Домашний котик или карьерный хищник: астролог раскрыла правду о знаке зодиака Рак

Фото, видео: 5-tv.ru

Обычно от рожденных с 21 июня по 22 июля детей ждут трудолюбия и стремления к стабильности, но не все их характеры идентичны.

Идеальные родители, заботливые хозяева и домоседы — все это типичный набор характеристик Рака. Но почему-то в жизни представители этого знака зодиака встречаются с совершенно разными характерами.

Те самые люди, которые будто родились не в свои даты, из-за чего они так не похожи на остальных Раков?

Какие астрологические факторы формируют личность знака зодиака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Виктория Лим.

Виктория Лим

Астролог

Как звезды формируют разные характеры знаков зодиака

Характер, описание и особенности знака зодиака Рак — гороскоп и астрология. Фото: 5-tv.ru

Согласно астрологии, внутренний мир человека начинает формироваться в момент его рождения — в ту самую секунду, когда планеты и звезды выстраиваются в определенную конфигурацию.

«На характер человека влияет множество факторов. Один из них — это расположение Солнца в космосе. И как раз по солнечному знаку зодиака определяет большинство людей», — рассказала Лим.

Однако Солнце — не единственный фактор. На личность влияют:

Асцендент — это знак зодиака, который восходил на восточном горизонте в момент рождения. Он отвечает за первое впечатление, которое человек производит на окружающих: манеру поведения, стиль, внешнюю оболочку;

Положение других планет. Каждое из небесных тел отвечает за определенные сферы жизни и черты характера. Например, Луна влияет на эмоции и зону комфорта, а Венера — на отношения и эстетические предпочтения;

Дома гороскопа — это сферы жизни, в которых человек проявляет активность. Не бывает людей, одинаково успешных во всех областях: кто‑то силен в карьере, кто‑то — в творчестве, а кто‑то — в коммуникации;

Стихии — огонь, земля, воздух, вода. Они наделяют носителя определенными качествами;

Астрологические кресты — кардинальный, фиксированный, мутабельный. Они описывают динамику поведения.

Что объединяет всех Раков — характеристика знаков зодиака

Характер, описание и особенности знака зодиака Рак — гороскоп и астрология. Фото: 5-tv.ru

В зодиакальном круге Рак находится между коммуникабельными Близнецами и ярким Львом. На первый взгляд может показаться, что этот знак должен вобрать в себя черты соседей. Однако Рак заметно выделяется на их фоне — и дело не только в расположении.

Этот знак зодиака относится к водной стихии, что определяет его эмоциональность, чувствительность и глубокую связь с внутренним миром.

«Рак в астрологии считается, если можно так сказать, домашним котиком. Это самый такой эмоциональный, чувствительный и домашний знак зодиака, который любит вот все, что связано с уютом, домом и семейными ценностями», — рассказала Лим.

Кроме того, Рак — кардинальный знак. Обычно кардинальность связывают с активностью и решительностью, но у Рака она проявляется иначе.

«Он привносит что-то новое в жизнь, создает проект с нуля, но просто делает это по-своему. По-рачьи: более мягко, планомерно, эмоционально и обязательно с душой», — уточнила астролог.

Но что, если не каждый Рак соответствует этому описанию?

Почему Раки бывают разными — характеристика знака зодиака

Характер, описание и особенности знака зодиака Рак — гороскоп и астрология. Фото: 5-tv.ru

Один из ключевых факторов, объясняющих различия между Раками, — это декада рождения. В зависимости от того, в какой день с 21 июня по 22 июля родился человек, его характер может приобретать дополнительные оттенки.

