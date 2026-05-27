Чем лучше покрыть крышу дома: какой кровельный материал не протечет и не развалится

Неподходящий материал или некачественный монтаж — и крыша уже не защитит дом от дождя, снега, ветра и перепадов температур.

Какие ошибки приводят к проблемам: от протечек до серьезных разрушений? И какая кровля не преподнесет неприятных сюрпризов и выдержит любые испытания? Программа Пятого канала «Стройнадзор» сравнила и проверила все варианты.

От чего зависит выбор материала для крыши

Загородный дом Сергея и Ирины достался им от бабушки и нуждается в ремонте.

«Первоочередная задача, которую мы перед собой поставили, это заменить, естественно, крышу, потому что в этом году крыша потекла. Течет конкретно, когда на ней лежит снег, идет дождь», — рассказала хозяйка Ирина Макарова.

Выбор материала зависит от климата, условий эксплуатации, и, главное, — конструкции крыши.

Плоские обычно встречаются на многоквартирных домах и промышленных зданиях — такие требуют усиленной гидроизоляции. Односкатные — применяют в хозяйственных постройках: они простые, но при возведении нужно учитывать направление ветра. Многоскатные — лучше справляются с нагрузками, но требуют более точного проектирования и монтажа.

Самые распространенные крыши — двускатные. Экономичные, легкие в строительстве, подходят для частных домов. У Сергея и Ирины как раз такая. Семья ценит практичность, универсальность и любит делать все своими руками.

«Хочу сэкономить, положить надежный материал, закончить быстрее стройку. Но есть большие сомнения, что я смогу сделать сам», — сказал Сергей Попов.

Какой материал позволит сэкономить на крыше

Существует материал, который легко и привезти, и смонтировать самому. Отсутствие расходов на доставку и кровельщиков как раз и позволит сэкономить!

«Если нужен простой монтаж своими руками, то идеальная кровля для этого — ондулин. Легкий, прочный, надежный, достаточно гибкий и подходит для кровель с неидеальной геометрией. Для монтажа не нужны дорогие инструменты и сложное оборудование. Главное — использовать специальные гвозди с монолитными шляпками. Они обеспечивают герметичность и надежность крепления кровельного покрытия. Если все делать по инструкции, то производитель дает гарантию от протечек до 20 лет», — пояснил ведущий Филипп Курочкин.

Листы удобного размера, без острых краев. А монтаж — простой, так что юных помощников привлекать к работе можно смело. Сын Сергея Никита с удовольствием пришел на подмогу.

«Нанесены сразу все основные подсказки. Указано, где верх. Нахлест делаем в одну волну. Также есть метки, куда нужно забивать гвозди. Я уверен, что даже ребенок справится с монтажом черепицы», — отметил Курочкин.

Монтаж занял всего один выходной день. Теперь дача выглядит стильно и современно. С новой кровлей дом Сергея и Ирины прослужит еще долгие годы.

В чем плюсы ондулина

«Правильно подобранные материалы для кровли — это баланс надежности, практичности и экономии», — подвел итог ведущий.

Ондулин — это современный материал с красивым рисунком под черепицу — дом с ней сразу выглядит благородно.

«Она не ржавеет, не шумит в дождь и не греется на солнце. С укладкой может справиться даже один человек. Важно только сделать все по инструкции, тогда кровля прослужит долго и будет гарантия от протечек до 20 лет. Черепица Ондулин — это баланс эстетики, практичности и экономии», — заключил ведущий.