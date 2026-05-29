Как изменились актеры фильма «Кука» за 20 лет: сравниваем фото тогда и сейчас
Фото: Кадр из к/ф «Кука», реж. Ярослав Чеважевский, 2007 г.
Это кино вышло на экраны почти 20 лет назад.
Трогательная семейная драма «Кука» режиссера Ярослава Чеважевского вышла на экраны в 2007 году и практически сразу завоевала любовь зрителей. История маленькой девочки, волею судеб оказавшейся одной в огромной Москве, никого не оставила равнодушным.
С момента выхода фильма прошло почти 20 лет, и жизнь актеров, подаривших нам эту душевную историю, претерпела значительные изменения. Некоторые из них продолжили успешную карьеру, другие сосредоточились на личной жизни или сменили сферу деятельности.
Анастасия Добрынина (Кука)
На момент съемок Анастасии было шесть лет, однако в кино она дебютировала раньше — в четыре года. На съемках она, еще не умея читать, учила текст с голоса мамы, которая сыграла в том же фильме кассиршу.
Роль в «Куке» стала для девочки переломным моментом в карьере. Дебют в кино состоялся в три года — она снялась в сериале «Буровая» (2002 год). После фильма юная актриса продолжила сниматься в кино, участвовала в проектах «Серафима прекрасная», «Реальная сказка», «Честное пионерское» и других.
«Это была моя первая большая стартовая работа. Как раз после этого фильма поняла, что хочу стать актрисой. На съемочной площадке было много разных интересных историй. К примеру, с раннего детства боюсь собак. И как только узнала, что буду сниматься с собакой, очень испугалась, ведь посчитала, что не справлюсь.
В итоге мы с подружились с животным, и это было прекрасное партнерство. Сейчас во мне, конечно, трудно узнать ту маленькую Куку, потому что я очень поменялась. Но самые смешные ситуации бывают, когда с тобой знакомится молодой человек, начинает ухаживать, а потом понимает, что перед ним та самая девочка из фильма.
И мне в какой-то момент становится неловко, ведь это такая ответственность и надо держать марку! А если честно, то мне очень приятно, что фильм помнят. Это значит, что работа была хорошей и все сделано не зря», — рассказывала Анастасия в интервью StarHit.ru в 2020 году.
В 2022 году Добрынина окончила ВГИК с красным дипломом (мастерская Игоря Ясуловича) и стала актрисой театра «У Никитских ворот». На сцене она играет как в классических постановках (например, Соня в «Дяде Ване»), так и в экспериментальных антрепризах.
Еще одно увлечение актрисы — музыка. Она пишет песни, играет на гитаре и фортепиано, периодически записывает треки. В 2022 году был представлен клип на песню «БГ», записанную двумя годами ранее.
В 2026 году Анастасия продолжает актерскую карьеру. Среди ее последних проектов — фильмы «Ландыши. Такая нежная любовь», «Про это самое», «Москва слезам не верит. Все только начинается» и «Тайна адмирала Ушакова».
Дина Корзун (Лена)
После успеха фильма «Страна глухих» (1998) Дина Корзун в 2000 году ушла из МХТ имени Чехова. В 2007 году она начала сотрудничать с Королевским национальным театром в Англии, где выступала как актриса и продюсер.
«При моем плотном рабочем графике я легко согласилась сниматься в «Куке». Сейчас так редко предлагают простые человеческие истории, без пафоса; где никто никого не убивает, не раздевает. Когда я пришла на встречу с режиссером Ярославом Чеважевским, он не дал мне задать ни одного вопроса. Говорил один: громко, долго, убедительно. Размахивал руками с таким энтузиазмом, что я решила «пуститься в плаванье», — делилась актриса.
Корзун тоже рассказывала про актрису-овчарку.
«У нас была еще одна „актриса“ — собака. Такая тройка главных персонажей: моя героиня, девочка „Кука“ и пес. Его играла рыжая овчарка — „профессионалка“, во многих фильмах уже снималась. После съемок одного эпизода режиссер начал всех хвалить. Сказал: „А собака у нас просто золотая! Из чистого золота!“ Овчарка тут же прыгнула на руки к своей хозяйке и с таким гордым видом на нас оттуда посмотрела. Честное слово, как человек, причем с амбициозным характером», — смеялась Дина.
