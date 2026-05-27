Что обязаны делать все арендодатели: инструкция по безопасной сдаче квартиры

Иногда арендаторы превращают квартиру в руины и оставляют хозяина с огромными расходами. Как этого избежать и не попасть на деньги?

После некоторых квартирантов о том, где стоял шкаф, а где был телевизор, остаются одни воспоминания. Если арендаторы оставили после себя мусор и голые стены, о заработке за счет сдачи жилья не может быть и речи.

К сожалению, квартиранты-вандалы способны даже превратить жилье в приют для животных. Как обезопасить себя при сделке, разобралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Почему не стоит доверять состоятельности арендаторов

В Санкт-Петербурге рантье сдала квартиру посуточно молодой паре через популярный сервис. Спустя 12 дней она ее не узнала.

С документами и оплатой проблем не возникло, люди выглядели опрятно. Поэтому удивлению Натальи Кульченко, когда она зашла внутрь, не было предела!

«Я увидела на входе лежит пакет из очень дорогого магазина Питера. Я понимаю, что там жили не бомжики, там жила реально золотая молодежь, которая не понимает, куда нужно тратить деньги. Там были блузки, которые стоили 45 тысяч рублей», — поделилась Кульченко.

В это сложно поверить, но позже выяснилось, что пара просто-напросто не знала элементарных бытовых вещей! Выкидывать мусор, менять постельное белье и даже разогревать еду — для них оказалось непосильной задачей.

Где лежали, там и ели. И мусор сбрасывали туда же.

«Остатки какой-то еды зацвели, с мухами просто», — рассказывает Наталья.

Пяти тысяч залога, который вносили постояльцы, не хватило даже на клининг. На сообщения они не отвечали. Но потом на связь вышла бабушка молодого человека — и извинилась за внука. В полицию и суд Наталья обращаться не стала — не захотела тратить время и силы. Но поняла свою главную ошибку.

«Мы обычно людей шесть дней и приходим в квартиру, и всегда проверяем. А здесь подумали: ну, хорошие ребята, спокойные, ничего там плохого не делают. Выйдут, потом проверим. И вот эта вот ошибка наша стоила нам вот этого вот треша и беспорядка», — призналась Кульченко.

Когда собственнику могут отказать в компенсации

О том, что не контролировала квартирантов, жалеет и Надежда Морозова.

В ее случае тоже оставили после себя бардак и антисанитарию. Хозяйка считает, что так они решили отомстить за то, что она попросила пару съехать из-за просроченных платежей по аренде.

«Там жило порядка восьми собак, шести кошек, с ними не гуляли, то есть все дела они делали в квартире. Я квартиру потом сушила пять дней пушками, потому что у меня все было, извиняюсь, в фекалиях и тому подобное», — рассказала пострадавшая от квартирантов собственница жилья.

Морозова подала в суд и выиграла его. Но удалось возместить всего 3 тысячи рублей, хотя по результатам независимой экспертизы сумма была гораздо больше!

«Мне оценили порчу имущества порядка там 800 тысяч. Потому что мне пришлось снимать все в квартире до бетона. Плюс сушить, плюс это обеззараживание. Все вот это. Потому что когда у меня снимали ламинат, у меня черви под ламинатом просто ползали», — вспоминает хозяйка.

Владелица недвижимости сдавала ее через популярную платформу и рассчитывала на компенсацию. Но невнимательно прочитала договор, который подписывала с сервисом — ситуация не является страховым случаем.

Теперь главный ее совет — пристально изучать документы. А квартиру после ремонта пришлось продать.

Какой документ спасет квартиру собственника

Приложением к договору всегда идет опись имущества.

«Именно туда мы заносим все предметы, которые у нас находятся в комнате. Начнем с дивана. Пишем диван. Новый. Если какие-то недостатки на диване, то это обязательно тоже указывается. Одна штука. Журнальный столик. Тоже одна штука», — пояснила риелтор Светлана Сомонова.

Составлять этот документ крайне важно! Когда на руках есть опись, а еще лучше — фото и видео, в суде будет проще доказать реальный ущерб. А если квартира и имущество застраховано — получить компенсацию.

«Рекомендуется не пренебрегать таким документом, как акт возврата помещения. Как раз вот этот акт фиксирует состояние имущества квартиры, которое было на момент передачи обратно собственнику», — отметил юрист Никита Никитин.

Если срок договора меньше одного года, его не нужно регистрировать в Росреестре. Но это не освобождает собственника от уплаты налогов.

Можно сдавать квартиру как физлицо и вносить 13%. Либо оформить самозанятость: тогда размер составит 4-6%. Также есть вариант стать индивидуальным предпринимателем. Например, в Москве по системе УСН «доходы» — ставка 6%.

Из-за чего страдают арендаторы

А теперь история Ирины Париловой. Она искала квартиру в Сочи и, как ей казалось, нашла отличный вариант — чистую и ухоженную, с видом на горы, недалеко от моря. Перевела хозяйке 50 тысяч рублей. Но ожидание и реальность не совпали.

«Мебель была сломанная, шкафчики все были сломанные, шланг протекал, ковер был настолько грязный, что я его просто свернула и сразу же убрала на балкон, так же как скатерть», — рассказала пострадавшая от арендодателя Парилова.

Ирина прожила в таких условиях несколько дней и решила съехать. Потребовала перерасчет. Но собственница ответила отказом.

«Она с меня списала всю испорченную мебель, испорченные шкафчики, какой-то испорченный чайник. Я этот чайник даже ни разу не видела. По факту, со всеми пересчетами, Екатерина мне перевела 7200 из 32 тысяч», — возмущается арендатор.

Сейчас главная цель Ирины — вернуть свои деньги. Она написала досудебную претензию владелице, собрала доказательную базу. И готова дойти до суда.

В ее случае нужно было сразу отказываться от этого варианта и искать другой. Тогда не лишилась бы денег. Тем временем хозяйка эту квартиру до сих пор сдает и обещает в объявлении чистоту и порядок.

«Ну да, она чистая, естественно, вам не надо убираться заново», — убеждает потенциальных клиентов хозяйка.