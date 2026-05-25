Что срочно нужно сделать в теплице перед посадкой рассады: инструкция для дачников

Садовод раскрыла главную ошибку при высадке рассады, которую допускают почти все. И это напрямую влияет на урожай.

Май — время, когда рассада уже переросла все подоконники и с нетерпением ждет переселения в теплицу. Но прежде высаживать растения, стоит провести ряд важных подготовительных работ. От того, насколько грамотно вы подойдете к этому этапу, зависит не только скорость адаптации рассады, но и весь будущий урожай.

Как правильно подготовить теплицу к новому сезону, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала садовод с многолетним стажем Светлана Самойлова.

Градусник в теплице на даче — не роскошь, а необходимость

Многие садоводы ориентируются на погоду за окном или на температуру воздуха внутри теплицы, полагая, что если днем жарко, то можно смело высаживать рассаду. Это одна из самых распространенных и опасных ошибок.

«Садоводы часто высаживают рассаду огурцов, баклажанов и говорят: „Мол, растения погибли“. Что произошло? Высадили слишком рано. Обманываемся тем, что в теплице жара, даже если на улице плюс десять, а почва между тем весной еще ледяная», — поясняет эксперт.

Именно поэтому в каждой теплице должен быть термометр. Причем не просто где-то на стене, а расположенный так, чтобы вы могли видеть показания, не заходя внутрь.

«Когда прохладно, не нужно лишний раз открывать двери и выпускать тепло. А так вы всегда подойдете и сориентируетесь, нужно ли включать дополнительный нагреватель, нужно ли забирать рассаду или вполне можно ее оставить на ночь», — советует специалист.

Но воздух — это одно, а почва — совсем другое. Даже когда днем в теплице под плюс 25 градусов, земля на глубине может оставаться еще холодной. Чтобы не гадать, нужно провести простой замер.

«Чтобы нам быть увереннымы в том, что можно высаживать рассаду, нужно измерить температуру почвы в самое холодное время дня. То есть либо ночью, либо утром. Самая холодная почва в пять утра. Делаем с вами лунку на глубине 15 сантиметров и измеряем термометром для почвы или для воды», — объясняет садовод.

Ориентиры для разных культур таковы: плюс 10–12 градусов достаточно для высадки томатов, плюс 12–14 нужны перцу и баклажанам, а для арбузов и дынь почва должна прогреться минимум до плюс 14 градусов. Без термометра все эти цифры остаются лишь догадками.

Как правильно проветривать теплицу на даче

Весенняя погода переменчива — утром может быть минус, а днем — плюс 20. Если вы бываете на участке только по выходным, уследить за температурой в теплице становится настоящей проблемой. Спасают автоматические открыватели форточек.

«Великое благо для теплицы — такой гаджет, как автоматический открыватель форточек. Вы приехали в выходные, и, конечно, в восемь утра еще отдыхаете. А автомат работает и открыл форточки в теплице, в итоге прекрасная, подходящая атмосфера, и ничего не сгорит. Также выручают вас автоматы, если вы садовод выходного дня», — рассказывает знаток.

Однако не все автоматические открыватели одинаково хороши. Стоит выбирать модели, у которых пружина снаружи не видна — они более стойкие и долговечные.

Сама Самойлова использует такие уже семь лет и ни разу не снимала их на зиму, хотя производители обычно рекомендуют демонтировать открыватели в холодный период.

«Они работают на основе специального масла-жидкости, которое при нагревании расширяется и выталкивает поршень, в результате наша форточка открывается», — разъясняет принцип действия эксперт.

А как быть с дверями? Есть и автоматические открыватели для двери, но наш герой ими не пользуется.

«Пробовала, мне не понравилось, поскольку с похолоданием двери закрываются, и если вдруг нам захотелось скушать салатик или сорвать спелый помидор на ночь глядя, то в теплицу мы с вами уже не попадем», — говорит садовод.

Проветривание критически важно, особенно для некоторых культур. Например, баклажаны сильно подвержены паутинному клещу, и их нужно сажать там, где обеспечивается максимальная циркуляция воздуха.

«Если мы с вами посадим их, к примеру, в угол, а многие садоводы считают, что это самое хорошее место, — отнюдь, это место самое неважное, поскольку там нет проветривания», — подчеркивает Самойлова.

Зачем нужна вода в теплице на даче

Весенние ночи еще холодны, и даже в теплице температура может опускаться до критических отметок. Но есть простой и бесплатный способ обогрева — сама вода.

