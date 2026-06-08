Идеальная схема посадки рассады: разметка, прогрев лунок и секреты богатого урожая

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

У каждого растения есть свое место в огороде. Какие условия необходимо создать, чтобы оно давало хорошие плоды?

Посадка рассады в теплицу — ответственный момент, от которого зависит будущий урожай. Но прежде чем браться за лопату и делать лунки, необходимо ответить на несколько важных вопросов: на каком расстоянии сажать томаты, перец, баклажаны? Как разметить грядки, чтобы растения не затеняли друг друга? Какую схему посадки выбрать, если теплица всего одна, а посадить хочется все и сразу?

На эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru отвечает садовод Светлана Самойлова.

Почему разметка лунок — это не просто линии на грядке

Как высаживать растения в теплице и огороде, подготовка лунок, советы садовода. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Многие садоводы, особенно начинающие, недооценивают важность правильной разметки. Им кажется, что можно «на глаз» выкопать ямки и воткнуть рассаду.

Однако такой подход ведет к загущению посадок, нехватке света, плохому проветриванию и, как следствие, к болезням и низкому урожаю.

«Я признаюсь вам, что высаживаю слишком часто. У меня очень много сортов, и хочется запихнуть их все, как говорят садоводы. Лучше, конечно, выдерживать расстояние 40 сантиметров между томатами и 30–35 между перцем и баклажанами, а лучше и им подарить большее расстояние», — говорит эксперт.

Правильная разметка позволяет:

обеспечить каждому растению достаточную площадь питания;

избежать конкуренции за свет, воду и минеральные вещества;

создать условия для хорошего проветривания, что предотвращает развитие фитофторы и других грибковых заболеваний;

облегчить уход — полив, подвязку, пасынкование, сбор урожая.

Какие инструменты понадобятся для разметки лунок

Как высаживать растения в теплице и огороде, подготовка лунок, советы садовода. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Для того чтобы разметить лунки ровно и быстро, понадобятся самые простые инструменты:

Рулетка длиной не менее трех-пяти метров. Без нее нельзя измерить точные расстояния. Колышки и веревка (шпагат). Натянутая веревка задает ровную линию ряда. Маркер для лунок — это может быть небольшой колышек, черенок от лопаты или специальный ручной маркер. Блокнот и карандаш для фиксации схемы посадки, особенно если у вас много сортов.

Садовод также советует заранее подготовить все необходимое для последующего полива и подвязки.

«Очень удобно каждое растение подвязывать к тросам. Это касается и томата, и перца, и особенно, конечно же, арбуза и дыни», — объясняет она.

Как правильно разметить лунки в теплице — пошаговая инструкция

Как высаживать растения в теплице и огороде, подготовка лунок, советы садовода. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Планирование схемы посадки

Прежде чем выйти в теплицу, составьте план на бумаге. Определите, сколько у вас грядок (обычно две-три в стандартной теплице). Решите, какие культуры где будут расти.

«Если вы хотите высадить дыню, тогда высаживаем после баклажанов. К примеру, три куста с одной стороны, три куста с другой, и остается центр средней грядки свободным. Это место для дыни. Если вы дыню не выращиваете, тогда в центр средней грядки мы с вами высаживаем перец», — рекомендует Самойлова.

Разметка рядов

На каждой грядке натяните веревку вдоль будущего ряда. Если грядка широкая (например, 80–100 сантиметров), можно сделать два ряда в шахматном порядке. Узкие грядки (40–50 сантиметров) предполагают один ряд.

Нанесение точек для лунок

Отмерьте рулеткой первое расстояние от края грядки (обычно 20–30 сантиметров). Затем, отступив нужное межлуночное расстояние (для томатов — 40 сантиметров, для перца — 30–40), ставьте колышек-маркер.

Продолжайте до конца грядки. Для удобства можно сделать шаблон — рейку нужной длины с отметками.

Создание лунок

По отмеченным точкам копайте лунки. Глубина лунки должна соответствовать размеру корневой системы рассады плюс запас для заглубления (для томатов — до 15–20 сантиметров, для перца и баклажанов — 10–15).

Светлана советует делать лунки заранее, особенно если вы планируете прогревать почву.

«Когда после подготовки грядки вы уже сделаете лунки, закрываем их пленкой для того, чтобы почва прогрелась на глубине. Чтобы быть уверенным в том, что можно высаживать рассаду», — говорит она.

Подготовка лунок к посадке

Перед самой посадкой в каждую лунку вносят удобрения.

«Часто садоводы спрашивают, что добавить непосредственно в лунку в целях экономии, чтобы не вносить удобрение по всей площади грядки. Конечно, лучше внести удобрение во всю грядку, поскольку корни у томатов ого-го какие. Можно добавить любое органическое удобрение на основе костной и рыбной муки непосредственно в лунку. У меня здесь есть зола, рыбная мука и комплексное минеральное удобрение, которое в лунку нельзя добавлять, иначе будет ожог», — поясняет профессионал.

Самойлова подробно объясняет, как безопасно внести минеральное удобрение в лунку.

«А если мы добавляем, то мы копаем лунку глубже. И вносим небольшое количество, перекапываем и закрываем небольшим слоем почвы, чтобы изолировать корни до того момента, пока удобрение не растворится в почве. Добавляем золу — у томатов будут крепкие стволы и немного рыбной и костной муки. Перемешиваем», — комментирует она.

Какое расстояние должно быть между растениями

Как высаживать растения в теплице и огороде, подготовка лунок, советы садовода. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Разные культуры требуют разного пространства.