Этих периодов в знаке зодиака три:

Первая декада (21–30 июня). К базовой рачьей чувствительности и привязанности к дому здесь добавляется влияние Близнецов и Меркурия. Такие Раки более общительны и любознательны, чем типичные представители знака. Они легче адаптируются к переменам, ценят интеллектуальное общение и часто сочетают заботу о близких с интересом к новым идеям. Их талант — в умении создавать уютную атмосферу даже в динамичной среде, соединять традиции с новизной;

Вторая декада (1–10 июля). Это «классические» Раки — их характер формируется под влиянием самой стихии Воды без заметного воздействия соседних знаков. Они особенно эмоциональны, интуитивны и привязаны к семье. Глубоко чувствуют связь с семьей, бережно хранят традиции и создают вокруг себя пространство тепла и безопасности. Их сила — в способности понимать других без слов, поддерживать и исцелять одним присутствием;

Третья декада (11–22 июля). Влияние Льва и Солнца придает этим Ракам яркости и лидерских качеств. Они сохраняют базовую рачью чувствительность, но проявляют ее более уверенно и открыто. У них сильнее выражено стремление к признанию, желание оставить след в мире, способность вдохновлять других. Их особенность — умение сочетать заботу с авторитетом: такой Рак может стать «родителем‑лидером» в коллективе или семье, объединяя людей вокруг общих ценностей.

Если у Рака Солнце в 10‑м доме — доме карьеры и социального статуса — такой знак зодиака с большей вероятностью будет стремиться к достижениям и публичному признанию.

Если же Солнце в 4‑м доме, отвечающем за сферу семьи, жилья, близких связей, такой Рак будет склонен предпочитать стабильность карьерным амбициям.

«Характер Рака могут изменить, например, множественные аспекты на Солнце. Потому что наше Солнце — это вот самая планета, которая представляет нашу личность, нашего внутреннего ребенка. Но на Солнце могут делать аспекты другие планеты», — заметила астролог.

И вот как это работает:

Луна — усиливает эмоциональность, интуицию;

Венера — добавляет мягкости, эстетического вкуса;

Марс — придает решительности, активности, иногда — вспыльчивости;

Меркурий — делает мышление более гибким, способствует развитию коммуникативных навыков;

Сатурн и Юпитер — влияют на социальные установки, амбиции, отношение к ответственности.

Каким становится Рак, если не реализует свои качества

Характер, описание и особенности знака зодиака Рак — гороскоп и астрология. Фото: 5-tv.ru

Когда природная эмоциональность и потребность в душевном тепле у Рака не находят выхода или их постоянно подавляют, это может привести к серьезным внутренним конфликтам и изменениям в поведении:

Повышенной раздражительности и вспыльчивости — подавленные эмоции накапливаются и прорываются в виде резких реакций на мелочи. Типичный для Рака мягкий характер может смениться резкими вспышками гнева, после которых он чувствует вину и еще больше закрывается;

Ностальгии и застреванию в прошлом — не имея возможности создать уютный «дом» в настоящем, Рак начинает идеализировать прошлое. Он часто вспоминает «старые добрые времена», сравнивает с ними текущую реальность не в пользу последней, что мешает двигаться вперед;

Излишней привязанности к вещам — если эмоциональная потребность в безопасности не удовлетворяется через отношения, Рак переносит ее на материальные объекты. Становится сентиментальным коллекционером старых фотографий, сувениров, предметов интерьера — все это становится символами стабильности.

С какими знаками совместимы «нестандартные» Раки

Характер, описание и особенности знака зодиака Рак — гороскоп и астрология. Фото: 5-tv.ru

В астрологии совместимость анализируется через синастрию — сопоставление натальных карт двух людей. Базовая совместимость, которую часто публикуют в гороскопах, учитывает только солнечные знаки.

Например, считается, что Раку подходят представители родственной водной стихии — с ними его связывает глубинное эмоциональное понимание, а также земные знаки, которые дают стабильность, надежность и помогают заземлить чувствительную натуру Рака. Особенно гармоничным часто называют союз с Тельцом: тот создает прочный фундамент, а Рак наполняет отношения теплом и заботой.

Но для нестандартного Рака все несколько иначе. Так, Рак с асцендентом в огненном знаке зодиака будет проявлять себя гораздо более уверенно и ярко, чем типичный представитель знака. Это привлечет к нему внимание воздушных знаков, которые оценят его коммуникабельность. Более того, у такого Рака может возникнуть естественное взаимопонимание с людьми, у которых Солнце находится в его асценденте — например, с Львом или Овном.

Не менее важна и планета, стоящая в седьмом доме гороскопа, который в классической астрологии отвечает за партнерство и брак: