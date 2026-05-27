Попасть под плиту или под статью: чем рискуют любители прогулок по заброшкам

Законно ли посещать такие места? И с какими проблемами можно столкнуться во время нелегальных экскурсий по опасным зданиям?

Чем опасны заброшенные города и дома? По каким признакам отличить официального экскурсовода от нелегального? Как проходят экскурсии по заброшкам с гидом? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Какие статьи предусмотрены за проникновение на охраняемый объект

Момент гибели двух школьниц попал на видео — на подростков рухнул бетонный потолок. Девочки пытались расшатать ветхую кирпичную кладку, и им это удалось.

А в другом заброшенном здании весной 2026 года погиб школьник. На голову 15-летнему подростку обрушилась бетонная плита.

«Страна советов» решили заказать экскурсию на одну из заброшек и выяснить, насколько безопасна такая прогулка?

Проводника Сергея нашли через интернет и договорились о походе на территорию заброшенного пионерского лагеря. Деньги — вперед!

Гид уверен — наличка откроет любые двери.

Если вас ведут на объект не через пропускной пункт, а через забор или сквозь заросли — а именно таким путем мы попали в бывший пионерлагерь — скорее всего, место закрыто для посещений. И это гарантированные проблемы с законом.

Об этом хорошо знает Дмитрий Гореликов, гид по заброшенным объектам, известный в сети как «Товарищ Хелл». Он как раз и будет комментировать действия нашей группы и проводника.

«Если мы проникаем на объект неположенным способом, то это, конечно, попадает уже под статьи Кодекса об административных правонарушениях. Ну и если поймали, то как бы отвечать по этому кодексу придется», — предупреждает он.

Ни договора, ни диплома об образовании от гида так и не было. Однако, продолжаем нашу прогулку. Зайти в помещения через дверь не получилось. И гид повел окольным путем.

«Вы решили через окно заходить? Ладно, не самый удобный вариант», — объясняет сталкер.

Дальше путешествие по темным коридорам и шатким доскам. Сергей подсказывает, куда наступать, чтобы не провалиться. С потолков капает вода.

«А, ну вот как раз мои горячо обожаемые деревяшки. То есть перекрытие в здании железобетонное, долгое время еще ничего не будет, а полы вот вижу, то, что их повело, где-то они, наверное, были провалены, и возможно, что вам проводник сказал про это, что надо смотреть под ноги, быть аккуратными», — комментирует видео Товарищ Хэлл.

В какой-то момент гид оставил нас одних — просто предложил погулять самостоятельно, а сам пошел фотографировать заброшенный пионерлагерь.

«Это прям очень не здорово. То, что вас экскурсовод, проводник, неважно, собственно, как называть, то, что вас, людей, которые пришли на экскурсию, то есть те, кто профильно этим не занимаются, он оставил одних, это, в принципе, неправильно», — поясняет эксперт.

Так мы проходим через несколько корпусов и выходим тем же способом, что и зашли. Участники этого похода не пострадали. Но так бывает далеко не всегда.

«Человек узнал координаты объекта, и он решил туда повезти группу. Объект охранялся. Они полезли через забор, попались охраннику, решили от него убегать. Значит, там кто-то в борщевик залез, кто-то там весь ободрался, но без каких-то серьезных травм, да, но получился цирк, а не экскурсия. И хорошо, что цирк такой получился, потому что на самом деле может быть и действительно другой», — разъясняет сталкер.

Что делать при травме на экскурсии по заброшенному зданию

Если на такой экскурсии произойдет несчастный случай, никто не выплатит страховку и расходы лягут на пострадавшего. Порядочная туркомпания или гид инструктируют группу — как себя вести на объекте и что с собой брать.

«Это подходящая одежда, по погоде, не стесняющая движений. Рекомендуем кроссовки, туристические ботинки. Перчатки строительные, потому что что-то щупать, потрогать, руки пачкать, это тоже без проблем можно выдать. Забродные сапоги. Каски, пожалуйста, тоже», — утверждает специалист.

«Страна советов» напоминает, что заброшенные объекты — не место для прогулок. Это опасно для жизни!

Помимо нелегальных экскурсий, туда очень часто приходят подростки в поисках острых ощущений. И если они что-нибудь разрушат или вынесут с территории, то родителей ждет штраф или даже уголовная ответственность.

Что делать, если очень хочется на экскурсию по заброшенному зданию

Если очень хочется пощекотать себе нервы, обязательно убедитесь, что место, куда вы направляетесь, открыто для посещения. Для этого можно попросить у гида подтверждающие документы.

И стоит проверить самого проводника — легально он работает или нет.

«Существует реестр федеральный, куда все экскурсоводы должны быть включены. Они проходят соответствующую аттестацию, получают нагрудный знак, определенные документы. И при прохождении этой аттестации проверяется не только их профессиональный навык, знание, умение», — рассказывает адвокат Маргарита Еремеева.