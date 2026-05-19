Смертельный вирус снова на повестке, ВОЗ бьет тревогу из-за Эболы: миру грозит новая пандемия?

Всемирная организация здравоохранения уже объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за вспышки.

Новая вспышка Эболы в Африке заставила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) вмешаться и объявить режим чрезвычайной ситуации международного значения. Грозит ли миру новая пандемия — читайте в статье 5-tv.ru.

Что известно о новой вспышке Эболы в Африке

Вспышка Эболы началась в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республике Конго ДРК. Первой заболевшей стала медицинская работница, которая впоследствии скончалась. У нее обнаружили штамм Бундибугио (Bundibugyo), который считается менее смертоносным по сравнению с некоторыми другими разновидностями вируса Эбола (например, с штаммом Заир).

Однако ситуацию осложняет тот факт, что на сегодняшний день не существует одобренных вакцин именно против этого подтипа. Кроме того, существующие тесты выявляют его хуже, чем другие формы вируса, что усложняет диагностику.

По данным Africa CDC (Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний — Прим. ред.), всего в регионе зарегистрировано около 246 предполагаемых случаев, из них лабораторно подтверждены восемь, а 65 заболевших скончались.

ВОЗ выражает высокую неопределенность в оценке реальных масштабов распространения инфекции, так как система здравоохранения в этом районе работает с перебоями, а часть заболевших вообще могла остаться без медицинской помощи. Поэтому реальные масштабы эпидемии могут быть значительно больше официальной статистики.

Особую тревогу вызывает традиция тесного ритуального контакта с телами умерших в ряде африканских сообществ — это нередко провоцирует волну дальнейшего заражения.

Кроме того, два подтвержденных случая (один с летальным исходом) зафиксированы в столице соседней Уганды — Кампале.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус при этом заявил, что организации известно о более 500 случаях подозрения на Эболу и 130 смертях от лихорадки.

«На данный момент нам известно о более чем 500 случаях подозрения на Эболу и более 130 подозреваемых смертях», — сказал он на заседании 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

В связи с этим ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Специалисты Роспотребнадзора отправятся в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Пресс-служба ведомства также сообщила, что будут переданы тест-системы и оказана необходимая материально-техническая поддержка.

«В связи со вспышкой лихорадки Эбола, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио, в Демократической Республике Конго и случаями этого заболевания в столице соседней Уганды, Роспотребнадзор по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования», — говорится в сообщении.

Какие симптомы лихорадки Эбола

Лихорадка Эбола — это тяжелое вирусное заболевание, которое поражает человека и некоторые виды животных. Впервые его выявили в 1976 году недалеко от одноименной реки в Африке.

Природными резервуарами заболевания считаются летучие мыши. Человек заражается при контакте с кровью, биологическими жидкостями, тканями инфицированных животных или людей.

Передача происходит через кровь, слюну, пот, рвотные массы, кал, а также через предметы (одежду, постельное белье, медицинские инструменты), загрязненные выделениями больного. Инкубационный период длится от двух до 21 дня (в среднем восемь-десять дней), при этом заразным человек становится только после появления симптомов.

Начальные проявления крайне коварны, ведь они практически идентичны симптомам тяжелого гриппа или другой вирусной инфекции. Как отмечает издание Mirror, первыми признаками служат высокая температура, сильная утомляемость, головная боль, затем могут присоединиться мышечные боли, боль в горле, рвота, диарея и боли в животе.

Вопреки распространенному мифу, кровотечения из глаз, ушей или носа случаются не у всех больных и возникают лишь на поздних стадиях, при тяжелом течении. Однако именно внутренние и внешние кровоизлияния делают болезнь столь пугающей.

ВОЗ отмечает, что летальность при различных вспышках колебалась от 25% до 90%. В среднем погибает около половины зараженных.

В настоящее время специфического лекарства, способного полностью вылечить Эболу, не существует. Пациентов помещают в изоляторы и проводят интенсивную терапию, направленную на борьбу с обезвоживанием и поддержание функций организма. Однако ранняя госпитализация значительно повышает шансы на выживание.

Грозит ли миру новая эпидемия — Эбола

Главное отличие Эболы от коронавируса — способ передачи. Вирус Эбола не распространяется воздушно-капельным путем. Для заражения необходим прямой физический контакт с больным человеком или его биологическими жидкостями. Это значительно снижает скорость распространения.

Тем не менее ВОЗ призывает все страны усилить санитарный контроль, подготовить лаборатории и медицинские службы к возможному выявлению завозных случаев. Нынешняя вспышка, по оценке организации, представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения, но не пандемию.

Крупнейшая эпидемия Эболы в истории произошла в Западной Африке в 2014–2016 годах. Тогда вирус охватил несколько стран (Гвинею, Либерию, Сьерра-Леоне), жертвами стали более 11 тысяч человек, а зараженных насчитывались десятки тысяч. Именно после той вспышки мировое сообщество активизировало разработку вакцин и создание систем быстрого реагирования.

Эбола: что будет с российскими туристами в Конго

Российских туристов, отдыхающих в Африке, и всех граждан, обеспокоенных возможным завозом вируса, поспешил успокоить вирусолог. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава России Елена Малинникова объяснила, что риск проникновения инфекции на территорию РФ практически нулевой.

«Вирус Эбола был идентифицирован еще в середине прошлого века. Просто этим вопросом не занимались. Но этот вирус циркулирует в этих странах с регулярностью, и через определенные несколько лет происходят вспышки, более или менее массовые. Важно отметить, что эта инфекция относится к особо опасным вирусам. У нас пристальное внимание к ней уже давно. Еще в 2014 году наши специалисты выезжали в эти страны, оказывали помощь, в том числе и медицинскую. У нас разработана и хорошо себя зарекомендовала вакцина», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, вспышка лихорадки Эбола в Африке пока не затронула популярные туристические направления для россиян и не повлияла на поездки, сообщили РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Вирусолог же дополнила, что в России действует так называемый санитарный щит — система мер, направленная на защиту территории от ввоза инфекций. Особое место в ней занимают вирусы первого и второго уровня патогенности (самые опасные и заразные), к которым и относится Эбола.

«Наши сейчас специалисты опять туда поехали. Эта инфекция контролируемая. Санитарный щит и достаточно эффективные противоэпидемические мероприятия, плюс вакцинация — все это снижает риск завоза на нашу территорию практически до нуля», — заявила специалист.

Малинникова также уверенно ответила на вопрос, стоит ли людям опасаться пандемии: «Абсолютно нет».

Роспотребнадзор также поспешил успокоить россиян, указав, что риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует.

«Роспотребнадзор сотрудничает со странами Африки в сфере мониторинга и изучения опасных инфекционных заболеваний, включая геморрагические лихорадки Эбола, Ласса и Марбург. Это позволяет оперативно получать информацию об угрозах распространения инфекций и принимать меры по их локализации в очагах, значительно снижая риски международного распространения», — отметили в ведомстве.