Долгое время актриса жила в Европе, но в 2021 году вместе с мужем и детьми вернулась в Россию. Она объяснила это решение пандемийными ограничениями в Европе и желанием, чтобы дети улучшили знание русского языка.
В 2023 году Корзун представила свой автобиографический спектакль «Как я пришла в сознание», который позже вошел в основной репертуар театра «Практика». Сейчас актриса служит в «Покровка. Театр».
Сейчас она успешно совмещает работу в зарубежных и российских проектах, снимается в британском сериале «Острые козырьки», где ее партнером по площадке стал Том Харди. Помимо съемок она играет в моноспектаклях и продолжает заниматься благотворительностью.
Александр Половцев (начальник социальной службы Николай Барышев)
Александр Половцев известен ролью полковника Соловца в сериале «Улицы разбитых фонарей». В интервью он признавался, что на протяжении нескольких лет боролся с алкогольной зависимостью. По его словам, проблема возникла во время гастролей с коллегами по сериалу.
В 2016 году Половцев женился на Александре Муратовой, которая младше его на 23 года. В браке родились двое детей — сын Андрей и дочь Яна.
Актер продолжает творческую деятельность. С ним вышли картины «Ухожу красиво 2» и «Свидетели». Также ожидались премьеры сериалов «Семейный подряд», «Госзащита» и фильмов «Приют счастья» и «Колотун».
Павел Деревянко (Серега)
Павел Деревянко исполнил роль Сереги — одного из социальных работников, коллеги Лены. Его персонаж получился ироничным, но добрым, и именно он косвенно помогает Лене и Куке встретиться.
После «Куки»Павел Деревянко стал одним из самых востребованных актеров российского кинематографа. В 2025 году на экраны вышло 13 проектов с его участием, причем в большинстве из них он сыграл главные роли.
Среди его работ — фильмы и сериалы «Беспринципные», «Сансара», «Холоп», «Подельники», «Дылды», «Домашний арест» и другие. И пробует себя в роли продюсера, основав с партнерами кинокомпанию «Мыльные пузыри».
Актер также занимается боксом и три раза в неделю ходит в зал, чтобы поддерживать форму.
В 2020 году сообщалось, что Деревянко расстался с Дарьей Мясищевой после более чем 10 лет отношений. В 2025 году он женился на Зое Фуць.
Дмитрий Дюжев (Рома, друг Лены)
Дмитрий Дюжев сыграл друга Лены. Его персонаж добавил фильму комические нотки. После «Куки» актер продолжил активно сниматься, среди его работ — фильмы «Остров», «Слушатель».
В 2015 году Дюжев дебютировал как режиссер, поставив спектакль «Скамейка» в Губернском театре. В 2018 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РФ. В 2025 году он участвовал в проектах «Позывной „Алдан“» и «Гудбай», где исполнил роль Джо Байдена.
Юрий Колокольников (Жека)
Юрий Колокольников продолжает сниматься в кино как в России, так и за рубежом. В 2025 году он участвовал в проектах «Волшебник Изумрудного города» (сыграл Железного дровосека), «Легенды наших предков», «Левша» и других.
Актер фактически живет на три страны, постоянно перемещаясь между Россией, США и Канадой: в России живут его дети, в Штатах он тоже работает, а в Канаде остались мать и старший брат.
Юрий Беляев (папа Лены)
Народный артист России Юрий Беляев, сыгравший отца Лены, — обладатель одной из самых драматичных актерских судеб. Он поступил в Щукинское училище лишь с четвертой попытки, а настоящая слава пришла к нему в 50 лет после роли графа де Монсоро в сериале «Графиня де Монсоро».
В личной жизни актер также прошел через испытания: он был женат четыре раза, его нынешняя супруга — актриса Татьяна Абрамова, которая младше его на 27 лет.
В 2026 году Юрий Беляев, несмотря на перенесенный инфаркт и непростой жизненный период, не оставил профессию и продолжает сниматься. Среди его последних проектов — «Берлин'23».