Ягода для похудения и здоровья сердца: чем полезна клубника и почему ее стоит есть чаще

Сейчас сезон клубники — значит, пора запасаться витаминами! Как выбрать и хранить ягоду? Какие десерты и напитки из нее можно приготовить?

Клубника — одна из самых популярных сезонных ягод. Ее ценят за яркий вкус, аромат и универсальность: ягоды едят свежими, добавляют в десерты, каши, салаты и напитки. Но клубника интересна не только своими вкусовыми качествами. Она содержит витамины, антиоксиданты, пищевые волокна и микроэлементы, которые помогают поддерживать нормальную работу организма.

Чем полезна клубника

Клубника относится к низкокалорийным продуктам: в 100 граммах ягод содержится около 30–35 килокалорий. При этом в ней есть витамин С, клетчатка, калий, фолиевая кислота и антиоксиданты.

Источник витамина С

Одно из главных достоинств клубники — высокое содержание витамина С. Этот витамин необходим организму для:

нормальной работы иммунной системы;

выработки коллагена;

поддержания здоровья сосудов;

защиты клеток от окислительного стресса.

Витамин С также участвует в процессах восстановления тканей и помогает организму усваивать железо из пищи.

Поддержка сердца и сосудов

В клубнике содержатся антоцианы — природные антиоксиданты, которые придают ягодам красный цвет. Эти вещества участвуют в защите клеток от повреждений, связанных с окислительным стрессом.

Кроме того, ягода содержит калий и магний, важные для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление ягод и фруктов в составе сбалансированного рациона связывают с поддержанием нормального уровня артериального давления и здоровья сосудов.

Польза для пищеварения

Клубника содержит пищевые волокна, необходимые для нормальной работы кишечника. Клетчатка помогает:

поддерживать регулярное пищеварение;

дольше сохранять чувство сытости;

поддерживать разнообразие кишечной микрофлоры.

Также клубника содержит много воды, что помогает поддерживать водный баланс организма.

Подходит для рациона при контроле веса

Из-за низкой калорийности клубника может быть частью рациона людей, которые следят за весом. Ягоды часто используют как альтернативу более калорийным десертам и сладостям.

Польза для кожи

Витамин С участвует в синтезе коллагена — белка, который отвечает за упругость кожи. Антиоксиданты помогают уменьшать окислительный стресс, связанный с воздействием внешней среды и возрастными изменениями.

Поддержка нервной системы

Клубника содержит фолиевую кислоту и витамины группы B, которые участвуют в работе нервной системы. Некоторые исследования также изучают связь между регулярным употреблением ягод и поддержанием когнитивных функций с возрастом, однако такие данные пока нельзя считать окончательно доказанными.

Кому нельзя есть клубнику

Несмотря на полезные свойства, клубника подходит не всем.

Людям с аллергией

Клубника считается одним из наиболее аллергенных продуктов. Она может вызывать:

зуд;

высыпания;

покраснение кожи;

отеки;

слезотечение.

Людям, склонным к пищевым аллергиям, следует употреблять ягоду с осторожностью.

При заболеваниях желудка в стадии обострения

Органические кислоты в составе клубники могут раздражать слизистую желудка. При обострении гастрита, язвенной болезни или повышенной кислотности употребление ягод иногда усиливает дискомфорт.

При некоторых заболеваниях почек

В клубнике содержатся оксалаты. При некоторых нарушениях обмена веществ и отдельных формах мочекаменной болезни количество таких продуктов рекомендуется обсуждать с врачом.

Маленьким детям

Детям клубнику обычно вводят постепенно и небольшими порциями, наблюдая за реакцией организма.

При индивидуальной непереносимости

У некоторых людей клубника может вызывать неприятные ощущения со стороны пищеварения — например, вздутие или дискомфорт в животе.

Сколько клубники можно есть в день

Для большинства здоровых взрослых умеренной считается порция около 200–300 граммов клубники в день. Такое количество позволяет получить витамины и клетчатку без избыточного потребления сахаров и органических кислот.

Если есть хронические заболевания, аллергия или особенности питания, оптимальное количество ягод лучше обсудить со специалистом.

Детям обычно рекомендуют меньшие порции — в зависимости от возраста и переносимости продукта.

Как выбрать хорошую клубнику

Качество ягод влияет не только на вкус, но и на срок хранения.

Осмотрите ягоды. Хорошая клубника должна быть:

яркой и равномерно окрашенной;

сухой;

упругой;

без плесени и повреждений.

Обратите внимание на запах. Спелая клубника обычно имеет выраженный ягодный аромат. Если запах почти отсутствует, ягоды могли собрать недозревшими.

Проверьте листочки. Свежие зеленые хвостики чаще всего говорят о том, что клубнику собрали недавно.

Не выбирайте ягоды с повреждениями. Даже одна испорченная ягода может ускорить порчу всей упаковки.

Как хранить клубнику

Клубника относится к продуктам с коротким сроком хранения, поэтому ее желательно съедать в течение одного-двух дней после покупки.

Основные правила хранения:

не мыть ягоды заранее;

хранить в холодильнике;

держать в неглубокой емкости;

сразу убирать поврежденные ягоды.

Мыть клубнику лучше непосредственно перед употреблением.

Творожный десерт с клубникой без выпечки — рецепт

Легкий летний десерт, который подойдет для завтрака или полезного перекуса.

Ингредиенты на две порции:

300 г клубники;

200 г мягкого творога;

100 г греческого йогурта;

Мед или сироп — по вкусу;

несколько листиков мяты;

Две столовые ложки измельченных орехов или гранолы.

Способ приготовления:

Клубнику промойте и удалите хвостики. Несколько ягод оставьте для украшения, остальные нарежьте кусочками;

Смешайте творог с йогуртом до однородной консистенции;

Добавьте мед или сироп, если нужен более сладкий вкус;

Выложите слоями в стаканы или креманки: сначала творожную смесь, затем клубнику;

Сверху посыпьте орехами или гранолой и украсьте ягодами и мятой.

Чем полезен такой десерт

В блюде сочетаются белок из творога, кальций, клетчатка и витамин С из клубники. Десерт получается достаточно сытным, но при этом легким.

Домашний клубничный смузи — рецепт

Освежающий напиток, который можно приготовить за несколько минут.

Ингредиенты на две порции:

250 г клубники;

Один банан;

200 мл кефира, йогурта или растительного напитка;

Одна чайная ложка меда — по желанию;

несколько кубиков льда.

Способ приготовления:

Клубнику промойте и очистите;

Банан нарежьте кусочками;

Поместите все ингредиенты в блендер;

Взбейте до однородной консистенции;

Подавайте сразу после приготовления.

Для более густого смузи можно использовать замороженную клубнику. Если хочется более насыщенного вкуса, добавьте немного мяты или семян чиа. Вместо банана подойдет персик или натуральный йогурт без сахара.

Такой смузи содержит витамин С, калий и пищевые волокна, а также хорошо подходит в качестве легкого завтрака или перекуса.