Павла начинается 8 июня и продолжается до 11 июля включительно — всего 34 дня.
История возникновения Петрова поста
Впервые сам период воздержания упоминается в «Апостольском предании», записанном святым Ипполитом Римским в III веке. Изначально он не был связан с Петром и Павлом и назывался постом Пятидесятницы. Его соблюдали те, кто пропустили Великий.
«Если же кто, будучи в плавании или по другой необходимости, не знал дня (Пасхи. — П. Б.), то, узнав об этом, пусть постится за прошедший пост после Пятидесятницы», — указано в предании.
Как Петров он утвердился, когда в Константинополе и Риме святым равноапостольным Константином Великим были воздвигнуты храмы в честь святых первоверховных Петра и Павла.
Освящение константинопольского храма совершилось в день памяти апостолов 29 июня по старому стилю, то есть 12 июля по новому. С тех пор этот день стал праздничным, а предшествовавший пост получил название Петровского. С тех пор верующие воспринимают его как своеобразный подготовительный этап ко дню памяти святых апостолов окончанием поста.
В чем заключен духовный смысл Петрова поста
Главный смысл Петрова поста заключается в духовной подготовке к празднику апостолов Петра и Павла. Апостолы приготовляли себя к службе тяжелыми усилиями.
«В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте», — указано в Библии.
Его суть в том, что он помогает обрести чистоту тела и души верующим, которые отмечают день памяти святых. Важен здесь не только отказ от определенной пищи, но и исключение деструктивных эмоций, негативных помыслов. Это время отведено для молитв и добрых дел, общения с Богом.
Так как он установлен в честь святых апостолов Петра и Павла и призван подготовить верующих к празднованию их памяти, у него есть и другие названия — Апостольский и Петропавловский. Но именовать его так просто неудобно — слишком громоздко. Раз уж, называя имена апостолов, первым произносят имя Петра, так и сократилось название.
В народе Петров пост называли просто «петровки» или «петровка-голодовка»: в начале лета от прошлого урожая уже мало что оставалось, а до нового было еще далеко.
Что можно и нельзя есть в Петров пост
Петров пост считается одним из самых «мягких» в православном календаре, потому что во время него разрешается есть рыбу. Связано это с тем, что апостол Петр, родившийся в семье рыбака, всегда считался их покровителем.
Согласно церковному уставу, в течение всего Петрова поста действует запрет на мясо, молоко и яйца, а также нельзя употреблять блюда, содержащие эти продукты. Правда, по средам и пятницам ограничений больше.
Основные правила питания:
- По понедельникам разрешается горячая пища без сливочного масла — супы, каши, отварные овощи;
- По средам и пятницам предписывается сухоядение: можно употреблять сырые овощи и фрукты, орехи, хлеб, мед;
- По вторникам и четвергам разрешается рыба и морепродукты, грибы, овощи, крупы а также горячая пища с растительным маслом;
- В выходные дни (субботу и воскресенье) допускается употребление вина в умеренном количестве, а также рыба, горячая пища с маслом, грибы, овощи, крупы.
При этом существуют группы людей, которым разрешено соблюдать пост нестрого:
- Беременным и кормящим женщинам — потому что в этом состоянии им самим нужно много питательных веществ;
- Тем, у кого обостряются хронические заболевания;
- Людям в послеоперационный период;
- Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: язвенной болезнью, обострением хронического панкреатита.
«Должно разрешать больному принимать пищу и питие соответственно тому, что он может понести. Ибо совсем истощенному употреблять елей — дело оправданное», — гласит 10-е правило святителя Тимофея Александрийского.
В частности, 8‑е правило того же святителя касается недавно родивших женщин.
«Если тело в смирении и немощи, то пусть принимает пищу и питье, как пожелает и как сможет понести», — гласит оно.
Также существуют категории людей, которым стоит поститься, но с послаблениями.
Среди них, например, путешественники и военнослужащие. Если у человека нет возможности выбирать постные продукты, он может получить благословение на послабление поста.
Как правильно подготовиться к Петрову посту
Если человек, особенно взрослый, ранее не держал пост, важно подготовиться к изменению рациона: изучить растительные источники белка и продумать, как перестроить питание под свой ритм жизни.
Лучше заранее облегчить работу организму — меньше употреблять мясных и кисломолочных продуктов.
Однако гораздо важнее подготовка духовная. В течение поста важно:
- Чаще посещать богослужения;
- Уделять больше времени молитве;
- Воздерживаться от развлечений и чрезмерного времяпрепровождения в социальных сетях;
- Проявлять милосердие и помогать нуждающимся;
- Работать над искоренением вредных привычек и греховных помыслов.
Пост помогает очистить душу, упорядочить мысли и настроиться на духовный лад.
Какие традиции связаны с Петровым постом
Большинство традиций Петрова поста имеют отношение к кулинарии.
В дни памяти святых, которые выпадают на период поста, принято печь рыбники — пироги с запеченной целиком рыбой внутри. Традиционными блюдами в Петров пост считаются постные щи, холодная постная окрошка и ботвинья — холодный суп на кислом квасе.
Семьи стараются проводить больше времени вместе, обсуждая духовные темы и читая Священное Писание.
Петров пост завершается 11 июля, а 12 июля отмечается День памяти святых апостолов Петра и Павла — один из великих праздников Православной Церкви. В этот день верующие собираются в храмах на торжественные богослужения, прославляя апостолов, которые проповедовали христианство по всему миру.
Праздник Петра и Павла издавна сопровождался народными гуляньями, ярмарками и семейными застольями. После завершения поста разрешалось употреблять любые продукты, и столы изобиловали разнообразными блюдами. Однако даже в дни торжества Церковь призывает сохранять благочестие и помнить о духовном смысле прошедших недель поста.