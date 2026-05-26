Обрел счастье лишь под конец жизни: перипетии судьбы Вячеслава Шалевича

Побег из детдома, четыре брака, смерть первенца — знаменитый актер театра и кино прожил непростую жизнь.

Народный артист России Вячеслав Шалевич умел воплощать самые разные образы — от коварного Швабрина до честного бакенщика Гриши, от циничного Аллена Даллеса до пылкого Казановы.

За свою долгую жизнь актер вышел на сцену и съемочную площадку более 120 раз, но, по иронии судьбы, его собственная жизнь оказалась куда более драматичной и непредсказуемой, чем любой из сыгранных им персонажей.

Артист мог бы отпраздновать 27 мая свой 92-й день рождения, но судьба распорядилась иначе…

Детство Вячеслава Шалевича

Кадр из к/ф «Капитанская дочка», реж. Владимир Каплуновский, 1958 г.

Вячеслав Шалевич родился в Москве 27 мая 1934 года в семье, где счастья не было с самого начала. Его мать, Елена Ивановна, простая машинистка в Министерстве обороны, ушла от мужа, будучи на восьмом месяце беременности. Причина была трагична и жестока: она узнала, что Анатолий Шалевич женился на ней лишь для того, чтобы отомстить другой женщине.

Встретился актер с отцом только в 38 лет.

«В нашей семье тема отца всегда была запретной. Я знал только, что мама разошлась с ним еще до моего рождения, и по ее подсказке в анкетах всегда писал: «Отец погиб в финскую войну». Конечно, я втайне мечтал об отце, особенно когда меня обижали мальчишки: «Вот был бы у меня отец-генерал, он бы всем им показал…» Поэтому, когда незнакомый человек представился моим отцом, я буквально оторопел.

Потом мы поехали к нему домой, он сбегал в магазин, накрыл стол, и мы долго сидели, разговаривали… Оказалось, что в свое время отец, белый офицер, перешел на сторону красных, получил два боевых ордена Красного знамени, дослужился до генерала НКВД, в конце тридцатых оказался репрессирован. Выйдя на свободу, он остался жить в Бийске, работал в таксомоторном парке. Как-то в журнале увидел мою фотографию и решил меня разыскать», — вспоминал актер в интервью 7Дней.ru.

Маленький Слава рос в крошечной комнатке в коммуналке на Арбате в Москве, которую они делили с тетей. Комнатка была разделена фанерной перегородкой, но из ее окон открывался вид, который, как считал сам актер, и предопределил его судьбу — на Театр имени Вахтангова.

С началом войны детство закончилось. Семилетнего Славу, как и многих других детей, вывезли из Москвы и поместили в детский дом в Саратовской области, где он провел три с половиной года в разлуке с матерью, которая в это время работала на уральском заводе.

«Не буду рассказывать всего пережитого, один раз, в 1944-м, даже совершил побег. Скажу только, что получил там суровую жизненную закалку», — рассказывал он.

Юность и учеба Вячеслава Шалевича в «Щуке»

Кадр из к/ф « Барьер неизвестности», реж. Никита Курихин, 1961 г.

Несмотря на все тяготы, любовь к театру, привитая мамой и тетей, которые часто брали его с собой на спектакли, оказалась сильнее. Атмосфера праздника и искусства, по его признанию, «возбуждала детское воображение». Поэтому после школы дорога была одна — в Театральное училище имени Бориса Щукина.

Вячеслав Шалевич поступил на курс к Иосифу Рапопорту и с головой погрузился в учебу настолько, что это разрушило его первый брак с одноклассницей Еленой Каневской, который продлился всего две недели.

«У нас было другое воспитание. Тогда ведь были женские школы, мужские школы. И моя первая женщина — это моя первая жена», — объяснял он.

Молодая жена не могла понять, как можно каждый день пропадать на репетициях до полуночи, и брак распался.

Вячеслав Шалевич и Театр Вахтангова

Кадр из к/ф «Спасенное поколение», реж. Георгий Победоносцев (II), 1959 г.

В 1958 году, окончив «Щуку», Шалевич был принят в труппу Театра имени Вахтангова, которому оставался верен до конца своих дней — в общей сложности 58 лет. Его учителем и наставником стал легендарный Рубен Симонов. Шалевич боготворил его.

«Рубен Николаевич — это вообще бриллиант, а в моей жизни даже крестный отец. Он мне дал такие уроки, что я их не забываю всю жизнь и всегда их проповедую», — говорил актер в одном из интервью.

Симонов действительно сыграл решающую роль в судьбе молодого артиста.

«Однажды я опоздал после напряженных съемок в фильме „Хоккеисты“ на спектакль, меня собирались увольнять. Но Рубен Николаевич Симонов взял меня на поруки, предложив художественному совету… дать мне главную роль в новом спектакле. Он сказал, что у Шалевича сейчас очень плохое настроение, и я вроде возвысился», — рассказывал актер.

И роль, вместе с Михаилом Ульяновым, была отдана. С того момента карьера пошла в гору.

На родной сцене он создал десятки образов, многие из которых вошли в историю: барин-англоман в «Идиоте», Барах в легендарной «Принцессе Турандот», Казанова в «Трех возрастах Казановы», Дорн в «Чайке». Позже он и сам стал режиссером и с 1998 по 2013 год возглавлял Московский драматический театр имени Рубена Симонова.

Личная жизнь Вячеслава Шалевича

У Вячеслава Шалевича после мимолетного первого брака была пылкая любовь с однокурсницей Натальей Упеник, которая подарила ему сына Владимира. Но быт, творческая ревность и влюбленность Шалевича в студентку Валентину Титову разрушили и этот союз. Судьба первенца сложилась трагически — он умер в возрасте 31 года.

«Наташа очень хотела быть актрисой, а не только сидеть дома с ребенком. У меня все складывалось просто отлично, а у нее ролей не было совсем. Мы были молоды и не умели сглаживать углы, договариваться. Стали возникать скандалы на пустом месте, совершенно беспочвенные. А потом я опять влюбился», — вспоминал Шалевич.

Третий брак с художницей-модельером Галиной принес сына Ивана, но также закончился разводом. Лишь на закате жизни, в 66 лет, актер встретил ту, что подарила ему покой и настоящее счастье — далекую от мира искусства 30-летнюю Татьяну Виноградову. Их союз стал настоящим подарком судьбы. В 70 лет Шалевич вновь стал отцом — родилась дочь Анна.

«Он очень трепетно принял появление дочери, переживал. Был заботливым отцом, особенно в первые годы. Ане тяжело. Она была постоянно рядом с ним. Приходила из школы, он всегда дома», — вспоминала вдова актера.

Главные фильмы Вячеслава Шалевича

За свою карьеру Вячеслав Шалевич снялся более чем в 70 фильмов. Блистал и раскрывался с новой стороны он в каждой новой картине.

«Капитанская дочка» (1958)

Кадр из к/ф «Капитанская дочка», реж. Владимир Каплуновский, 1958 г.

Именно с этой экранизации пушкинской классики начался путь Вячеслава Шалевича в большом кино. Еще будучи студентом, он получил роль Алексея Швабрина — подлого и циничного офицера-антагониста. И без того яркий образ он исполнил на экране просто безупречно, ведь, по сути, перенес на экран уже готовую, обкатанную на сцене родного Щукинского училища роль.

Его Швабрин получился настолько убедительным в своем коварстве, что, по мнению многих критиков и зрителей, умудрился затмить благородного главного героя — Петра Гринева в исполнении Олега Стриженова. Эта работа сразу заявила о появлении нового, острохарактерного и думающего артиста.

«Барьер неизвестности» (1961)

Кадр из к/ф « Барьер неизвестности», реж. Никита Курихин, 1961 г.

В этом фильме о суровых буднях испытателей сверхзвукового самолета «Циклон» Шалевич сыграл летчика-инженера Сергея Байкалова. Это была одна из его первых главных ролей, потребовавшая от актера умения передать внутренний драматизм, решительность и готовность к самопожертвованию.

«Хоккеисты» (1964)

Кадр из к/ф «Хоккеисты», реж. Рафаил Гольдин, 1964 г.

Роль капитана хоккейной команды «Ракета» Анатолия Дуганова стала для Вячеслава Шалевича одной из самых популярных и любимых в народе. По сюжету 30-летний капитан борется за право остаться в большом спорте, вопреки мнению тренера, который считает его возраст помехой для команды.

Актер сыграл эту роль с такой убедительностью, что зрители писали ему письма с одним и тем же недоуменным вопросом: «Почему этот парень не играет за нашу сборную?».

Мастерство Шалевича и его героя на льду выглядело столь естественно, что никто не догадывался об одной маленькой хитрости. Перед съемками режиссер поинтересовался у него, умеет ли тот кататься на коньках, на что актер уверенно ответил «да». Правда открылась на первой же тренировке.

«Когда я надел эти ботинки с вьющейся ногой в носке, оперся на клюшку, как на трость, и поехал, тут я понял, что я катался по переулкам на коньках, привязанных к валенкам. Какой профессиональный хоккей? Да вы что!» — смеялся актер в интервью на телеканале «Культура».

Ситуация усугублялась присутствием на площадке профессиональных хоккеистов, которые беззлобно, но от души потешались над неуклюжим артистом. Самые сложные моменты на льду за Шалевича выполнял приглашенный дублер — многократный чемпион мира Вячеслав Старшинов. Одна из таких «дружеских» шуток закончилась для артиста травмой — ему сломали палец.

