Бегут за человеком и переносят смертельные инфекции: чем опасны клещи Хиаломма

Эти паразиты в два-три раза крупнее обычных и имеют характерные полосатые лапки. Встреча с таким «шустриком» может закончиться тяжелым заболеванием.

С наступлением тепла сезон прогулок на природе открывают не только люди, но и клещи. Эти крошечные паразиты давно перестали быть проблемой исключительно лесов и дач: встретить их сегодня можно в городских парках, на детских площадках и даже возле собственного дома. Причем опасность представляют не только привычные клещи, но и более агрессивные виды, которые уже появляются в российских регионах из-за потепления климата.

Чем грозит укус кровопийцы? Почему клещи становятся все активнее и какая одежда буквально притягивает паразитов? А главное — как защитить себя и близких от смертельно опасных инфекций?

«Паралич и смертельный исход»

Известная актриса Агата Муцениеце снимала прогулку, и в кадр попал клещ, который вцепился в кожу прямо за ухом.

Подхватить опасного членистоногого можно и на детской площадке. И даже на собственном участке. Никто не застрахован от встречи с кровопийцей.

В Тюмени после прогулки у пятилетней девочки обнаружили клеща в ухе. Малышку доставили в больницу, где извлекли членистоногого. Однако самое страшное — он оказался энцефалитным.

Энцефалит — неизлечимое заболевание, которым может заразить клещ. Поражает нервную систему, головной и спинной мозг.

«Клещевой энцефалит — вирусное опасное заболевание, которое приводит у людей к параличам. И иногда к смертельным исходам», — говорит инфекционист Олег Полубатонов.

Лучший метод защиты от этой инфекции — вакцинация.

«Мы за последние десятилетия видим, что частота заболевания клещевого энцефалита пошла, на самом деле, довольно резко вниз, и, действительно, это связано с тем, что люди вакцинируются, особенно в эндемичных районах», — рассказывает главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев.

Роспотребнадзор ежегодно обновляет официальный перечень таких регионов, в этом году это: Нижегородская, Московская, Калининградская, Ленинградская, Свердловская, Тюменская области, Удмуртия, Татарстан, Красноярский, Приморский и Хабаровский края.

«Для клеща для комфортной жизни нужна влага и определенная температура. Первое, что он не любит, — это высушивание. Любое высушивание — это сразу же смерть для клеща. И поэтому период активности клещей начинается где-то с конца марта. То есть мы иногда в марте уже первые укусы клещей видим и слышим, особенно более южные территории России. И до октября, даже иногда по начало ноября, в зависимости от того, насколько тепло в том или ином регионе», — объясняет эксперт.

С начала сезона более 43 тысяч человек обратились в медицинские учреждения из-за нападения клещей.

Какие существуют вакцины от клещевого энцефалита

Если вы живете в одном из эндемичных регионов, то с вакцинацией точно тянуть не стоит. Ведь каждый укус — это риск того, что паразит может переносить опасное заболевание, как это случилось с героиней Александрой Андреевой.

«У клеща был боррелиоз», — констатирует она.

Боррелиоз, или болезнь Лайма, передается человеку при укусе зараженных иксодовых клещей. При отсутствии лечения переходит в хроническую форму, вызывает артриты, параличи, нарушения работы сердца и мозга.

Первые признаки появляются через одну-две недели: мигрирующая эритема, то есть кольцевидное покраснение, гриппоподобное состояние, температура, слабость, мышечные боли.

Для укуса клещи обычно выбирают участки с тонкой, нежной кожей и близким расположением сосудов, где их сложнее заметить:

Локтевые и коленные сгибы — абсолютные лидеры из-за очень нежной кожи;

Паховая область — теплая зона со складками кожи, скрытая от глаз;

Подмышечные впадины: место с обильным кровоснабжением и высокой влажностью;

Волосистая часть головы: клещи ползут вверх и часто останавливаются у корней волос;

Область за ушами и шея: зоны с тонкой кожей, куда паразит добирается по одежде;

Живот и поясница: места плотного прилегания ремней и резинок от брюк.

Иксодовые клещи очень медлительны и, вопреки бытующему мнению, не прыгают на свою жертву, а терпеливо поджидают ее в траве. В отличие от своих южных собратьев.

Какие виды клещей особо опасны

Клещ-мутант или Хиаломма: они в два-три раза крупнее обычных и имеют характерные полосатые лапки. Эти членистоногие активно преследуют свою жертву.

Встреча с таким «шустриком» может закончиться Конго-крымской геморрагической лихорадкой — тяжелым заболеванием с высокой летальностью.

Поэтому, прежде чем отправиться на природу, не забудьте позаботиться о своей безопасности.

Существует исследование британских ученых, что синтетическая одежда помогает клещам — накопившееся на ней статическое электричество притягивает кровососа.

Чтобы избежать такого телепорта, обрабатывайте куртки и штаны антистатиком. Также не забывайте использовать репелленты и тщательно осматривайте тело каждые два часа — это поможет уберечь себя от нежелательных последствий укусов.