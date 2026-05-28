Смородина размером с вишню: лучшие сорта и секреты ухода для крупных и сладких ягод

Садовод раскрыла три главных привила по уходу за растением.

Черная, красная и белая смородина — одни из самых популярных ягодных культур в российских садах. Ароматное варенье, свежие ягоды, витаминные компоты — все это приносит радость, если кусты здоровы и дают обильный урожай.

Но что делать, если ягоды мельчают, куст болеет, а вкус оставляет желать лучшего? Садовод Светлана Самойлова в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru раскрыла секреты выращивания смородины, которые помогут даже начинающим дачникам получать крупные, сладкие и ароматные плоды.

Какой сорт смородины выбрать для крупных ягод

«На крупность смородины влияют три фактора: это сорт, местоположение и подкормки, то есть уход», — говорит эксперт.

Без понимания этой аксиомы любые усилия могут оказаться напрасными. Вы можете поливать и удобрять куст, но если он посажен в тени или вы выбрали мелкоплодный сорт, крупных ягод точно можно не ждать.

Селекция не стоит на месте. Сегодня существуют сорта черной смородины, ягоды которой достигают размера виноградины или даже вишни. Однако не все сорта подходят для любого региона.

«Из черной смородины — сорта „Селечинская 2“ и „Ядреная“. Самые крупные, вкусные, сладкие. Красная — это „Натали“ и „Ненаглядная“. Белая количеством сортов не радует. В основном „Версальская“ белая и другие, они все равноценны», — делится своим опытом Самойлова.

«Селечинская 2» — один из самых популярных крупноплодных сортов. Ягоды массой до шести-семи грамм, сладкие, с тонкой кожицей, созревают в среднеранние сроки. Сорт устойчив к мучнистой росе и почковому клещу;

«Ядреная», алтайской селекции, знаменита своими ягодами-гигантами, достигающими массы восьми-десяти граммов. Однако вкус у них специфический, кисло-сладкий, с мускатным оттенком. Сорт требователен к уходу и подвержен старению куста. Его часто хвалят за урожайность, но ругают за недостаточную сладость;

Красные сорта «Натали» и «Ненаглядная» дают крупные, плотные, очень сладкие ягоды, которые долго висят на кусте, не осыпаясь. Они хороши как для свежего употребления, так и для переработки;

Белая смородина менее разнообразна, но старый сорт «Версальская белая» по-прежнему радует садоводов прозрачными, янтарными ягодами с нежным вкусом.

Выбирая сорт, обязательно учитывайте климат вашего региона. Для северо-запада России подходят зимостойкие ранние сорта («Севастьяновская», «Белорусская сладкая»), для юга — засухоустойчивые.

Как правильно высаживать и ухаживать за смородиной

Второй фактор, влияющий на урожай смородины, — место посадки. Светлана приводит пример из собственной практики, который наглядно демонстрирует, как сильно влияет освещение.

«У меня смородина растет на солнечном месте. И когда я ее пересадила с северной стороны забора, как раньше модно было сажать по забору черную смородину, эффект превзошел все ожидания», — рассказывает специалист.

Советские пособия для садоводов часто рекомендовали сажать смородину вдоль заборов и стен, чтобы экономить место. Но при этом кусты оказывались в тени, ягоды мельчали и кислили.

Современные агрономы единодушны: смородина, особенно черная, любит солнце. Только на хорошо освещенном месте ягоды набирают сахар, а урожайность достигает максимума.

В полутени смородину можно сажать только в южных регионах, где летом солнце палит нещадно и кусты могут получить ожоги. Но в средней полосе России и тем более на Северо-Западе место у южной стены или на открытом солнечном участке — оптимальный выбор.

Садовод также обращает внимание на то, что смородина не любит застоя холодного воздуха и тяжелых почв. Идеальный вариант — суглинок с нейтральной кислотностью.

Перед посадкой в грядку вносят перегной или компост, а если почва кислая — древесную золу или доломитовую муку.