Но Шалевич не обижался, ведь он искренне любил хоккей, а съемки, проходившие по ночам в Лужниках в течение 24 дней, вспоминал с азартом.

«Три тополя на Плющихе» (1967)

Кадр из к/ф «Три тополя на Плющихе», реж. Татьяна Лиознова, 1967 г.

Роль бакенщика Григория, мужа главной героини Нюры, занимает в фильмографии актера особое место. Экранного времени у Шалевича было совсем немного, но он создал образ такой пронзительной силы, что его Гриша стал олицетворением неприкаянного, не понимающего свою жену, резкого и колючего деревенского мужика.

Интересно, что поначалу актер и режиссер Татьяна Лиознова разошлись во взглядах на персонажа.

«Но она сказала: „Слава, не валяйте дурака. Такой роли вы еще не играли“. И я задумался: может, она что-то знает?» — описывал Шалевич разговор с Татьяной Лиозновой.

Лиознова, известная своей дотошностью, видела в этой роли только Шалевича и смогла его переубедить. Ее чутье не подвело: фильм, вышедший в 1968 году, ждал оглушительный успех, собравший у экранов 26 миллионов зрителей.

«Виринея» (1968)

Кадр из к/ф «Виринея», реж. Владимир Фетин, 1968 г.

В том же 1968 году на экраны вышла драма Владимира Фетина «Виринея», где Шалевич предстал в совершенно ином, лирическом образе. Его герой — приезжий инженер, который влюбляется в главную героиню, страстную и свободолюбивую деревенскую женщину Виринею (Людмила Чурсина).

Эта роль позволила актеру показать другую грань своего таланта — сыграть ранимого, тонко чувствующего человека на фоне суровых революционных событий, добавив в свой послужной список еще одного «неприкаянного мужика».

«Красная площадь» (1970 и 2005)

Кадр из к/ф «Красная площадь», реж. Василий Ордынский, 1970 г.

В фильмографии Шалевича есть уникальный случай — он снялся в двух разных картинах под названием «Красная площадь». Первая, снятая Василием Ордынским в 1970 году, рассказывала о становлении Красной Армии. Здесь актер сыграл царского офицера Николая Кутасова, который под влиянием комиссара-большевика переходит на сторону революции. Эта роль во многом перекликалась с его собственным открытием биографии отца — бывшего белого офицера, перешедшего к красным.

А в 2005 году на экраны вышел сериал «Красная площадь» Рауфа Кубаева.

Действие картины разворачивается в январе 1982 года — в период, который позднее назовут «застоем». В центре сюжета — таинственная гибель высокопоставленного генерала КГБ Семена Вигуна (прототипом которого стал первый зампред КГБ СССР Семен Цвигун).

Сам Вячеслав Шалевич, который в фильме 1970 года сыграл одну из главных ролей — начдива Кутасова, в этой детективной истории исполнил совершенно другую по характеру, но также ключевую роль генерального прокурора СССР Александра Михайловича Рекункова.

«Семнадцать мгновений весны» (1973)

Кадр из к/ф «Семнадцать мгновений весны», реж. Татьяна Лиознова, 1973 г.

Роль руководителя американской разведки в Европе Аллена Даллеса стала, по мнению многих, лучшей работой Вячеслава Шалевича в кино. Актер имел несомненное внешнее сходство со своим историческим прототипом.

Его Даллес — это воплощение холодного, расчетливого и циничного профессионала, который ведет тайные переговоры с нацистами за спиной СССР.

Несмотря на небольшое количество экранного времени, Шалевич создал настолько яркий образ, что он намертво впечатался в память зрителей.

«Мастер и Маргарита» (1994)

Кадр из к/ф «Мастер и Маргарита», реж. Юрий Кара, 1994 г.

В экранизации булгаковского романа, снятой Юрием Карой, Шалевич исполнил роль иудейского первосвященника Иосифа Каиафы. Эта работа, хоть и не была центральной, потребовала от актера совершенно особого, трагедийного звучания.

Его Каиафа — не просто функционер, а человек, принимающий судьбоносное решение, отягощенный грузом власти и ответственности.

Последний выход на сцену

Свой последний спектакль — «Пристань», где он играл Галилео Галилея, Вячеслав Шалевич отыграл 30 ноября 2016 года. На сцене ему стало плохо, но от госпитализации он отказался.

На следующий день его с судорожным синдромом доставили в реанимацию. Болезнь и ослабленный иммунитет привели к пневмонии. Он впал в кому и 21 декабря 2016 года скончался, не приходя в сознание.

Церемония прощания прошла в стенах родного для него Театра имени Вахтангова, с которым была связана вся его жизнь. Похоронен Вячеслав Шалевич на Ваганьковском кладбище.