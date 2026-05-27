Комары-террористы: какие тропические паразиты осели в России и чего ждать в 2026

Нашествие комаров ожидается уже этим летом. И страшны не столько укусы, сколько то, что какой «подарок» кровососущее насекомое может оставить.

Почему комары стали заражать россиян тропическими болезнями? Как понять, что насекомое оставило после себя заразу? И правда ли, что из-за мощных репеллентов можно оказаться в реанимации? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Шевелился под глазом полгода

Кадры операции, которую провел дагестанский офтальмолог, — не для слабонервных. Из глаза пациентки он вытащил живого червя.

А началась ее история с обычной прогулки в лесу. Там девушку искусали комары. Но зудящие лодыжки стали не самой большой ее проблемой.

«Я просто почувствовала в один день шевеления под веком. Посмотрев в зеркало, я увидела, что там что-то шевелится», — вспоминает Субайбат Имангазалиева.

Показаться врачу девушка не успела, паразит исчез под кожей. В следующий раз он показался только через полгода.

«Я его всячески пытаюсь массирую, обратно возвращаю в область века, чтобы он не сбежал», — признается она.

Офтальмолог успел сделать операцию и извлечь десятисантиметрового червя из века.

Но как обычный комар превращается в переносчика паразита? Сначала он кусает зараженное животное — например, собаку — и вместе с кровью заглатывает личинки гельминта.

В теле насекомого они созревают, на это уходит около двух недель. При следующем укусе созревший паразит через слюну комара попадает в организм человека и начинает расти. Так происходит заражение дирофиляриозом.

«Появляется вот такой вот интересный червяк. Чуть толще нитки и длиной 15-20 сантиметров. И он под кожей способен перемещаться из одного места в другое», — отмечает паразитолог Евгений Морозов.

Врачи признаются: такие случаи — редкость. Поэтому их сложнее вовремя распознать.

К счастью, в организме человека этот паразит не размножается и на работу внутренних органов не влияет. Через несколько лет червь погибает сам.

Но есть куда более страшные гости, которые могут поселиться внутри вас — и заражаются ими даже в нашей стране.

ТОП-5 самых опасных паразитов

Анкилостомы — личинка проникает через поры кожи, начинает прокладывать извилистые ходы в тканях и вызывает нестерпимый зуд. Редкие случаи заражения бывают даже на курортах Краснодарского края;

Глазной червь Лоа-Лоа — он годами мигрирует под оболочкой глаза, и может вызвать невротический отек в любой части тела. К счастью, ареал проживания ограничен Африкой;

Гнатостома — это настоящий монстр. Она способна прогрызать путь через любые органы, в том числе легкие и печень. Подцепить этого червя можно, отдыхая в Юго-Восточной Азии — во Вьетнаме и Таиланде;

Нитевидная нематода. Она забивает лимфатические узлы, из-за чего части тела отекают до гигантских размеров. В медицине это состояние известно как слоновая болезнь. Обитает этот паразит и в России — встречается в южных регионах страны и в Закавказье;

Ришта — метровый червь, который живет в подкожной клетчатке. Когда он выходит наружу, на коже образуется жгучая язва. Любой разрыв паразита внутри ведет к смертельному заражению крови. Встречается в африканских странах, но и в России фиксировались случаи завозного дракункулеза.

Почему в 2026 году так много комаров в России

Из-за снежной зимы и раннего потепления Россия в этом году может столкнуться с нашествием насекомых.

Чем больше влажность — тем быстрее размножаются комары. В том числе те, чьи укусы угрожают не только легким зудом.

«Какие-то комары переносят гельминтов, например, дирофилярия. Какие-то комары переносят малярию, какие-то переносят вирусные трансмиссивные заболевания. Например, лихорадку Денге», — говорит медик.

При этом специалисты предупреждают: риск заражения велик даже в тех регионах, где всегда было относительно спокойно.

Достаточно одного инфицированного туриста, чтобы местная популяция насекомых стала опасной.

«Если сюда приедет человек с трехдневной малярией, например, из Юго-Восточной Азии. Здесь его кусает комар рода Анофелес, и он может через 12-15 дней передать эту малярию дальше. Такие случаи бывали в Московском регионе», — уточняет паразитолог.

Но необязательно привозить тропическую болезнь издалека. На юге России из-за изменения климата появились свои угрозы, которые раньше встречались только в Африке.

«Довольно теперь многочисленный на юге комар такой Адельгес Египетский, комар, который переносит, например, лихорадку западного Нила», — дополняет энтомолог Юрий Гниненко.

Какие средства помогут от комаров

В борьбе с насекомыми мы привыкли доверять химии. Но баллончик в ваших руках — это яд не только для насекомых. Большинство популярных средств содержат мощные аллергены, которые требуют осторожного обращения.

«Если человек гиперреактивный, и его кожа реактивна к различным агрессивным средствам, то она тут же может среагировать и покраснеть, например, или начать зудеть», — предостерегает дерматолог Екатерина Анчикова.

Как вариант, можно использовать репелленты с маркировкой «для детей». Они не такие агрессивные, но со своей задачей тоже справляются.

«Вы также можете использовать, например, и средства, которые непосредственно нужно наносить на одежду», — поясняет доктор.

Бороться с комарами можно и природными методами — например, разводить в прудах рыб, поедающих личинок. Но если укусов избежать не удалось, не игнорируйте первые тревожные симптомы.

«Если после укуса комара появилась невысокая температура, появились какие-то проблемы с кожным высыпанием, появилась головная боль, ломота в мышцах, необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью, не забывая, что в некоторых случаях укусы комаров могут быть смертельны», — рекомендует доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев.

Чтобы стать невидимым для комаров, выбирайте одежду светлых пастельных тонов. Перед прогулкой откажитесь от парфюма со сладкими и цветочными нотами — насекомые обожают такие ароматы.

Если вы активно двигались, как можно быстрее смойте пот, ведь молочная кислота в его составе — лучший маяк для гнуса. И помните: обычный вентилятор на террасе — ваш главный союзник. Комары крайне плохие пилоты и не могут лететь против даже слабого потока воздуха.