Фильм для взрослых: как за 26 лет менялось «Очень страшное кино» и чего ждать от 6-й части

Фото: Кадр из к/ф «Очень страшное кино», реж. Майкл Тиддес, 2026 г.

Премьера шестой части франшизы запланирована на июнь 2026 года. К чему готовиться фанатам?

Долгожданный фильм «Очень страшное кино 6» выйдет в мировой прокат 5 июня 2026 года. С момента выхода первой части прошло уже больше четверти века, но комедийный ужастик до сих пор остается одним из самых ярких и дерзких проектов в жанре пародии. Эта франшиза не просто высмеивает культовые хорроры — она сама стала культурным феноменом.

«Очень страшное кино» — начало эпохи

Кадр из к/ф «Очень страшное кино», реж. Кинен Айвори Уайанс, 2000 г.

В конце 1990-х жанр молодежного слэшера переживал второе рождение благодаря фильму «Крик» Уэса Крэйвена. Именно он, с его самоиронией и набором клише, стал идеальной мишенью для безжалостной пародии. За дело взялось семейство Уэйанс — настоящий клан комедийных талантов.

У руля встал старший брат, Кинен Айвори Уэйанс, который уже успел отметиться острой сатирой в комедии «Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале» (1996), где высмеивал штампы гангстерского кино. Сценарий фильма ему помогали писать братья Шон и Марлон, а также еще один член семьи, Крэйг Уэйанс.

Их главной задачей было не просто повторить сцены из известных фильмов, а довести их внутреннюю логику до полного, гротескного абсурда, не стесняясь самого черного и сортирного юмора.

Кинен Айвори целенаправленно искал актеров, которые не просто умеют играть, а обладают уникальным комедийным даром и полным отсутствием стеснения. На главную роль Синди Кэмпбелл, «последней девушки», была утверждена тогда еще малоизвестная блондинка Анна Фэрис. Это был ее звездный час, хотя поначалу продюсеры сомневались в ее кандидатуре.

На роль взбалмошной и сексуально озабоченной подруги Бренды Микс идеально подошла Реджина Холл. Марлон Уэйанс, конечно же, исполнил роль неугомонного и вечно укуренного Мелкого.

Вышедший в 2000 году фильм «Очень страшное кино» с бюджетом всего в 19 миллионов долларов не просто «выстрелил», а произвел эффект разорвавшейся бомбы, собрав в мировом прокате 278 миллионов.

В центре сюжета — компания студентов во главе с Синди Кэмпбелл, которые после случайного убийства человека становятся мишенями для маньяка в маске. Основной удар пародии пришелся по «Крику» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

Именно эта часть навсегда изменила жизнь тогда еще малоизвестной Анны Фэрис, для которой роль Синди стала звездной. А ее экранная подруга Бренда Микс в исполнении Реджины Холл, помешанная на сексе и сарказме, мгновенно стала любимицей публики.

«Очень страшное кино 2»

Кадр из к/ф «Очень страшное кино 2», реж. Кинен Айвори Уайанс, 2001 г.

Окрыленные успехом, братья Уэйанс практически сразу же приступили к работе над сиквелом. Но здесь они столкнулись с жестким давлением со стороны студии. Продюсеры требовали выпустить продолжение как можно быстрее, буквально «на волне» успеха первой части.

Из-за этого, по признанию самих создателей, вторая часть вышла более сумбурной и уступила оригиналу в темпе и энергетике. Эта часть стала для творческого трио последней.

Действие на этот раз было перенесено в «дом с привидениями», а главными мишенями стали «Призрак дома на холме» и, конечно же, «Изгоняющий дьявола».

В фильме даже должен был сняться легендарный Марлон Брандо, который уже получил за это аванс в размере миллиона долларов, но в последний момент выбыл из проекта из-за пневмонии.

Несмотря на то, что весь основной актерский состав (Анна Фэрис, Реджина Холл, братья Уэйанс) вернулся к своим ролям, а к касту присоединились такие звезды, как Тим Карри и Джеймс Вудс.

«Очень страшное кино 3» и «Очень страшное кино 4»

Кадр из к/ф «Очень страшное кино 3», реж. Дэвид Цукер, 2003 г.

После ухода братьев Уэйанс франшиза могла умереть, но студия передала бразды правления признанному мастеру абсурдных пародий — Дэвиду Цукеру, одному из создателей культовых фильмов «Аэроплан!» и «Голый пистолет». Цукер привнес в серию свой уникальный стиль: гэги стали более визуальными, сюрреалистичными и оторванными от реальности.

Он также полностью обновил актерский состав, оставив только двух ветеранов — Анну Фэрис и Реджину Холл, которые стали единственными актрисами, снявшимися во всех четырех частях оригинальной серии.

Фильм «Очень страшное кино 3» (2003) стал своего рода встречей разных эпох американской кинопародии. Цукер изменил стиль серии: сделав гэги более абсурдными и сюрреалистичными, он неожиданно попал в точку.