Подкормка смородины: календарь питания для богатого урожая

Третий, и самый обширный, фактор — это подкормки. Светлана Самойлова рассказывает о своей системе удобрения смородины, которая включает несколько этапов.

Первую подкормку надо делать сразу после таяния снега.

«Если у вас снег лежит хотя бы десять сантиметров, разбросайте вокруг кустов любое комплексное минеральное удобрение с пометкой „весна“. С талыми водами быстро пойдет корням питание, и начнется массовое преображение смородины после зимы», — говорит знаток.

Азот в это время особенно важен, так как он стимулирует рост побегов и листьев. Можно использовать аммиачную селитру (20–30 грамм на квадратный метр) или мочевину (15–20 грамм). Но Светлана предпочитает комплексные удобрения с пометкой «весна», где азот, по ее словам, сбалансирован с фосфором и калием.

Вторая подкормка — с настоем травы или навоза.

Как только снег полностью сошел и почва прогрелась, приходит черед органики.

«Треть навоза, желательно конского, кладем в бочку, заливаем водой. На следующий день подкормка готова», — объясняет она.

Самойлова предупреждает, что подкармливать нужно всегда по влажной почве.

«То есть либо после дождя, либо после полива. На такой здоровый куст смородины я расходую две лейки воды в качестве полива и три лейки с настоем травы или навоза. Развожу в пропорции один к восьми. Один литр настоя травы и восемь литров воды», — поясняет она.

Конский навоз считается лучшим для смородины, но подойдет и коровий, и даже куриный помет (в сильно разбавленном виде — 1:20).

Светлана также практикует внекорневую подкормку — опрыскивание по листьям.

«До того момента, пока начнут образовываться ягодки, можно поливать из лейки с ситечком настоем травы или навоза прямо по листьям. Делаем это обычно в начале мая. Таким образом мы совмещаем и корневую, и внекорневую подкормку», — отмечает эксперт.

Третья подкормка — комплексная, в период налива ягод.

Когда завязи уже хорошо видны, нужно дать растениям калий и фосфор для сладости и крупности ягод.

«Когда у нас уже ягодки видны невооруженным глазом, делаем комплексную подкормку. Берем на восемь литров один литр настоя навоза и комплексное минеральное удобрение. Разводим его так: стакан гранул на восемь литров горячей воды. Тщательно размешиваем и берем две столовые ложки от этого раствора на восемь литров. То есть совмещаем и азот, и комплексное минеральное. Но поливаем уже аккуратно, приподняв наши ветки, под корень», — указывает садовод.

В этот период количество азота сокращают, чтобы он не пошел в рост побегов в ущерб ягодам. Светлана использует комплексное удобрение с пометкой «для ягодных».

Многие огородники используют для подкормки смородины калийную соль и суперфосфат (по одной столовой ложке на десять литров воды).

Также отлично подходит гумат калия — стимулятор роста и повышения сахаристости плодов. Самойлова упоминает его отдельно.

«Первая декада июня, до 20-го числа — это гумат калия. Подкармливаем по инструкции. А дальше собираем ягоды, готовим банки и наслаждаемся урожаем», — резюмирует садовод.

Как правильно поливать смородину

Смородина влаголюбива, особенно в период завязывания и налива ягод. Без воды плоды будут мелкими и сухими.

«Следите за тем, чтобы смородина не испытывала жажду. Жаркая погода — три-четыре лейки под этот куст воды обязательно выливаем, тогда ягоды будут крупными. Если у вас есть возможность сделать капельный полив, тогда вы удивитесь, насколько крупными будут ягоды», — раскрывает секрет эксперт.

Кроме трех основных факторов, Светлана дает еще несколько важных советов.

Нельзя допускать, чтобы ягоды лежали на земле. Если ветки под тяжестью урожая опускаются до земли, ягоды загнивают, а куст хуже проветривается, что приводит к грибным заболеваниям.

Смородине досаждают почковый клещ, тля, огневка. Садовод настоятельно советует проводить ранневесеннюю обработку горячей водой (до распускания почек куст обливают кипятком из лейки) для уничтожения зимующих клещей. Также используют биопрепараты.