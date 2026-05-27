Расплющит сиденьем: что будет с ребенком без автокресла в машине при аварии

Экономить на безопасности своих детей категорически нельзя — автокресло в машине может спасти жизнь ребенку.

Почему перевозка детей без автокресла может быть смертельно опасной? Что происходит с ребенком при резком торможении — и почему это сравнивают с катапультой?

Может ли автокресло подвести, даже если оно установлено в машине? И как выбрать действительно безопасную модель для новорожденного? Ответы на эти и другие вопросы в программ Пятого канала «Страна советов».

«Смерность 50%»

Перевозка в машине детей до 12 лет без специальных удерживающих устройств запрещена. Однако эти правила часто нарушают, забывая о последствиях.

«Именно в этой группе смертность может достигать 50%, то есть быть достаточно высокой. При лобовом столкновении, при резком торможении ребенок складывается вперед или вылетает вперед, что может привести к травмам черепа, к переломам костей черепа, к сотрясению головного мозга и травмам грудной клетки», — поясняет травматолог-ортопед Дмитрий Феклистов.

Автокресла делятся на несколько групп. И первым в категории «ноль» идет автолюлька. Рекомендуется устанавливать ее на крепление изофикс.

Система изофикс — международный стандарт жесткого крепления автокресел к кузову, обеспечивает безопасность и простоту установки. Состоит из двух металлических скобок, встроенных в сиденье машины, и замков-защелок на базе кресла.

Наличие подголовника, по словам эксперта, также добавит надежности конструкции.

«Это, помимо защиты, еще позволяет удерживать головку ребенка, пока он еще маленький, у него еще не держится голова самостоятельно. Также есть вот такая внутренняя вставка, она съемная, то есть мы ее используем до того момента, пока ребенок не достиг 87 сантиметров», — указывает эксперт по детским автокреслам Денис Богомолов.

Большинство кресел категорий «ноль плюс», «один», «два» и «три» используются с креплением «Изофикс», а существует ли безопасное универсальное сиденье, которое не требует дополнительной фиксации?

«Можно использовать с 15 месяцев до 12 лет. В этом кресле не используются ремни безопасности. Когда ребенок маленький, мы можем использовать вот этот столик. Этот столик уменьшает риск повреждения шейных позвонков во время лобового столкновения в среднем на 40%», — отмечает специалист.

С семи до 12 лет допускается использование бустера. Более того, если ребенку еще нет 12, но он уже выше 150 сантиметров и весит более 36 килограммов, можно использовать обычный ремень безопасности, это не считается нарушением правил.

«Но даже самое надежное детское кресло не убережет от ошибки автопроизводителя — как это случилось с одним южнокорейским внедорожником», — разъясняет автоэксперт Денис Шароваров.

Как проверяют качество материалов детского автокресла

Как понять, защитит ли оно юного пассажира в экстремальной ситуации? «Страна советов» отправилась в лабораторию по испытанию автомобильных компонентов. Здесь, на специальной катапульте, пройдут проверку на надежность кресла универсальной категории от девяти до 36 килограммов.

«При данном испытании будет использоваться манекен П3 четверти, то есть это девятимесячный манекен, то есть манекен, имитирующий ребенка девяти месяцев, массой в девять килограмм», — перечисляет научный сотрудник центра испытаний НАМИ Алексей Татаринов.

От манекена идет шлейф проводов — это датчики, которые фиксируют данные о перегрузке и покажут, соответствует ли сиденье нормам безопасности.

Динамический удар произвели на скорости больше пятидесяти километров в час. Что показали датчики?

«Предварительно мы можем сказать, что перегрузки головы манекена ребенка находятся в норме. Также, прямо в процессе проведения испытаний, манекен не вышел из нормируемой зоны. То есть в случае реального дорожно-транспортного происшествия реальный ребенок не коснется элементов интерьера. Это очень важно», — указывает руководитель центра испытаний НАМИ Денис Загарин.

Чем опасна спинка сидения в автомобиле

В США погибла двухлетняя девочка — сиденье с электроприводом сложилось и насмерть сдавило ребенка.

В эксперименте «Страны советов» манекен годовалого ребенка полностью впечатало в сиденье. Пустые бутылки постигла та же участь — они расплющились с характерным хрустом.

Что будет, когда спинка начнет давить человека?

«Я захотел испытать на себе силу сдавливания. Я и есть тот самый живой человек. Незабываемые впечатления, если честно. Если бы там был пристегнут ребенок, он бы точно не выбрался. К счастью, сейчас появилась прошивка, которая убирает эту проблему. И помните, все, что касается детей и автомобиля, ко всему этому нужно относиться максимально внимательно и осторожно», — говорит он.

Перед покупкой автокресла нужно проверить, предусмотрены ли в вашей машине крепления «Изофикс». Также стоит убедиться, что длина штатного ремня не менее 215 сантиметров. Иначе удерживающее устройство надежно зафиксировать не получится, особенно спиной вперед.

Удостоверьтесь, что у товара имеются: сертификат качества, инструкция на русском языке и гарантийный талон. Также не рекомендуется приобретать детское сиденье, бывшее в употреблении, — оно могло побывать в ДТП и получить внутренние трещины. На безопасности вашего ребенка экономить нельзя.