Для томатных высокорослых сортов, которые ведут в один стебель, оптимальное расстояние в ряду — 40–50 сантиметров. Для низкорослых — 30–40. Между рядами должно быть около 60–80 сантиметров.

«Лучше, конечно, выдерживать расстояние в 40 сантиметров между томатами. На северной грядке я уже сажаю высокорослые сорта и гибриды, и те, которые более-менее устойчивые к относительной нехватке освещения», — подчеркивает Самойлова.

У перца и баклажанов оптимальное расстояние — 30–40 сантиметров, между рядами — 50–60. Баклажаны, будучи особенно подверженными паутинному клещу, нуждаются в хорошем проветривании, поэтому не стоит загущать их посадки.

«Баклажаны… если мы с вами посадим их, к примеру, в угол, а многие садоводы считают, что это самое хорошее место, — отнюдь, это место самое неважное, поскольку там нет проветривания», — предупреждает садовод.

В теплице огурцы сажают обычно реже — на расстоянии 40–50 сантиметров между растениями, так как они сильно плетутся. Однако Светлана рекомендует сажать огурцы в открытый грунт на теплую грядку.

Для бахчевых культур нужно много места — не менее 60–70. Так как они формируют длинные плети. Светлана выделяет для дынь центральную часть средней грядки.

Как разместить культуры на трех грядках

Как высаживать растения в теплице и огороде, подготовка лунок, советы садовода. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Садовод делится своей проверенной схемой для стандартной теплицы с тремя грядками.

Центральная грядка

Здесь по торцам (у входа и у противоположной стены) высаживают баклажаны — для лучшего проветривания. В центре — дыни или перец.

Южная грядка (самая солнечная)

Здесь место для перца, а также для низкорослых томатов.

Северная грядка (самая тенистая)

Тут высаживают высокорослые томаты и физалис, которые менее требовательны к свету.

«Если вы также хотите разместить физалис в теплице, его место на северной грядке. Там я уже сажаю высокорослые сорта и гибриды, и те, которые более-менее устойчивые к относительной нехватке освещения», — поясняет эксперт.

Если у вас всего две грядки (северная и южная), то на северной сажают томаты и физалис, а на южной — перец и баклажаны.

Что делать с вытянувшейся рассадой при разметке лунок

Как высаживать растения в теплице и огороде, подготовка лунок, советы садовода. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Иногда рассада к моменту высадки перерастает и вытягивается. Как правильно разместить ее в лунке, чтобы не навредить? Самойлова показывает свой метод.

«Я расправляю корни, потому что в природе они растут у нас прямо, загнутыми они не бывают. Кладем корень под углом 45 градусов, прижимаю ствол пальцами и укладываю его по спирали. Это к вопросу о том, что растения томатов гораздо пластичнее, чем мы думаем. И тогда я уйду от сильного заглубления и сэкономлю место», — комментирует она.

При таком способе посадки лунка должна быть шире обычной, чтобы в нее поместился свернутый спиралью стебель. Глубина лунки остается стандартной, но ее форма расширяется.

Светлана также советует за сутки до посадки удалить нижние листья, которые окажутся под землей.

«Если здесь есть семидольки и нижние листочки. Для того, чтобы ранки зажили и не было источника для инфекции», — разъясняет знаток.

Как прогреть почву в лунках и зачем это нужно

Как высаживать растения в теплице и огороде, подготовка лунок, советы садовода. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Один из секретов Светланы Самойловой — предварительное прогревание лунок.

«Когда после подготовки грядки вы уже сделаете лунки, закрываем их пленкой для того, чтобы почва прогрелась на глубине. Чтобы быть уверенным в том, что можно высаживать рассаду», — делится она.

Черная пленка притягивает солнечные лучи и быстро нагревает землю. Это особенно актуально в холодных регионах и при ранних посадках.

Пленку можно оставить на три-семь дней, в зависимости от погоды. Перед посадкой ее снимают, и в лунки высаживают рассаду.

«А самое главное — это корневая система, которая не должна охлаждаться. Вот садоводы часто высаживают рассаду и говорят: „Мол, растения погибли“. Что произошло? Высадили слишком рано. Обманываемся тем, что в теплице жара, даже если на улице плюс десять, а почва между тем весной еще ледяная», — поясняет садовод.

Подготовка воды для полива лунок

Как высаживать растения в теплице и огороде, подготовка лунок, советы садовода. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перед посадкой рассады важно подготовить теплую воду. Самойлова подчеркивает, что полив холодной водой — это сильный стресс для растений.

«Поливаем всегда теплой водой. Вот огурцы потом у вас полили холодной водой, пришли в теплицу и говорите: „Истончился ствол на уровне земли? Что случилось?“ Холодной водой полили и перелили», — указывает она.

Эксперт советует наполнить бочки и бутыли водой заранее, чтобы она успела нагреться на солнце. Для полива лунок используют воду, прогретую минимум до 20–25 градусов.

Как правильно подвязывать растения в теплице

Как высаживать растения в теплице и огороде, подготовка лунок, советы садовода. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Правильная разметка лунок — это только начало. Чтобы растения не падали и хорошо формировались, их нужно подвязывать. Самойлова рекомендует использовать для этого натянутые вдоль грядок тросы.

«Вот у меня крепкий металлический каркас и протянуты тросы. Они нужны в двух случаях: для крепления нетканого материала и для подвязки растений. Очень удобно каждое растение подвязывать к тросам», — комментирует она.

Тросы натягивают на высоте почти два метра, параллельно рядам. Расстояние между тросами должно соответствовать расстоянию между рядами растений.

После высадки рассады каждое растение привязывают к своему тросу шпагатом, не туго, чтобы стебель мог утолщаться.