Стыдно разуться: что делать, если летом ноги потеют и неприятно пахнут

Неприятный запах стоп иногда указывает на болезнь, а иногда — на повседневные ошибки. Как понять, к какому случаю относитесь вы?

Неприятный запах от стоп приводит к неловким ситуациям и кожным инфекциям. Нет времени разбираться, что неприятнее, — лето уже через несколько недель.

Почему вообще все проблемы начинаются в жару и как они связаны с потом, 5-tv.ru экстренно выяснил у подолога Юлии Федотовой.

Почему ноги сильнее неприятно пахнут именно летом

Летом, когда на улице жара, потовые железы работают в усиленном режиме. Это абсолютно нормально: так организм запускает естественный процесс терморегуляции.

«Но не все понимают, что пахнет не пот. Концентрация пота на поверхности стоп увеличивается, а это благоприятная среда для того, чтобы развивались бактерии», — пояснила Федотова.

Чем дольше ноги остаются влажными, тем активнее размножаются бактерии и тем сильнее становится запах.

Можно ли наносить на ноги дезодорант для подмышек

Для стоп существуют отдельные дезодоранты, которые относятся скорее не к косметике, а к потокорректирующим препаратам.

У средств для ног, как правило, более мощный антисептический и подсушивающий эффект, рассчитанный на специфику кожи стоп. Использование обычного подмышечного дезодоранта на ногах малоэффективно и к тому же может вызвать раздражение.

«Наносить их необходимо на чистую стопу в вечернее время, когда потовые железы не работают усиленно. То есть вы в покое, вы спите, и все компоненты, которые регулируют потоотделение, заходят в протоки потовых желез, и вы получаете нормализацию их работы», — уточнила подолог.

Дезодоранты для ног борются с микробами. Многие из них также обладают охлаждающим эффектом, который еще и уменьшает потоотделение в жару.

Такая же ситуация с тальком: обычный не подойдет, а специальный тальк-пудра очень даже выручит. Он впитывают лишнюю влагу и помогают держать ноги сухими. Особенно подходит тем, кто вынужден носить закрытую обувь по дресс-коду.

Какие виды дезодорантов для стоп существуют:

Спреи — подходят и для кожи ног, и внутренней поверхности обуви;

Кремы — дают более длительный эффект, дополнительно смягчают кожу;

Салфетки — компактные, подходят для быстрого освежения вне дома.

Чем опасно просто маскировать неприятный запах

Неприятный запах от ног может быть предвестником куда более серьезных проблем. Ими могут быть:

Бактериальные инфекции — например, мелкоточечного кератолиза, который требует специального лечения;

Мокрые мозоли между пальцами;

Грибковые инфекции;

Вросшие ногти.

Грибки любят тепло, темноту и сырость. В постоянно влажной обуви они чувствуют себя превосходно.

«Гормональный сбой или избыточная масса тела, нарушение ношения обуви на мокрые ноги — это будут факторы, которые приводят к тому, что потовые железы работают в усиленном режиме. То есть это избыточное потоотделение», — отметила эксперт.

Кроме того, размягченная влажная кожа — это легкая мишень для ногтевой пластины, которая с большей вероятностью может начать врастать в боковой валик.

Когда запах сигнализирует о болезнях

Обычное потоотделение в жару и заболевание под названием гипергидроз — разные вещи.

«Важно не путать, когда мы потеем под воздействием температуры — когда она повышается, и когда потеем по независимым температурным факторам, чрезмерно работают потовые железы», — подчеркнула подолог.

Если ноги постоянно влажные и без занятий спортом или сильного стресса — это серьезный повод обратиться к врачу.

Гипергидроз — диагноз, который указывает на внутренние нарушения в работе организма. В таком случае подолог работает в паре с эндокринологом или терапевтом, чтобы выяснить причину и подобрать правильное лечение. Но даже при гипергидрозе базовые правила гигиены ног хуже не сделают.

Второй сигнал наличия болезни — это появление на коже побеления, шелушений, точечных эрозий. Также вместе с потливостью могут появиться непроходящие болезненные мозоли — все это тоже не норма.

Как мыть ноги, чтобы уменьшить запах

Как ни странно, одна из самых распространенных ошибок — неправильная гигиена. Просто постоять в душе и прополоскать ноги водой недостаточно.

Вечером, когда вы возвращаетесь домой, необходимо тщательно вымыть ноги с мылом, уделяя особое внимание межпальцевым промежуткам.

«Если нет возможности проконсультироваться у подолога по мылу, которое будет нормализовывать pH кожи, не нарушая полезную микрофлору, используйте обычное детское мыло», — сказала эксперт.

А вот от хозяйственного мыла лучше отказаться раз и навсегда: оно имеет щелочную среду, а щелочь — благоприятная среда для развития бактерий, вирусов и грибков.

Как избежать неприятного запаха от ног в жару

Защитить ноги от неприятного запаха в жару поможет правильно подобранная обувь.

Правила следующие:

Избегать синтетики и носить только хлопковые носки. Они должны быть строго по размеру, не сдавливать пальцы;

Покупать обувь на лето только из качественных материалов. Кожаные кроссовки и закрытые туфли в жару — не лучший вариант;

Летом обувь должна дышать и быть открытой;

Брать на работу сменку. Лучше избегать многочасовое ношение одной и той же тесной обуви: даже если ноги идеально здоровые, после восьми-девяти часов в офисе они в любом случае вспотеют и начнут неприятно пахнуть.

«Если есть необходимость под дресс-коду носить закрытую обувь, в утреннее время используете потокорректирующие продукты, препараты, которые будут нормализовывать потовыделение», — сказала подолог.

Когда ноги потеют сильно, обязательно обрабатывать внутреннюю поверхность обуви специальными антибактериальными спреями или средствами от грибка. Это поможет избежать повторного заражения и снизит риск размножения бактерий.

Лучше отдавать предпочтение средствам, содержащим:

Антисептики — такие вещества, как триклозан или хлоргексидин, помогают сдерживать размножение бактерий, вызывающих неприятный запах;

Натуральные экстракты — шалфей, мята и чайное дерево не только освежают, но и оказывают мягкое антисептическое действие;

Цинк — этот элемент обладает подсушивающим и антибактериальным эффектом, помогает регулировать потоотделение.

При этом желательно избегать средств с высоким содержанием спирта. Хотя он и обладает антисептическими свойствами, регулярное применение спиртосодержащих составов может пересушить кожу стоп, нарушив ее естественный баланс и сделав более уязвимой к раздражениям и трещинам.

Как избавиться от неприятного запаха в обуви

Когда победить запах на стопах удалось, фокус борьбы смещается на обувь, впитавшую пот и бактерии.

Прежде всего, обувь нужно тщательно просушить. Лучше всего делать это на открытом воздухе в тени — прямые солнечные лучи могут повредить материал, особенно кожу и текстиль.

Затем внутреннюю поверхность обрабатывают антибактериальным спреем или раствором хлоргексидина.

Если готовых средств под рукой нет, можно протереть внутреннюю часть ватным диском, смоченным в 9%-ном уксусе или перекиси водорода. Эти растворы уничтожают бактерии и нейтрализуют запах. После обработки важно дать обуви хорошо просохнуть. И второй вариант — насыпать внутрь соду или активированный уголь (предварительно измельченный) и оставить на ночь. Эти вещества отлично впитывают влагу и поглощают запахи. Утром просто вытряхнуть остатки.

В магазинах можно найти уже готовые решения для ухода за обувью: дезодорирующие таблетки, саше с ароматизаторами и абсорбентами.