В центре сюжета — пародия на «Звонок» и «Знаки», а Синди Кэмпбелл вновь пытается докопаться до истины. Именно в этой части в касте появился Чарли Шин. Картина с бюджетом в 48 миллионов собрала в прокате 220 миллионов долларов, доказав, что у франшизы есть жизнь и без ее изначальных создателей.

Однако «Очень страшное кино 4» (2006), где Синди Кэмпбелл столкнулась с инопланетным вторжением (пародируя «Войну миров»), а Бренда — с тайной деревни (пародия на «Таинственный лес»), был принят критиками и зрителями значительно прохладнее. Многие отмечали, что юмор стал более вторичным, а сама франшиза начала выдыхаться.

«Очень страшное кино 5»

Кадр из к/ф «Очень страшное кино 5», реж. Малкольм Д. Ли, Дэвид Цукер, 2013 г.

Вышедшая в 2013 году после семилетнего перерыва пятая часть стала, по мнению многих, той чертой, за которой франшиза утратила свой дух. Производством занимались уже совершенно другие люди. Сюжет был построен вокруг пародий на «Паранормальное явление» и «Черный лебедь».

Главным ударом для поклонников стало отсутствие Анны Фэрис, которая отказалась от съемок из-за беременности, а также Реджины Холл и других ключевых актеров, которым предлагали роли, но они ответили отказом. Фильм получил разгромную критику и считается худшим во франшизе.

Жизнь после «Очень страшного кино»

За 20 лет многие из тех, кто подарил нам «Очень страшное кино», прошли большой путь.

Анна Фэрис (Синди Кэмпбелл)

Кадр из к/ф «Очень страшное кино», реж. Кинен Айвори Уайанс, 2000 г.; www.globallookpress.com / © Ismael Rosas

Роль в пародии открыла ей двери в большое кино. Она снялась в таких картинах, как «Горбатая гора», «Трудности перевода» (2003), а также в успешных комедиях «Мальчикам это нравится» (2008) и ситкоме «Мамаша», который принес ей номинации на престижные премии.

Реджина Холл (Бренда Микс)

Кадр из к/ф «Очень страшное кино», реж. Майкл Тиддес, 2026 г.; www.globallookpress.com / © AD

После завершения основной серии фильмов актриса продолжила активно сниматься. Она появилась в комедийной франшизе «Думай как мужчина», а также в фильмах ужасов и триллерах. Холл также стала востребованной актрисой на телевидении, снявшись в сериалах «Черный понедельник» и «Девять совсем незнакомых людей».

Братья Уэйанс (Марлон и Шон)

Кадр из к/ф «Очень страшное кино», реж. Майкл Тиддес, 2026 г.

Марлон Уэйанс построил успешную карьеру, снимаясь в комедиях, таких как «Бросок кобры» (2009) и «Дом с паранормальными явлениями» (2013).

Шон появлялся в различных фильмах и телешоу, но именно возвращение к истокам стало для них главным событием. Важно отметить, что братья основали целую творческую династию, и их дети также начали актерскую карьеру.

Чего ждать от «Очень страшного кино 6»

Кадр из к/ф «Очень страшное кино», реж. Майкл Тиддес, 2026 г.

После долгих лет разлуки и творческих метаний свершилось то, о чем так мечтали фанаты: в 2024 году было объявлено, что братья Уэйанс — Кинен Айвори, Шон и Марлон — возвращаются, чтобы вновь написать сценарий и спродюсировать новую главу. Марлон Уэйанс пообещал, что фильм не будет «сглаживать углы» и вернет тот самый дерзкий, провокационный и беспощадный юмор, который был свойственен первым частям.

Съемки фильма стартовали в октябре 2025 года и завершились в ноябре. Картина позиционируется как «мягкий перезапуск» франшизы. Режиссерское кресло занял Майкл Тиддес.

Главная новость, которая взорвала интернет, — официальное подтверждение, что Анна Фэрис и Реджина Холл вновь сыграют Синди и Бренду. Фэрис еще в 2024 году в интервью шутила, что вернется во франшизу за «деньги и возможность снова поработать с Реджиной».

Сама Холл, которая сейчас переживает новый виток карьеры и даже является потенциальной номинанткой на «Оскар» за роль в драме «Битва за битвой», призналась, что не смогла отказаться, прочитав новый сценарий.

«Это правильное время для чего-то безумного и веселого», — заявила она.

Марлон Уэйанс ради роли Мелкого даже сбросил около девяти килограммов, чтобы его персонаж выглядел так же, как и много лет назад.

В новой части фильма планируется высмеять такие картины, как «Собиратель душ», «Грешники», «Еретик», «Прочь», M3GAN, а также не обойдут вниманием и классику вроде «Крика». Создатели обещают вернуть «жесткий» и более провокационный юмор, который был свойственен первым частям.

Мировая премьера фильма «Очень страшное кино 6» изначально была запланирована на 12 июня 2026 года, однако была перенесена на неделю раньше 5 июня.

