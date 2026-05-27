Черная полоса звезды «Ворониных»: Волкова попала в больницу после унизительного увольнения

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Актриса Екатерина Волкова начала новый этап жизни после увольнения из театра. Что сейчас происходит в ее жизни, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Актриса Екатерина Волкова напугала поклонников. Из-за чего звезда сериалов попала в больницу? Как на ее здоровье повлияло увольнение из театра? Чем артистку обидел худрук? Собирается ли она подавать на него в суд? И кто из знаменитостей встал на защиту коллеги? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Каждые просто две-три минуты ко мне заходят то взять кровь, то приносят баночку, то меряют давление… Мне принесли обед, а есть мне нельзя», — рассказывает артистка.

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова выложила видео из больничной палаты. Подписчики разволновались и начали гадать: что случилось? А главное, не является ли причиной проблем со здоровьем скандальное увольнение Волковой, которое еще недавно обсуждала вся артистическая среда?

Все началось с поста на странице знаменитости: она призналась, что ушла из театра, где служила десять лет. Причем сделала это не по своей воле. Волкова утверждает: причиной увольнения худрук якобы назвал ее возраст. По словам актрисы, он так и сказал: «Слишком старая».

«Конечно, как любой женщине это неприятно услышать, потому что ты же понимаешь, что тебе правда не 18, да? Ни один настоящий мужчина не имеет права женщине сказать. Это его самого унижает и принижает, скорее всего. Почему он сказал? Скорее всего, от своей неуверенности», — предполагает Волкова.

На защиту звезды встали подписчики. Они грозились перестать покупать билеты на его постановки. Заступились за артистку и коллеги.

«Это очень болезненный момент для артиста, когда его выбирают или не выбирают», — отмечает актриса Ирина Безрукова.

«Это кто-то проявил страшную бестактность», — подчеркивает актер Леонид Ярмольник.

«Актрису нельзя уволить за вот этот идиотизм: старая. Одно дело — я не подхожу по роли, я профнепригодна. Это совершенно другое», — говорит Волкова.

Супруг Екатерины Андрей Карпов так возмутился, что даже хотел идти разбираться с обидчиком по-мужски. Жена его остановила. Сказала: это должно остаться на совести начальства.

«Скорее всего, это его обида. На что, я так и не поняла. Но человек останется с этим жить», — отмечает звезда.

Некоторые советовали артистке обратиться в суд и взыскать с мужчины моральную компенсацию за оскорбление чести и достоинства, но она не считает нужным заходить так далеко.

«Судиться я не буду. Это мелочно, это низко, это противно. И если мы сейчас еще начнем судебные тяжбы, слишком много внимания этому человеку», — объясняет Екатерина Волкова.

По словам актрисы, сначала она вообще не собиралась выносить эту историю на публику. А потом решила честно рассказать поклонникам, почему они больше не увидят ее в любимых спектаклях. Но такого резонанса не ожидала.

«Я не хотела никому сделать никакой гадости. Это был мой порыв. Нельзя поступать так с людьми. Никому и никогда. Я просто хочу сказать, что жизнь — такая штука, она всегда возвращается бумерангом. Это правда. Я уже это отболела, отпустила, я высказалась. Все. Я получила такую колоссальную поддержку, а поверьте, это дорогого стоит», — подчеркивает звезда.

Волкова не унывала и даже нашла в ситуации плюсы. К примеру, у нее появилась возможность заняться делами, которые она раньше откладывала. Знаменитость стала ходить в фитнес-клуб и увлеклась онлайн-шопингом.

«Иногда у меня бывает настроение „какой шопоголик“. Я ложусь вечером, открываю онлайн и складываю все в корзину. И вот я накупила такая, утром просыпаюсь и обнуляю ее. И заново иду в магазин», — рассказывает Екатерина Волкова.

Но артистка недолго наслаждалась безработной жизнью. В начале мая она похвасталась, что ее приняли в труппу Театра Сатиры. Поклонники радовались за актрису. И вдруг — госпитализация.

Вскоре Волкова успокоила всех неравнодушных. Объяснила: операция плановая. Чувствует она себя хорошо. И уже ждет не дождется, когда сможет приступить к репетициям в новом театре.