Бегут за человеком и переносят смертельные инфекции: чем опасны клещи Хиаломма
Эти паразиты в два-три раза крупнее обычных и имеют характерные полосатые лапки. Встреча с таким «шустриком» может закончиться тяжелым заболеванием.
С наступлением тепла сезон прогулок на природе открывают не только люди, но и клещи. Эти крошечные паразиты давно перестали быть проблемой исключительно лесов и дач: встретить их сегодня можно в городских парках, на детских площадках и даже возле собственного дома. Причем опасность представляют не только привычные клещи, но и более агрессивные виды, которые уже появляются в российских регионах из-за потепления климата.
Чем грозит укус кровопийцы? Почему клещи становятся все активнее и какая одежда буквально притягивает паразитов? А главное — как защитить себя и близких от смертельно опасных инфекций? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».
«Паралич и смертельный исход»
Известная актриса Агата Муцениеце снимала прогулку, и в кадр попал клещ, который вцепился в кожу прямо за ухом.
Подхватить опасного членистоногого можно и на детской площадке. И даже на собственном участке. Никто не застрахован от встречи с кровопийцей.
В Тюмени после прогулки у пятилетней девочки обнаружили клеща в ухе. Малышку доставили в больницу, где извлекли членистоногого. Однако самое страшное — он оказался энцефалитным.
Энцефалит — неизлечимое заболевание, которым может заразить клещ. Поражает нервную систему, головной и спинной мозг.
«Клещевой энцефалит — вирусное опасное заболевание, которое приводит у людей к параличам. И иногда к смертельным исходам», — говорит инфекционист Олег Полубатонов.
Лучший метод защиты от этой инфекции — вакцинация.
«Мы за последние десятилетия видим, что частота заболевания клещевого энцефалита пошла, на самом деле, довольно резко вниз, и, действительно, это связано с тем, что люди вакцинируются, особенно в эндемичных районах», — рассказывает главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев.
Роспотребнадзор ежегодно обновляет официальный перечень таких регионов, в этом году это: Нижегородская, Московская, Калининградская, Ленинградская, Свердловская, Тюменская области, Удмуртия, Татарстан, Красноярский, Приморский и Хабаровский края.
«Для клеща для комфортной жизни нужна влага и определенная температура. Первое, что он не любит, — это высушивание. Любое высушивание — это сразу же смерть для клеща. И поэтому период активности клещей начинается где-то с конца марта. То есть мы иногда в марте уже первые укусы клещей видим и слышим, особенно более южные территории России. И до октября, даже иногда по начало ноября, в зависимости от того, насколько тепло в том или ином регионе», — объясняет эксперт.
С начала сезона более 43 тысяч человек обратились в медицинские учреждения из-за нападения клещей.
Какие существуют вакцины от клещевого энцефалита
Если вы живете в одном из эндемичных регионов, то с вакцинацией точно тянуть не стоит. Ведь каждый укус — это риск того, что паразит может переносить опасное заболевание, как это случилось с героиней Александрой Андреевой.
«У клеща был боррелиоз», — констатирует она.
Боррелиоз, или болезнь Лайма, передается человеку при укусе зараженных иксодовых клещей. При отсутствии лечения переходит в хроническую форму, вызывает артриты, параличи, нарушения работы сердца и мозга.
Первые признаки появляются через одну-две недели: мигрирующая эритема, то есть кольцевидное покраснение, гриппоподобное состояние, температура, слабость, мышечные боли.
Для укуса клещи обычно выбирают участки с тонкой, нежной кожей и близким расположением сосудов, где их сложнее заметить:
- Локтевые и коленные сгибы — абсолютные лидеры из-за очень нежной кожи;
- Паховая область — теплая зона со складками кожи, скрытая от глаз;
- Подмышечные впадины: место с обильным кровоснабжением и высокой влажностью;
- Волосистая часть головы: клещи ползут вверх и часто останавливаются у корней волос;
- Область за ушами и шея: зоны с тонкой кожей, куда паразит добирается по одежде;
- Живот и поясница: места плотного прилегания ремней и резинок от брюк.
Иксодовые клещи очень медлительны и, вопреки бытующему мнению, не прыгают на свою жертву, а терпеливо поджидают ее в траве. В отличие от своих южных собратьев.
Какие виды клещей особо опасны
Клещ-мутант или Хиаломма: они в два-три раза крупнее обычных и имеют характерные полосатые лапки. Эти членистоногие активно преследуют свою жертву.
Встреча с таким «шустриком» может закончиться Конго-крымской геморрагической лихорадкой — тяжелым заболеванием с высокой летальностью.
Поэтому, прежде чем отправиться на природу, не забудьте позаботиться о своей безопасности.
Существует исследование британских ученых, что синтетическая одежда помогает клещам — накопившееся на ней статическое электричество притягивает кровососа.
Чтобы избежать такого телепорта, обрабатывайте куртки и штаны антистатиком. Также не забывайте использовать репелленты и тщательно осматривайте тело каждые два часа — это поможет уберечь себя от нежелательных последствий укусов.