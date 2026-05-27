Бесплодие без симптомов: как проверить себя и не упустить шанс стать родителями

Фото, видео: © Getty Images/Jamie Grill; 5-tv.ru

Все чаще в России встречаются случаи, когда пара долгое время не может обзавестись детьми.

Почему важно проходить диспансеризацию репродуктивного здоровья? И как подготовиться к беременности? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

«Проблема XXI века»

www.globallookpress.com / © IMAGO/Zoonar.com/Elena Shishkina

Бесплодие называют глобальной проблемой XXI века. В мире каждый шестой человек страдает нарушением репродуктивной функции.

В России распространенность женского бесплодия за последние десять лет выросла на треть, а мужского почти в два раза.

Марина и Евгений Лазаревы — многодетная семья и планируют еще ребенка.

«Вот что бы было, три сыночка и лапочка-дочка еще. Мы сейчас сдали анализы, дальше, когда получим ответы, тогда уже будет конкретно детально о чем-то разговаривать. Конечно, будем делать то, что прописывают», — рассказывает многодетная мать.

С 2025 года в России действует национальный проект «Семья». Один из его инструментов — бесплатная диспансеризация репродуктивного здоровья для мужчин и женщин от 18 до 49 лет.

А в Карелии к федеральной программе добавили региональный проект. Два раза в месяц по субботам в поликлинике проходит диагностика «Он и она».

«Акция появилась, чтобы увеличить доступность обследований, диагностики и чтобы людям было удобно. Это работающее население, которое постоянно занято, они не успевают ходить в поликлиники в часы ее работы. В выходной день, я думаю, это очень удобно: прийти, обследоваться и уйти», — объясняет главный врач Поликлиники № 1 города Петрозаводск Ирина Чернецова.

Как записаться на диспанцеризацию по ОМС

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В 2025 году диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли почти 16 миллионов россиян. Две трети из них признаны здоровыми, у каждого седьмого выявлены факторы риска, а хронические заболевания нашли почти у 8% обследуемых.

«Диспансеризация женщины репродуктивного здоровья помогает выявить заболевание на ранних стадиях и при их наличии провести санацию», — поясняет заведующая женской консультацией поликлиники № 1 города Петрозаводск Татьяна Трыкова.

Мужчины в рамках репродуктивной диспансеризации, в частности, могут сдать анализы и сделать спермограмму.

«Мальчики могут узнать, сколько в ней сперматозоидов, насколько они подвижны и качественны. Также во время диспансеризации можно пройти тесты на инфекции, передаваемые половым путем. И пройти УЗИ органов мошонки, предстательной железы», — указывает уролог-андролог Владимир Максимов.

Ведущий Роман Перелыгин проверил все на себе.

«Записался на Госуслугах, но можно и просто прийти в поликлинику с паспортом и полисом ОМС», — делится он.

Начинается все с осмотра урологом, который проводит оценку здоровья с помощью анамнестической анкеты.

«Мы с вами осмотримся. И дальше вам дам рекомендации, какие исследования вам желательно пройти», — комментирует врач.

Серьезных проблем со здоровьем у Романа не обнаружили, но дополнительные обследования все же назначили.

«Миллионы россиян по всей стране уже прошли репродуктивную диспансеризацию. Национальный проект „Семья“ работает в каждом регионе, и цель у него одна — сделать так, чтобы рождение ребенка было желанным и безопасным», — разъясняет ведущий.

Диспансеризация репродуктивного здоровья по полису ОМС доступна всем, добавляет он.