Не утонуть в проблемах с септиком: главные ошибки владельцев частных домов

Переполненный септик может затопить участок и оставить дом без канализации. Какие ошибки совершают владельцы и как выбрать надежную систему?

Дом еще не сдан, а воды внутри уже выше крыши! Причина — в переполненном септике.

Когда очистной системе становится тесно? Какой тип канализации самый безопасный и качественный и на что обратить внимание при его выборе? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Из-за чего переполняется септик

Супруги Николай и Наталья из Ленинградской области купили дом и на слово поверили бывшим хозяевам, что септик исправен и хорошо обслуживался. В итоге случилась неприятность.

«Приехали вечером домой. Заморгал у нас фонарь. Тревоги. О том, что у нас переполнен септик. Открыли септик. Посмотрели, что там все бурлит по шею. Все залито», — рассказал владелец дома с септиком Николай Петров.

Вызвали мастера. Он прочистил конструкцию и отремонтировал сломанные детали.

«Компрессор пошел под замену, насос, все розетки, все провода, которые подходили к устройству, то есть все, что было затоплено, а затоплено было все просто под край», — поделилась жена Николая Наталья.

Супруги считают, что поломка случилась из-за несвоевременного обслуживания и неправильного использования. Возможно, прежние владельцы смывали в канализацию жир и салфетки — чего делать нельзя!

«Стали изучать этот момент тщательнее, пытались понять, что сделать для профилактики подобных ситуаций. Мы использовали бактерии. Нам кажется, что они все-таки эффективны, потому что ушел запах», — отметила Петрова.

Какие виды канализаций подходят для частного дома

Выгребные ямы в новых постройках уже не применяют — они небезопасны и неудобны.

Еще бывает накопительный септик — герметичный резервуар, который закапывают в землю. Он не требует электропитания, но нуждается в постоянной откачке.

Существуют и системы с переливными кольцами. А самые современные — установки глубокой биологической очистки. Как они устроены?

«У всех станций есть приемная камера. Здесь она располагается справа, то есть из дома идут сточные воды, попадают вот в эту приемную камеру, и здесь происходит первичная механическая очистка. Тяжелые фракции падают вниз, более легкие, такие как жиры, остаются наверху», — пояснил ведущий Филипп Курочкин.

Затем вода перетекает в соседний отсек, где очищается и насыщается кислородом.

«Далее стоки переходят в финальную камеру, где происходит доочистка и стабилизация», — добавил Курочкин.

В таких системах удаляется до 98% загрязнений! После обработки вода отводится в грунт или может использоваться как техническая — например, для мытья машины или полива.

Сточные воды проходят механическую очистку, и потом жидкая фракция перетекает в соседнюю камеру. Уже там происходит та самая магия.

«Здесь расположены камеры с аэробными бактериями. Именно тут происходит самая основная биологическая очистка. После того, как стоки очистились, они поступают в финальную камеру, откуда уже сбрасываются в дренажную канаву», — уточнил ведущий.

На что обратить внимание при установке септика

Выбор зависит от нескольких факторов: количества людей, которые живут в доме, потребления воды, особенностей почвы и рельефа, а также доступности электричества. Например, если не учесть уровень грунтовых вод, септик может выдавить!

Устанавливать систему на участке следует так, чтобы рядом не было скважины или колодца и могла заехать техника для обслуживания. По нормам, расстояние до жилого дома должно быть не менее пяти метров. Поломки или неправильный монтаж наносят большой вред экологии.

«Если попадет излишек фосфора, то это максимально неблагоприятно повлияет на водную среду. Потому что излишек фосфора в воде приводит к необратимому цветению воды. Если говорить про загрязнение нитратами, азотсодержащими веществами. Это крайне опасно для любых гидробионтов, водных обитателей. Ну а бактерии, в свою очередь, будут оказывать отрицательное воздействие на организмы во всех средах жизни», — предупредил кандидат биологических наук Михаил Ломсков.

Поэтому септик должен быть герметичным! Изготавливать его необходимо только на производстве, а не в кустарных условиях.

Самый безопасный тип канализации, по мнению экспертов, — автономные станции глубокой очистки.

Зачем покупать анаэробные бактерии для септика

Анаэробные бактерии работают без кислорода.

«В случае, если станция глубокой биологической очистки компрессорная, то компрессор нагнетает воздух, за счет этого образуются аэробные бактерии, которые производят очистку стоков. Если мы говорим про насосные станции, то там стоит рециркуляционный насос, который гоняет воду из отсека в отсек, туда мы добавляем анаэробные бактерии, и они уже производят там очистку. То есть, по сути, в случае, если станция насосная, то туда нужно засыпать бактерии, если станция компрессорная, то в этом смысла нет», — объяснил руководитель инженерной службы по установке септиков Арам Товмасян.

Но для других видов септика или если вышла из строя компрессорная станция — анаэробные бактерии потребуются. Это позволит намного реже проводить откачку. Более того, в тандеме два типа бактерий работают быстрее.

Чтобы доказать это, понадобится колба со сточной водой и илом, в которой уже жили аэробные бактерии. В образец добавили биопрепарат и наблюдали в течение суток.

«Вместе они показали как раз динамику улучшения качества воды. Химический показатель кислорода уменьшился на 65%, по причине того, что они создали такую конгломерацию. Вместе они более эффективно начали работать», — рассказал эколог Максим Токарев.

Нельзя сливать в канализацию химию — на основе хлора, кислоты или щелочи. Для бытовых нужд лучше покупать экологичные биоразлагаемые средства. Уничтожают колонии антисептики и антибиотики. К поломкам конструкции и засорам также приводят смытые салфетки и жир.