Лепс хочет усыновить троих, Киркоров мечтает о сыне: звездный беби-бум набирает обороты

Число звездных наследников в России растет. Кто из кумиров уже находится в ожидании пополнения, а кто только строит планы, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

«Конечно, есть разница, потому что ответственность какая-то сумасшедшая, еще большая, чем при рождении вот этого товарища», — признается Денис Матросов.

Круги под глазами, измотанный вид, но актер и не думает маскировать следы бессонной ночи. Напротив, Матросов с гордостью рассказывает, чем занимался до утра. Оказалось, все его внимание было приковано к новорожденной дочери, которую ему недавно родила жена Оксана.

«Маме надо поспать. Так как грудное вскармливание, то возможность пропустить одно сцеживание, и папа ночью встает, кормит», — говорит актер.

В последний раз Денис Матросов ухаживал за малышами лет десять назад. Но уверяет: навык не потерян. Он даже не считает эти хлопоты тяжелым для себя периодом. Ведь стать отцом в 53 года для артиста — огромное счастье. Он рассказал, что даже сам присутствовал на родах и лично перерезал пуповину.

«Жена рожала вместе со мной. За ручку держал, гладил, поддерживал», — уточняет Денис Матросов.

Малышку назвали Марией. Она стала единственной дочерью артиста. У Матросова, кроме нее, есть четыре сына: Федор — от распавшегося брака с Ольгой Головиной, Иван — от Марии Куликовой, а также взрослые наследники Владимир и Юрий, с которыми Денис не виделся почти 30 лет.

«У нас никакого общения с ними нет, к сожалению. У нас параллельные, к сожалению, жизни», — отмечает актер.

Матросову не удалось поучаствовать и в жизни старших детей. А в свидетельствах о рождении в графе «Отец» стоит прочерк. С их матерью Людмилой Татаровой актер расстался со скандалом сразу после их рождения. Женщина на всю страну обвинила артиста в рукоприкладстве, а в ответ он заявил, что она лишь хотела заполучить его московскую квартиру. Но когда поняла, что возлюбленный на ней не женится, якобы решила отомстить.

«Да, ради жилплощади такие делались поступки. Вынесла это в прессу и очернила. Притом что знающие люди, которые находились в этой ситуации, ей говорили в лицо: «Люд, зачем ты это врешь?» — рассказывает Денис Матросов.

Позже Татарова как мать-одиночка получила жилье от государства. Вышла замуж за родного брата Никиты Джигурды и убедила сыновей называть его папой. Эта история до сих пор отзывается болью в сердце Матросова. А потому остальным детям он постарался дать максимум внимания, сил и финансов.

«Я всегда старался делать так, чтобы дети были в достатке. А потом дети живут и со мной. У нас, слава богу, мы договорились и прекрасно общаемся. Федя живет со мной, с Ваней. Вот тут видели, как мы встречали прекрасную Машеньку из роддома», — говорит артист.

Матросов не единственный, кто стал родителем в зрелом возрасте. 18 марта 49-летняя актриса Анна Невская родила долгожданного первенца. Он появился на свет в подмосковном элитном роддоме.

«Мне почему-то нравилось очень имя Даниил. И когда он родился, я поняла, что это Данечка, поэтому ему очень подходит. Мы долго не думали, на следующий день получили свидетельство», — делится Невская.

Теперь актриса призывает общество быть толерантным к мамам, которые родили после сорока, ведь у каждой есть на то свои причины.

«Она обеспечит ребенку достойное воспитание. Это очень круто. И я считаю, что ее нужно только возвеличивать, ее нужно приводить в пример», — подчеркивает светский журналист Денис Сорокин.

А вот певец Григорий Лепс мечтает сразу о троих. Ранее маэстро надеялся, что новых наследников ему подарит юная возлюбленная Аврора Киба. Но пара рассталась. Однако музыкант не отказался от своей мечты. На днях он заявил, что обязательно станет отцом и для этого уже готовит документы. Оказалось, он планирует усыновить трех мальчишек из детского дома.

«Я дам им свою фамилию, свое отчество, полностью поменяю метрику и так далее и тому подобное, чтобы не было никаких казусов. Если уж я пообещал, я это обязательно сделаю. И вы в этом убедитесь», — заявляет Григорий Лепс.

Стать отцом в третий раз мечтает поп-король Филипп Киркоров. Певец рассказал, что даже придумал имя будущему сыну — Мирон. Но, по словам артиста, он больше не хочет пользоваться услугами суррогатной матери. Ребенка ему должна родить любимая женщина.

Скорого прибавления в семье также ожидает сестра Ольги Бузовой Анна. 37-летняя блогер уже выложила фотографию с округлившимся животом. Своей радостью с подписчиками поделилась и жена режиссера Сарика Андреасяна Лиза Моряк. Супруги воспитывают двух дочерей и ожидают третьего ребенка.

А звезда кинофильма «Сводишь с ума», 28-летняя актриса Мила Ершова, на днях уже подарила мужу Святославу Рогожану сына. Счастливые родители дали ему необычное имя — Кай.

«Супер, все очень хорошо», — говорит Мила Ершова в ответ на вопрос о самочувствии.

«С появлением ребенка жизнь становится ярче и интереснее. Я не говорю, что легче, да, но мне кажется, она становится как-то более правильной», — отмечает актриса Анна Михайловская.

Кстати, артистка тоже беременна. Но кто родится — мальчик или девочка — Михайловская скрывает так же тщательно, как и имя отца малыша. В 2018 году знаменитость развелась с актером Тимофеем Каратаевым, от которого уже воспитывает сына Мирослава. И с тех пор ее личная жизнь стала тайной.

«Знаю (пол. — Прим. ред.), но не скажу. Расценивайте, как хотите (образ с розовым пиджаком. — Прим. ред.)», — заявляет Анна Михайловская.

Словом, звезды шоу-бизнеса продолжают улучшать демографию. И, как правило, редко останавливаются на двух-трех детях. При этом многие с удовольствием пользуются льготами и гордятся, что получили статус многодетных. Как, впрочем, и еще около трех миллионов российских семей.