Сладкие и алкогольные приманки помогут легко избавиться от вредителей.

Медведка — это не просто насекомое, а настоящий подземный монстр, способный за одну ночь уничтожить результаты многодневного труда.

Она перегрызает корни высаженной рассады томатов, перца, баклажанов, арбузов и дынь, оставляя садовода без урожая.

В теплицах, где почва прогревается раньше и дольше сохраняет влагу, медведка чувствует себя почти хозяйкой.

Как вовремя распознать вредителя, какие методы борьбы действительно работают и почему пластиковые бутылки могут стать вашим главным союзником, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала садовод Светлана Самойлова.

Кто такая медведка и чем она опасна для огорода и урожая на даче

Медведка обыкновенная — это крупное насекомое длиной до пяти-шести сантиметров, относящееся к отряду прямокрылых (кузнечики, сверчки, саранча. — Прим. ред.).

У нее мощные передние конечности, приспособленные для рытья земли, прочный панцирь и короткие надкрылья. В народе ее называют «капустянкой», «земляным раком» или «волчком».

Медведка ведет преимущественно подземный образ жизни, выходя на поверхность в основном ночью. Она поедает корни, клубни, луковицы, семена, а также мелких насекомых и дождевых червей.

Наибольший урон наносит молодым растениям, перекусывая их стебли у самой земли. Одна самка медведки способна отложить до 500 яиц за сезон, что делает борьбу с ней особенно сложной.

В теплице медведка появляется вместе с ввозимой почвой, перегноем или навозом, а также мигрирует из соседних участков.

Весной, когда вы только высаживаете рассаду, вредитель особенно активен: голодные особи выходят на охоту и наносят максимальный урон.

Как обнаружить медведку у себя в огороде или на участке на даче

Медведка скрытна, но оставляет характерные следы. Специалист объясняет, как «читать» почву, чтобы вовремя заметить вредителя.

«Если вы присмотритесь, то увидите вот такую почву у себя, даже песчаную, как будто ее недавно порыхлили. В одном месте прессованная, а в другом рыхленная. Там проходит ход медведки. Если мы с вами просунем руку (в рыхленную. — Прим. ред.), мы почувствуем туннель. Там пусто, там ничего нету», — поясняет садовод.

Ходы медведки представляют собой тоннели на глубине двух-пяти сантиметров. Они хорошо заметны после дождя или полива, когда земля оседает. Часто вредитель прокладывает свои лабиринты вдоль грядок, особенно по краям.

«Вот такое маленькое, казалось бы, насекомое, но посмотрите, как рыхлит каменистую песчаную почву», — отмечает знаток.

Кроме визуальных признаков, медведку можно услышать, говорит садовод. По ночам самцы издают громкие призывные звуки, напоминающие стрекотание сверчка, но более низкие и мелодичные.

Некоторые огородники сравнивают это пение с журчанием ручья или трелями соловья, но гораздо громче.

Если вы обнаружили хотя бы один из этих признаков, пора действовать.

Как избавиться от медведок. Метод № 1

Ловушка от вредителей: пластиковый «ошейник»

Самый эффективный способ защитить корни при посадке — создать непреодолимую преграду. Самойлова предлагает использовать для этого обычные пластиковые бутылки.

«Я разрезаю пластиковые бутыли вот на такие кольца-ошейники. Это актуально и для перца, и для томатов, и для арбуза с дынями. Слегка углубляем, буквально на два сантиметра», — инструктирует она.

От пластиковой бутылки (лучше брать емкости объемом полтора-два литра) нужно отрезать верхнюю и нижнюю части — получится цилиндр высотой восемь-десять сантиметров.

При посадке рассады этот цилиндр следует установить вокруг стебля, углубив его на два-три сантиметра в почву. Корневая шейка тогда окажется внутри «ошейника».

Медведка, продвигаясь в верхнем слое почвы, упирется в пластик и не сможет добраться до корня. Растение будет свободно развиваться, и к тому времени, когда корни прорастут за пределы кольца, стебель уже одревеснеет и станет неинтересен вредителю.

Этот метод признается одним из самых экологичных и безопасных, особенно для органического земледелия.

Как избавиться от медведок. Метод № 2

Ловушка от вредителей: отравленные приманки

Если популяция медведки уже велика на вашем участке, без специальных препаратов не обойтись. В продаже есть гранулированные инсектициды разных брендов, но наш садовод советует раскладывать их не на поверхности, а непосредственно в ходы.

«Если ходов нету, то это не значит, что они не появятся. Медведка всегда ходит по краю грядки. И вы можете хаотично, вот так, на глубину двух сантиметров разложить отраву», — отмечает она.

Однако приманку нельзя рассыпать по поверхности, так как медведка редко выходит наверх. Нужно пальцем или колышком сделать небольшое углубление вдоль края грядки или в месте обнаруженного хода, положить три-четыре гранулы и присыпать землей. Вредитель, двигаясь по своему тоннелю, наткнется на отраву и погибнет.

При использовании химии следует строго соблюдать инструкцию и меры безопасности: работать в перчатках, не допускать попадания препарата на листья культурных растений, убирать остатки приманки после сбора урожая.

Как избавиться от медведок. Метод № 3

Ловушка от вредителей: сладкая гибель

Для тех, кто предпочитает народные средства, Светлана рекомендует медовую ловушку. Медведка, как и многие подземные обитатели, очень чувствительна к сладким запахам.

«Чтобы сделать медовую ловушку, понадобится небольшая емкость с водой и буквально ложечка меда. Растворяем мед в воде, делая раствор сладким. И закапываем ловушку между растениями по уровню почвы. Края емкости должны быть не выше почвы», — поясняет эксперт.

В качестве емкости можно использовать пол-литровую банку или обрезанную пластиковую бутылку.

Ловушку закапывают так, чтобы ее края находились на одном уровне с землей.

Сверху можно положить кусок картона или рубероида для создания тени.

Медведка, привлеченная запахом меда, заползает в емкость и тонет в воде. Ловушки проверяют каждые два-три дня, обновляя раствор. Этот метод также эффективен против проволочника и личинок майского жука.

Также заменить такой раствор можно на обычное хмельное пиво.

Как избавиться от медведок. Метод № 4

Ловушка от вредителей: выкуривание из нор

Если вы нашли свежий ход и слышите «пение» медведки (или просто подозреваете, что она там), можно применить дедовский способ. Просто залить в нору подсолнечное масло.

«Когда вы присмотритесь, увидите такой ход и услышите журчание, то мы берем подсолнечное масло, можно брать нерафинированное, заливаем в ход, медведка задыхается и выползает наружу», — разъясняет Самойлова.

Одну-две столовые ложки масла нужно вылить в отверстие хода, затем долить немного воды. Масло обволакивает тело насекомого, закупоривает дыхальца, и медведка вынуждена выползти на поверхность.

Здесь ее легко уничтожить механически. Этот метод экологичен и не вредит растениям. Однако он точечный и не подходит для массового уничтожения.

Как не допустить нашествия медведок и других вредителей в огороде

Лучшая борьба — это профилактика. Светлана напоминает о важности соблюдения чистоты в теплице.

«Особенно актуален метод обработки табачной шашкой, если у вас была белокрылка и досаждал паутинный клещ», — уточняет знаток.

Вот основные профилактические меры: