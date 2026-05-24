Под влиянием Черной Луны: гороскоп для знаков зодиака на июнь 2026

Что приготовил первый летний месяц для представителей зодиакального круга?

Июнь 2026 года «столкнет» Солнце и Лилит, а еще сблизит Венеру с Юпитером. И если схватка Светлой звезды и Черной Луны внесет хаос в жизнь знаков зодиака, то свидание планет, наоборот, все разрешит.

Как не потерять себя в потоке первых астрологических событий лета, а, напротив, развернуть аспекты Вселенной в свою сторону, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Евгения Шустина.

Общий гороскоп на июнь 2026 для всех знаков зодиака

Открывает июнь оппозиция Солнца и Лилит.

«Обычно такое положение дает немного сумасбродности, самоуверенности. Появляется желание все бросить, сделать по-своему, перекроить, рискнуть, желание спровоцировать кого-то, а иной раз, может быть, даже и себя», — пояснила астролог.

Многим захочется жить одним днем и не думать о будущем.

«Поэтому я рекомендую включать стратегическое мышление, свою интуицию, а не только логику. То есть немножечко прислушаться к себе и в итоге найти гармоничный вариант решения ситуации», — подсказала Шустина.

В то же время в июне есть и другой аспект — соединение Венеры и Юпитера в знаке Рака. Юпитер невероятно силен в этом знаке, что дает чутье на вопросы финансов, взаимоотношений, любви и имиджа. Венера отвечает за наслаждение процессом, благополучие и выбор в свою пользу.

Соединение Венеры с Юпитером создает возможности для счастливого случая — те решения, которые приняты во второй половине июня, будут максимально полезны и удачно реализованы в будущем. Так что каждый из знаков зодиака в первый месяц лета ждет свое юпитерианское событие.

Важно обращать внимание на людей и события, которые дарят счастье, и идти за ними.

Овен — гороскоп на июнь 2026

Для Овнов июнь принесет новые знакомства.

Ожидается обновление ближайшего окружения. Непринужденное общение пойдет на пользу, но при этом не стоит выдавать тайны и слишком открываться.

Представителям стихии огня захочется куда-то поехать, отправиться в короткие путешествия, развеяться, прогуляться по интересным местам. Главное — быть аккуратными в дороге.

Возможности появятся в сфере семьи и недвижимости: кому-то захочется сделать ремонт, переехать в другую квартиру.

Телец — гороскоп на июнь 2026

Для Тельцов июнь — месяц нестандартных решений в финансовом плане. Может возникнуть желание резко что-то купить, продать, вложить деньги, закрыть или начать бизнес-проект.

Также многие представители знака зодиака могут иначе взглянуть на привычные условия работы. Тельцов вдруг не устроит соотношение вкладываемой энергии, отдачи или атмосфера в коллективе — вплоть до появления импульсивного решения уволиться. Рекомендуется все обдумать и сделать выбор в свою пользу.

Параллельно появятся возможности пройти обучение, получить новые практические навыки по доступной стоимости. Юпитерианское событие может быть связано с новым знакомым, который поможет освоить эти навыки.

Близнецы — гороскоп на июнь 2026

Для Близнецов июнь — традиционно удачный месяц, который принесет уверенность в себе, идеи самореализации и повышения авторитета на работе и в жизни.

Не стоит быть чрезмерно амбициозными и самоуверенными, чтобы недоброжелатели не воспользовались этим. Полезнее будет внимательно формулировать желания и цели, поскольку в июне они имеют свойство сбываться в большом количестве.

У Близнецов в начале лета много сил и энергии. Некоторые представители воздушной стихии решатся на смену имиджа — правда, им стоит вносить изменения поэтапно.

Юпитерианское событие может быть связано с финансами или покупками: возможно, удастся найти давно искомую вещь по отличной стоимости, получить повышение зарплаты или найти работу с лучшими условиями.

Рак — гороскоп на июнь 2026

Начало июня — чрезмерно активное время для Раков, поэтому к середине месяца многие почувствуют усталость или легкое недомогание.

Захочется заняться интересными делами в одиночестве — творчеством, вышиванием, готовкой, ремонтом машины — без лишних глаз и ушей. Однако в текущих делах могут проявляться ошибки, совершенные ранее, и их придется исправлять — это утомит Раков еще больше.

Представителям стихии воды Вселенная советует отдыхать при малейшей усталости и больше внимания уделять любимому делу. В июне будут удаваться задачи, требующие творческого подхода и спокойного, несуетливого выполнения.

А юпитерианское событие у Раков связано с исполнением мечты, достижением результата, к которому они шли долгое время. Раки будут заметны, и что-то их точно удивит.

Лев — гороскоп на июнь 2026

Для Львов июнь — месяц интересных интеллектуальных задач, которые будет подкидывать окружение. Это время признания заслуг: можно запустить важный проект, найти единомышленников для реализации давней мечты.

Многих ждут интересные поездки, приглашения выступить на совещании, конференции, посетить интересные места или отправиться в командировку. Львы будут невероятно заметны, поэтому если кому-то из них давно хочется сменить работу или коллектив — это лучше делать к середине месяца.

А Юпитер, в свою очередь, откроет огненному знаку секрет о них же самих. Эта тайна неожиданно обернется большой удачей.

Дева — гороскоп на июнь 2026

Девы в июне обеспокоены карьерными вопросами: возможно, это постановка важных жизненных целей, их обсуждение и обдумывание.

Многие задумаются о самореализации, предназначении, о том, насколько они полезны и важны в собственной семье. Ожидается много разговоров со старшими родственниками, опытными коллегами, поэтому придется иногда делать выбор между рабочими вопросами и домашним комфортом, учиться соблюдать баланс.

Также у Дев в июне появится хорошая возможность найти новое хобби или встретить интересного человека. И юпитерианское счастливое событие будет связано как раз с подругами, друзьями или увлечениями.

Весы — гороскоп на июнь 2026

Весы в июне могут отправиться в дальнее путешествие, поездку к родственникам, либо им предложат командировку или обучение. Почти все представители воздушной стихии должны куда-то отправиться для расширения кругозора.

Не стоит отказываться от наставничества или расширения обязанностей на работе. Дополнительная нагрузка может показаться тяжелой, но спустя несколько месяцев качественной работы можно будет рассчитывать на карьерный рост. И Юпитер готов подарить Весам то самое желанное поощрение от руководства.

Скорпион — гороскоп на июнь 2026

Для Скорпионов июнь — рабочий и довольно энергозатратный месяц. Может навалиться много дел, придется оставаться за нескольких человек на работе, если коллеги уйдут в отпуск или на больничный.

Многие начнут просить у водного знака помощи на работе или дома. При этом удастся организовать и рабочие процессы, и личную жизнь — Скорпионы все успеют.

Также июнь подарит им хорошие финансовые возможности: есть шанс получить хорошую премию, кешбек или подарок за оказанную услугу. Несмотря на сложности, месяц отличный.

Стрелец — гороскоп на июнь 2026

Для Стрельцов июнь обещает быть романтичным, богатым на свидания и комплименты.

Но месяц характеризуется и большим количеством деловых встреч и переговоров с клиентами. Стрельцам не стоит перегибать палку в высказывании своей точки зрения и раздаче советов. Лучше внимательно слушать партнеров — так проще заключить контракт и добиться большего в переговорах. При таком подходе получится договориться даже с теми, кто по какой-то причине недолюбливает Стрельцов.

Юпитерианское событие у Стрельца связано с помощью влиятельных лиц — это может быть подготовка документов или поддержка в сложных ситуациях.

Козерог — гороскоп на июнь 2026

Козероги в июне заняты решением большого количества мелких вопросов — от работы до быта. Месяц суетный, про такие периоды говорят «дел много, а толку мало».

Не стоит надеяться, что кто-то другой решит эти вопросы или что они решатся сами собой. Но есть и хорошая новость: у Козерогов большая возможность получить хороший подарок от партнера по жизни или по бизнесу — удачный контракт, выгодный договор или просто приятный сюрприз.

Есть вероятность, что Козерог вообще откажется от него, но в дальнейшем презент может принести немало удачи.

Водолей — гороскоп на июнь 2026

Для Водолеев июнь — месяц креатива. Идеи льются рекой, появится мечта перевернуть мир и проявить себя с разных сторон. Правда, стоит иногда останавливаться и проверять планы на реалистичность.

Водолеи смогут вовлечь в свою деятельность всех: детей, любимых, партнеров и даже чужих людей, заразив своим запалом кого угодно. Энергии у них — хоть отбавляй.

Юпитер же поможет облегчить рабочие процессы. Например, в июне подтолкнет Водолея на покупку новой техники или инструмента для карьеры.

Рыбы — гороскоп на июнь 2026

Рыбам в июне звезды сулят большое количество домашних хлопот. Кто-то затеит ремонт, переедет на новую квартиру, передвинет мебель, переклеит обои или сделает перестановку — это будут приятные дела.

Рыбам рекомендуется быть внимательными к мелочам, которые могут выбивать из колеи. Некоторые представители знака захотят поменять сферу деятельности или найти хобби, придающее смысл жизни. Возможно, оно будет связано с рукоделием. Рыбам захочется заземлиться или создавать самим что-то полезное.

Дети могут обрадовать хорошими новостями, а еще с ними в целом захочется проводить больше времени. Счастливый случай представится в области монетизации давнего хобби: кто-то захочет купить сшитое Рыбами платье или связанные ими носки.