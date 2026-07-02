Вы сами их разводите: какие привычки дачников привлекают слизней в огород

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Rolf Poss

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Избавиться на своем участке от вредителей сложно, но возможно.

Когда на грядках появляются эти скользкие вредители, многие дачники впадают в панику. Они бегут в магазин за химсредствами, даже не подозревая, что существуют более безопасные и не менее эффективные способы защитить свой урожай.

Почему слизни появляются на огороде

www.globallookpress.com/Jan Tepass

Появление слизней — не случайность, а закономерность. Это сигнал, что для них на участке созданы подходящие условия.

Первая причина — повышенная влажность. Слизни не насекомые, а брюхоногие моллюски, их тело в значительной степени состоит из воды. В сухую погоду они не могут активно двигаться и вынуждены прятаться, теряя активность при пересыхании. Им нужна влажная почва, частые дожди, обильные поливы вечером, загущенные посадки, где не проветривается нижний ярус.

Вторая причина — обилие укрытий и тени. Слизни активны ночью или в пасмурную погоду, а днем прячутся. Им по душе кучи досок, камней, шифера, старая листва и мульча из свежей травы, высокие сорняки (лопух, крапива), низко свисающие листья капусты или хосты. Чем больше таких мест, тем комфортнее себя чувствуют вредители.

Третья причина — пищевое изобилие. Слизни — полифаги: едят живые растения, разлагающуюся органику. Компостная куча, перегной, растительные остатки — для них источник питания. Особенно привлекательны молодые всходы и сочные листья.

Четвертая причина — наличие естественных врагов. Если на участке нет жаб, ежей и жужелиц, популяция слизней может расти быстрее. У одного слизня за сезон — несколько сотен яиц (в среднем десятки–сотни в зависимости от вида).

Пятая причина — мягкие зимы. Яйца слизней могут переживать морозы под снегом или в почве, но их выживаемость не является гарантированной и сильно зависит от условий зимовки и вида. В теплые зимы выживаемость выше.

Если не бороться со слизнями

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Некоторые дачники считают слизней безобидными — мол, только листья погрызут. Это опасное заблуждение.

Прямой ущерб урожаю. За одну ночь несколько слизней могут повредить кочан пекинской капусты или рассаду огурцов. На клубнике они выедают мякоть ягод, оставляя поврежденные плоды. Картофель и морковь могут повреждаться под землей — остаются ходы и очаги гнили. Листья салата превращаются в решето.

Особенно сильно страдают капуста, клубника, салат, кабачки, огурцы, а также спелые томаты, лежащие на земле. Лук, чеснок и пряные травы почти не повреждаются из-за запаха.

Экономический ущерб. Даже слегка поврежденные томаты хуже хранятся и быстрее портятся. Фермеры при массовом распространении слизней могут терять значительную часть урожая (в отдельных случаях до десятков процентов, но это зависит от региона и условий).

Экологические риски. Слизни могут переносить на поверхности тела споры грибов (например, серой гнили), но не являются основными переносчиками фитофторы, мучнистой росы и других заболеваний. Оставляемая ими слизь может способствовать развитию плесени во влажной среде.

Нарушение баланса. Слизни в основном питаются растениями и разлагающейся органикой. Активное поедание дождевых червей для них не характерно.

Что привлекает слизней

Прежде чем бросаться в бой, стоит проверить, не совершается ли типичных ошибок.

Ошибка первая: полив под вечер, особенно дождеванием. Так создается влажная среда на ночь — время активности слизней. Правильнее поливать утром или в первой половине дня.

Ошибка вторая: мульча из свежескошенной травы. Она преет, дает влагу и укрытия, что действительно может увеличивать численность слизней. Более стабильные варианты — сухая солома, перепревшая мульча.

Ошибка третья: загущенные посадки. Например, капуста через тридцать сантиметров вместо пятидесяти-шестидесяти. Нижние листья ложатся на землю, создавая укрытия.

Ошибка четвертая: беспорядок по периметру. Забор, заросший сорняками, доски, мусор — это укрытия для вредителей.

Ошибка пятая: свежий навоз. Он может привлекать слизней, особенно в первые стадии разложения.

Как избавиться от слизней

www.globallookpress.com/Jürgen Kosten

Если нужно быстро снизить численность слизней, так как до сбора урожая остались буквально дни, то тут подойдут ловушки. Их эффективность проверена десятилетиями.

