Мистика в жизни Сафронова: встреча с НЛО, зелье от короля и пророческая картина

Никас Сафронов часто сталкивается с мистикой. Как художник относится к необычному в своей жизни, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью Никаса Сафронова. Откуда у художника собственный остров? Зачем ему регулярно дарят диких зверей? Правда ли живописец встречался с инопланетянами? За что на него обиделась певица Мадонна? И чем закончилась история с внебрачным ребенком знаменитости? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я принимаю с достоинством. Есть подарки, которые тут же отдаю или кому-то передаю. Не скажешь людям: принесите деньгами. Не у каждого есть», — отмечает художник.

В начале апреля Никасу Сафронову исполнилось 70 лет. Но поздравления и подарки он продолжает получать до сих пор. Причем один удивительнее другого.

«Клиенты, заказчики, покупатели вчера притащили мне огромный бюст. Не успели на день рождения. Мой портрет. Сам скульптор пришел. Я не совсем был как бы удивлен, но не совсем был обрадован», — говорит художник.

Сафронов признается: к необычным презентам давно привык.

«Я получил небольшой остров в подарок за то, что написал одну девушку, дочь одного богатого человека. В знак благодарности и удовольствия он подарил мне остров. Я за него все время плачу, но один раз там всего был», — уточняет живописец.

Никас Сафронов делится: самое главное, чтобы подарки были безопасными. А то однажды подруга взяла да и принесла ему настоящего хищника.

«Леопарда подарила. Маленького леопарда. Я с ума сошел. Она заплатила сто тысяч долларов», — рассказывает художник.

Кстати, этот случай был не единственным, когда Сафронову вручали диких зверей. В следующий раз он едва не стал хозяином рептилии.

«Кто-то пытался змею подарить. Почему-то думают, что я животных очень люблю», — отмечает звезда.

Сафронов делится: он предпочитает любоваться братьями меньшими исключительно на холстах. Знаменитости по душе совершенно другие подарки. К примеру, королю Бахрейна удалось угодить живописцу.

«Подарил мне коробку. Коробка инкрустированная, красивый такой сундучок. Я говорю: „А что там?“ Мне помощник говорит: „Вы даже не представляете, что там“. Я думаю: точно бриллианты. Открываю. Там бутылочка какой-то жидкости мутной, темной», — вспоминает Никас Сафронов.

Как объяснил помощник короля, внутри сосуда раствор, который используют для освящения жилища.

«И ни одна нечистая сила тебя не коснется. Во всяком случае, твоего дома и твоих близких, тех, кто живет в этом доме», — уточняет художник.

Такой чести Никас Сафронов удостоился за картину, которая, по словам живописца, оказалась пророческой.

«Нарисовал нефтяную скважину. А король мне сказал: „У нас нет нефти. Была, но у нас она кончилась. Мы сами у саудитов берем, у нас всегда был жемчуг“. Я стал рисовать жемчужину в пустыне, и там Бахрейн внутри. А оказывается, позвонили через месяц и сказали, что нашли нефть», — делится художник.

«Поскольку мы часть всей этой всеобщей паутины, на самом деле Никасу может прийти знание заранее, что уже произойдет. Грубо говоря, он уже как будто эту информацию считал с общего информационного поля. То есть он это не придумал, он это почувствовал, поэтому отразил это в картине, которая в дальнейшем развернулась в реальность», — заявляет актриса Алена Чехова.

В отличие от короля Бахрейна, сам живописец тогда не удивился. Ведь, как говорит Сафронов, в своей жизни он часто сталкивается с мистикой.

«Ночью выставку закрыли, включили мониторы, все опечатали. Утром проверяли мониторы, а там летают шары, вылетающие из картин, залетающие. Вот как это работает? Тонкие, как мыльные пузыри», — вспоминает художник.

Сафронов уверяет, что ему однажды повезло повстречаться даже с НЛО.

«Я видел однажды, живя на Малой Грузинской, как мне показалось, летающая тарелка. На нее смотрело много людей. Это было такое, две как бы соединенные тарелки, и вокруг огонь шел. Не огонь, а огоньки светились», — уточняет знаменитость.

Художник часто прибегает к загадочным и волшебным сюжетам и в своем творчестве. Правда, иногда эффект получается неожиданным. К примеру, певица Мадонна не оценила, что Сафронов решил изобразить ее в образе бабочки.

«Наверное, она решила, что она не однодневная бабочка, как-то я ее изобразил. Я имею в виду, есть эффект бабочки. Если в одном месте, скажем, взмах бабочки, то в другом месте будет буря. Знаете, это вот баттерфляй, эффект бабочки ее напугал немножко», — предполагает живописец.

Впрочем, художник понимает: взгляды на искусство могут быть разными. Да и обычно его картины собирают восхищенные отзывы. Сафронов объездил со своими работами весь мир. В последнее время организовывать выставки за границей ему помогает сын Лука.

«Выставка прошла в Индии. Подготовка была очень сложная. Нужно было туда лететь, выбирать зал, смотреть. Лука там, мой сын, провел вообще два месяца. Слава богу, Лука — помощник. Заболел там малярией, его укусил комар. Бедный чуть не умер», — рассказывает художник.

Всего у Никаса шесть сыновей. А недавно еще один молодой человек заявил, что является наследником художника. Гибас Вакарис даже пытался доказать отцовство Сафронова через суд. Но у него ничего не получилось.

«Мне кажется, это какая-то мутная история. Не буду лукавить: когда человек знаменит, когда человек богатый, да, каждый хочет откусить», — подчеркивает сын художника Дмитрий Цыбульский.

Никас Сафронов общается со всеми детьми. И был счастлив получить от каждого из них поздравление с юбилеем. Жалеет только, что отметить всем вместе не получилось. Сыновья живут в разных концах света.

Но надеется, что в скором времени они смогут собраться за одним столом и провести вечер за душевными разговорами, которые так любит папа.