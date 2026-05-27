Новая семейная налоговая выплата с 1 июня: кто может получить и как оформить в 2026 году

Семьи, где воспитываются двое и более детей, а доход не превышает установленного лимита, смогут получать часть уплаченного подоходного налога обратно.

С 1 июня 2026 года в России запускается новая мера поддержки семей с детьми — ежегодная налоговая выплата. Ее суть предельно проста: государство возвращает работающим родителям с двумя и более детьми часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

По сути, это налоговый кешбэк: из стандартных 13% подоходного налога для семей, соответствующих критериям, эффективная ставка снижается до шести, а разницу в 7% возвращают на счет.

Кому положена семейная налоговая выплата с 1 июня 2026 года

Чтобы претендовать на ежегодную семейную выплату, родители должны одновременно соответствовать нескольким условиям:

Минимальное количество детей

В семье должно быть как минимум двое детей. Учитываются родные, усыновленные, а также дети, находящиеся под опекой (попечительством).

Возраст у них должен быть до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок обучается очно в колледже, техникуме или вузе и не состоит в браке.

При этом сам ребенок не должен иметь самостоятельного дохода, превышающего установленные лимиты.

Гражданство и проживание

Все члены семьи (и родители, и дети) должны быть гражданами России и постоянно проживать на ее территории.

Налоговое резидентство также обязательно. Если кто‑то из семьи живет за границей или не имеет российского паспорта, право на выплату теряется.

Официальное трудоустройство и уплата НДФЛ

Выплата предназначена только для родителей, которые получают доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%. Это чаще всего заработная плата по трудовому договору, но могут быть и авторские гонорары, доходы индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения, а также некоторые другие поступления.

Самозанятые (плательщики налога на профессиональный доход) и индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения (УСН) без уплаты НДФЛ права на выплату не имеют. Если в семье работает только один родитель, а второй — самозанятый или безработный, выплата положена только тому, кто платил 13% НДФЛ.

Уровень дохода семьи

Среднедушевой доход семьи за год не должен превышать полуторной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе проживания.

Для расчета берут доходы всех членов семьи (зарплаты, премии, пенсии, пособия, алименты, доходы от аренды и продажи имущества и т. д.) за календарный год, делят на количество членов семьи и на 12 месяцев. Если полученная цифра оказывается меньше или равна полутора прожиточным минимумам, семья подходит под критерий.

При этом некоторые выплаты (материнский капитал, единовременные пособия при рождении, компенсации вреда здоровью) в расчет не включаются.

Отсутствие долгов по алиментам

У заявителя не должно быть непогашенной задолженности по алиментным обязательствам. Этот факт проверяется через соответствующие реестры.

Имущественный ценз

Государство оценивает не только доходы, но и имущественное положение семьи. Основанием для отказа может стать, например, наличие в собственности двух и более квартир, если общая площадь на каждого члена семьи превышает 24 квадратных метра, или двух и более жилых домов с превышением 40 квадратных метров на человека.

Также под ограничение попадают новые автомобили (младше пяти лет) мощностью более 250 лошадиных сил. Исключение сделано только для многодетных семей с четырьмя и более детьми.

Если семья владеет несколькими гаражами, слишком большим земельным участком или дорогими активами, это тоже может стать причиной отказа.

Как рассчитывается сумма выплаты

Формула простая: берется годовой доход родителя, облагаемый НДФЛ по ставке 13%, и считается 7% от этой суммы — именно столько государство вернет.

Получается, что вместо стандартных 13% для подходящих семей применяется льготная ставка 6%, а разница в 7% и есть семейная налоговая выплата.

Если в семье работает только один родитель, выплата будет только на него.

Как оформить семейную льготную выплату с 1 июня 2026 года

Заявление на выплату принимаются с 1 июня по 1 октября 2026 года за доходы, полученные в 2025 году. После первого месяца осени заявления за этот период уже не рассматриваются.

Подать документы можно тремя способами:

Через портал Госуслуги — самый быстрый и удобный вариант. Нужно иметь подтвержденную учетную запись. Система автоматически заполнит многие поля; В Многофункциональном центре (МФЦ) — можно обратиться лично с пакетом документов; В клиентской службе Социального фонда России (СФР) — особенно актуально для сложных случаев, когда нужна очная консультация.

Какие документы понадобятся для оформления льготной семейной выплаты с 1 июня 2026 года

Большую часть сведений СФР получит самостоятельно через систему межведомственного электронного взаимодействия (данные о доходах из ФНС, о детях из ЗАГСа, о регистрации из МВД).

Однако заявителю лучше подготовить:

паспорт;

СНИЛС;

реквизиты банковского счета для перечисления денег;

свидетельства о рождении всех детей;

для детей от 18 до 23 лет — справку из учебного заведения об очной форме обучения;

при наличии — документы об опеке или усыновлении.

В редких случаях могут запросить справки 2-НДФЛ или подтверждение регистрации по месту жительства. Если потребуются дополнительные бумаги, на их предоставление дается до десяти рабочих дней.

Сроки рассмотрения льготной семейной выплаты с 1 июня 2026 года

Решение о назначении выплаты или об отказе принимается в течение десяти рабочих дней после подачи заявления. Если нужны уточнения, срок может быть приостановлен до получения недостающих данных.

После положительного решения деньги перечисляются на счет заявителя в течение пяти рабочих дней. В целом, выплаты по доходам 2025 года планируется завершить до конца октября 2026 года.

Когда могут отказать в льготной семейной выплате с 1 июня 2026 года

Оснований для отказа достаточно много. Самые частые:

Превышение уровня дохода — среднедушевой доход семьи больше полутора прожиточного минимума в регионе;

Недостаточное количество детей — в семье один ребенок или дети не подпадают под возрастные и статусные критерии;

Отсутствие налогооблагаемого дохода — родитель не платил НДФЛ по ставке 13% (работал неофициально, был только самозанятым или ИП на спецрежиме);

Имущество семьи превышает лимиты — слишком большая площадь жилья, несколько дорогих автомобилей, земельные участки сверх нормы;

Наличие задолженности по алиментам — проверяется по базам судебных приставов;

Недостоверные или неполные сведения в заявлении или приложенных документах;

Лишение родительских прав или признание заявителя недееспособным.

Если семья уверена, что все условия соблюдены, но получила отказ, можно запросить в СФР письменное обоснование. При выявлении ошибки со стороны ведомств (например, некорректная передача данных о доходах из ФНС) запрос может быть пересмотрен.

Выплата не приходит автоматически. Заявление нужно подавать ежегодно, каждый раз за отчетный период (доходы предыдущего года).

Деньги перечисляются каждому работающему родителю отдельно на его личный банковский счет. Сумма выплаты не учитывается при определении права на другие социальные пособия и не отменяет уже назначенные меры поддержки.