Пивные ловушки. Слизней привлекает запах дрожжевого брожения. Возьмите пластиковые стаканы или обрезанные бутылки высотой семь-десять сантиметров, закопайте по горлышко в землю на дорожках и междурядьях. Налейте на две трети темное нефильтрованное пиво — светлое работает хуже. Края должны быть на уровне почвы, чтобы слизни легко заползали. Утром вы достанете стакан, полный утонувших вредителей. Менять пиво нужно каждые три дня.

Апельсиновые корки. Разрежьте грейпфрут или апельсин пополам, выньте мякоть (можно съесть), а корки положите срезом вниз прямо на грядку утром или в полдень. К вечеру под корками соберутся десятки слизней, ищущих укрытие. Останется собрать их совком или даже садовым пылесосом — такие существуют для насекомых, но подходят и для моллюсков.

Мокрая тряпка или мешковина. Смочите кусок мешковины, старого полотенца или картона, разложите по периметру грядок вечером. К утру ткань будет усеяна слизнями — они забираются во влажное и теплое. Аккуратно соберите все в ведро с соленой водой (один стакан соли на пять литров воды).

Барьеры от слизней без использования химии

Слизни передвигаются на брюхе, которое покрыто слизью. Любая острая, колючая или впитывающая влагу поверхность для них мучительна.

Древесная зола. Зола создает щелочную среду, которая разъедает слизь. Слизень, проползший по золе, получает ожог и быстро погибает. Посыпайте дорожки и междурядья после каждого полива. Расход — стакан на квадратный метр. Недостаток: зола эффективна только в сухом виде. После дождя нужно обновлять.

Медная лента. Медь при контакте со слизью дает слабый электрический разряд — безопасный для человека, но ощутимый для моллюска. В садовых центрах продается самоклеящаяся медная лента, ее наклеивают на края грядок или стволы деревьев. А вот проволока и узкая лента может не подойти, так как импульс будет слишком слабым. Условие эффективности — чистая медь без окисления. Также медные барьеры не всегда работают на земле из-за грязи и веток, которые могут служить «мостиками».

Шерстяные гранулы. Овечья шерсть (продается как мульча или гранулы) впитывает слизь, и слизень просто прилипает. Рассыпают вокруг растений. Способ дорогой, но экологичный и долгоиграющий — шерсть перегнивает за два-три месяца.

Чем отпугнуть слизней

Слизни ориентируются в основном по запаху. Некоторые растения и вещества вызывают у них отвращение.

Кофеин. Это нервно-паралитический яд для моллюсков. Опрыскивание одно-двухпроцентным раствором кофеина (двадцать граммов молотого кофе на литр воды) убивает до девяноста процентов слизней, но такой концентрации сложно добиться в домашних условиях. Безопасный вариант: рассыпать кофейную гущу вокруг растений. Она работает как барьер и удобрение одновременно.

Чеснок и лук. Их сильный фитонцидный запах отпугивает вредителей. Приготовьте настой: сто граммов чеснока вместе с шелухой измельчить, залить тремя литрами теплой воды, настаивать сутки, процедить, опрыскать растения и почву. Повторять после каждого дождя.

Пряные травы. Слизни обходят стороной грядки с тимьяном, розмарином, шалфеем, лавандой, иссопом. Посадите их по периметру огорода или в междурядьях. Можно разложить свежие или сухие ветки прямо на мульчу.

Табачная пыль. Рассыпьте махорку по грядкам из расчета двадцать-тридцать граммов на квадратный метр. Табачный дым также эффективен: можно жечь табачные отходы в жестяной банке между рядами, делая это вечером, когда слизни выходят кормиться. Метод жесткий, но работает.

Кто защитит огород от слизней

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Зачем тратить деньги и собственные силы, если можно подселить помощников? Слизнями питаются многие животные.

Ежики . Один еж за ночь съедает до тридцати средних слизней. Приманить их просто: поставьте блюдце с молоком или кусочек сыра, оставьте кучку веток в углу участка — ежу нужно укрытие на день.

. Один еж за ночь съедает до тридцати средних слизней. Приманить их просто: поставьте блюдце с молоком или кусочек сыра, оставьте кучку веток в углу участка — ежу нужно укрытие на день. Жабы и лягушки . Эти земноводные уничтожают слизней в огромных количествах. Сделайте им маленький водоем — например, вкопанный таз с водой и камнями — и не косите траву у забора, там они прячутся.