«Прежде чем сажать рассаду в теплицу, позаботьтесь о том, чтобы все бочки были наполнены водой. И все бутыли я собираю весной при высадке рассады. Поскольку вода в бутылях днем нагревается, а вечером остывает, отдавая тепло нашим растениям», — делится секретом профессионал.

Это работает как гигантский аккумулятор тепла. За день вода под лучами солнца нагревается, а ночью медленно остывает, сглаживая перепады температур и защищая нежные растения от заморозков. Особенно полезен этот метод для самых теплолюбивых культур.

«Если, к примеру, вы даже в открытом грунте высадите рано кабачки или патиссоны и обложите их вот так вот бутылями, и вдруг температура опустится до минус одного, то ваши растения не пострадают, поскольку тепло от бутыли с водой их защитит от мороза», — уточняет эксперт.

Расставлять емкости с водой стоит по всей теплице: большие бочки, пластиковые бутыли — все идет в дело. Вода не только обогревает, но и создает более стабильный микроклимат, что особенно важно в период адаптации рассады после пересадки.

Чистота, дезинфекция и свет в теплице на даче

Подготовка теплицы начинается задолго до посадки. Первым делом нужно убрать все растительные остатки, сорняки, старые подвязки — все, где могут зимовать споры болезней и личинки вредителей.

Затем теплицу моют изнутри. После мытья садовод применяет мощное средство — табачную шашку.

«Она так и называется — специальная табачная шашка для теплиц. Желательно это делать в прохладную погоду, особенно если у вас стоят автоматические открыватели на теплицах. Потому что после работы табачной шашки нужно теплицу закрыть на неделю для того, чтобы как следует все вредители у нас уничтожились», — отмечает она.

Однако даже после полной дезинфекции остается одна проблема, потому что весеннее солнце слишком агрессивно для рассады, выросшей в комнатных условиях.

«Рассада у нас непривыкшая к солнцу, изнеженная квартирными условиями. Кстати, если у вас была мощная профессиональная досветка в виде ламп, то такую рассаду тоже нужно постепенно закалять солнечным светом», — предупреждает Светлана.

Решение простое — притенение. Светлана рекомендует закрывать южную сторону теплицы нетканым материалом. Если ожидаются заморозки, она делает полный шатер из материала, натягивая его и с северной стороны, и закрывая торцы.

«Таким образом температура в теплице увеличивалась на четыре-шесть градусов, поскольку нетканый материал не только притеняет от солнца, но и защищает от сквозняков, потому что щели в любой теплице есть неизбежно», — указывает знаток.

А если под рукой нет специального нетканого материала?

«Подойдет любая ткань. Хоть старые шторы, необязательно даже белые. Главное — тенечек. И для самого садовода здесь становится комфортнее работать в жару, и, конечно же, рассада чувствует себя тоже лучше», — успокаивает садовый специалист.

Планировка и подготовка грядок в теплице на даче

Когда теплица вымыта, продезинфицирована и оснащена термометрами, приходит время заняться грядками. Здесь важно не только внести удобрения, но и грамотно распределить культуры.

Светлана Самойлова использует разные подходы для разных растений.

«Для томата вношу золу, комплексное минеральное удобрение с пометкой „осень“. Минимум азота, иначе будут жировать (чрезмерный набор зеленой массы. — Прим. ред.). А для перца, баклажанов и арбузов вношу щедро компост, комплексное минеральное удобрение, костную муку рыбную и немного золы», — делится она.

Что касается планировки, то баклажаны, склонные к поражению паутинным клещом, лучше высаживать на хорошо проветриваемых местах — у торцов центральной грядки или ближе к дверям.

Томаты, особенно высокорослые, занимают северную сторону, чтобы не затенять другие культуры. Низкорослые сорта томатов и перец — южные грядки.

Эксперт также обращает внимание на важный нюанс, что расстояние между растениями не должно быть слишком маленьким, как бы ни хотелось «упихнуть» побольше сортов. Оптимально — 40 сантиметров между томатами и 30–40 — между перцами и баклажанами.

«Вот значит, что такое? Сначала надо теплицу подготовить, а потом, конечно же, заносить рассаду», — резюмирует садовод.

Вложив время в подготовку сейчас, вы сэкономите нервы и получите здоровые растения, которые отблагодарят вас богатым урожаем.