. Эти земноводные уничтожают слизней в огромных количествах. Сделайте им маленький водоем — например, вкопанный таз с водой и камнями — и не косите траву у забора, там они прячутся. Ящерицы . Они тоже любят слизней, особенно прыткие ящерицы. Привлекают их кучами камней, где можно греться.

. Они тоже любят слизней, особенно прыткие ящерицы. Привлекают их кучами камней, где можно греться. Жужелицы. Крупные черные жуки-хищники охотятся ночью. Для них оставляют мульчу из соломы или опилок, не используют пестициды.

Если слизни в погребе

Частая проблема: осенью заложили урожай, а через месяц обнаружили слизней, которые выползают из ящиков с морковью и свеклой. Причина — вместе с урожаем в подвал попали яйца или мелкие слизни.

Алгоритм спасения такой. Сначала нужно перебрать все корнеплоды, поврежденные — сразу в ведро с соленой водой для утилизации. Затем обработать полки и стены жженой известью (пушонкой) — она высушивает слизь. Или раствором медного купороса (сто граммов на десять литров воды), но это уже химия.

Еще можно поставить ловушки: вкопанные в ящик с почвой половинки картофеля или яблок — слизни заползают в них, а утром их собирают. И лучше снизить влажность в погребе — проветривание, вентиляция, ящик с негашеной известью в углу. На следующий год перед закладкой урожая стоит окурить подвал серной шашкой — это убьет яйца.

Комплексная программа защиты от слизней

www.globallookpress.com/IMAGO/Rolf Poss

Чтобы не бороться с нашествием летом, действовать следует профилактически.

Ранней весной, в апреле, уберите прошлогоднюю листву, доски, камни. Перекопайте почву — яйца слизней погибают на солнце. Разложите по грядкам приманки-укрытия (фанера, рубероид) — через неделю соберите под ними первых проснувшихся слизней.

В мае, при высадке рассады, посадите по краям грядок бархатцы, настурцию, чеснок. Замульчируйте опилками или соломой. Установите медные барьеры.

В июне-июле, в период активного роста, разложите ловушки, раз в три дня собирайте вредителей вручную. Опрыскивайте чесночным настоем после дождей. Поливайте только утром.

В августе-сентябре, за две недели до сбора урожая, прекратите любые опрыскивания. Используйте только барьеры и ручной сбор.

Осенью, после уборки, сделайте глубокое перекапывание с переворачиванием пласта — это уничтожает кладки. Компостную кучу накройте пленкой, чтобы слизни из нее не выползали. В подвале проведите профилактику известью.

Ответы на частые вопросы

Правда ли, что слизни боятся меди?

Да. При контакте слизи с медью возникает гальваническая реакция — очень слабый ток, который моллюск чувствует как удар. Но медь должна быть чистой, без лака и краски.

Можно ли собирать слизней руками?

Можно, но надевайте перчатки — слизь трудно отмывается, а некоторые виды (например, оранжевый слизень) теоретически могут быть переносчиками инфекций. В средней полосе России это безопасно, но неприятно.

Убивать ли слизней после сбора?

Если не хотите убивать, отнесите в лес подальше от огорода. Там они станут кормом для ежей и птиц. Но помните: один слизень даст потомство в сотни особей. Гуманнее — опустить в ведро с соленой водой или керосином, это мгновенная смерть.

Помогает ли мульча из хвои?

Свежая хвоя — сосновая, еловая — колючая, слизни ее избегают. Но за сезон хвоя перегнивает и становится мягкой. Обновляйте слой раз в месяц.

Можно ли избавиться от слизней навсегда

Избавиться от слизней полностью не получится — они часть экосистемы. Главная задача — сделать участок для них настолько некомфортным, чтобы они предпочли уйти к соседям. Для этого важно контролировать влажность: поливать утром, обеспечить дренаж, рыхлить почву. Нужно убирать все укрытия — доски, камни, сорняки.

Посадить растения-репелленты: чеснок, шалфей, бархатцы. Использовать два-три барьерных метода одновременно. А весной и осенью надо перекапывать почву. И привлекать к охоте на слизней жаб и ежей.

Если сделать все это, численность слизней снизится на девяносто процентов уже в первый сезон. А клубника и капуста останутся целыми без капли яда. Химия не нужна. Нужно терпение, немного ручного труда и знание повадок врага.