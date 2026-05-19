«Я боюсь, что находится в плену»: куда пропали дочь и внуки Екатерины Волковой

Екатерина Волкова пытается восстановить отношения с дочерью. В чем звезда обвиняет зятя, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Конфликт Екатерины Волковой с собственным зятем перешел на новый уровень. По каким вопросам актриса уже консультируется с юристами? В чем обвиняет мужа своей старшей дочери? Почему она уверена, что наследница нуждается в помощи? И когда знаменитость в последний раз видела внуков? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Екатерина Волкова не могла и подумать, что однажды попадет в такую ситуацию. Звезда сериала «Скорая помощь» находится в блоке у своей старшей дочери. Актриса не может связаться с Валерией, не знает, как и где она живет.

«Мы даже не поздравили друг друга с Новым годом. Заблокированы были», — делится Екатерина Волкова.

По словам артистки, она плачет каждый день, посещает психолога. И во всем происходящем обвиняет зятя. Волкова считает, что именно супруг Валерии Георгий Анастасовски настроил ее против матери и теперь препятствует общению родных.

«Сначала, если я говорю про ее мужа плохо, две недели блок. Потом я, естественно, опять говорю плохо, у меня вырывается — это три недели. Сейчас — шесть. Но это не она придумала, это придумал зять», — рассказывает актриса.

Зять не понравился звезде с самого начала. Георгий закрутил роман с ее дочерью, когда был женат на другой. И лишь стараниями Волковой мужчина развелся с супругой. Не было его и в момент рождения их с Валерией сына Тимофея. Первой, кто взяла ребенка на руки в роддоме, стала именно бабушка.

«Просто рыдала, когда это случилось. Мне сказали: „Перерезайте, бабушка, пуповину“. Я была уже в каком-то вообще, наверное, таком шоке. Я говорю: „В смысле?“ Говорит: „Так, чик-чик (показывает пальцами ножницы. — Прим. ред.)“. И я сделала этот чик», — вспоминает Волкова.

Тем не менее на протяжении первых двух лет Екатерина и Георгий поддерживали видимость хороших отношений. К тому же вслед за Тимофеем у Валерии родился сын Платон, а летом 2025-го — дочь Василиса. Волкова не чаяла во внуках души, одаривала дочь и зятя щедрыми подарками.

Так, еще в 2022-м она переписала на Валерию свою московскую квартиру, а себе приобрела другую. Постоянно присылала дочери деньги. К примеру, в честь рождения внучки перевела наследнице 100 тысяч рублей. И проводила с малышами каждую свободную минуту.

«Все, что не получилось с детьми, всегда есть надежда, что получится с внуками», — подчеркивает актриса.

Екатерина Волкова признавалась, что не могла поступать по-другому. К Валерии она всегда испытывала особую привязанность. Звезда родила ее в своем первом браке с неким автомехаником Алексеем. Но в итоге воспитывала девочку одна после того, как буквально сбежала с малышкой от агрессивного мужа.

«Не хочу вообще, я уже не помню ничего этого», — говорит Волкова.

Впоследствии Екатерина и Валерия прошли через множество трудностей. И, казалось, ничто не разрушит их крепкую связь. Но актриса ошиблась. В августе 2025 года Волкова в последний раз провела время с дочкой и внуками. И больше не видела близких. Сначала зять ограничил их общение в сети, а недавно якобы и вовсе увез жену и детей в неизвестном направлении.

«Я, конечно, очень хочу общаться с внуками, очень переживаю за это. Но сейчас, где она живет, это скрывается продолжается от меня. Букеты цветов не принимаются, игрушки на дни рождения не принимаются. В общем, очень странная ситуация», — заявляет артистка.

«Чужая семья — потемки. Мы не знаем, кто прав, кто виноват. Но я считаю, что нужно быть, как знаете, кот Леопольд: давайте жить дружно. Всегда можно найти общий язык и с зятем, и с дочкой, и с внучкой, и с кем хочешь», — говорит светский журналист Денис Сорокин.

Волкова не сомневается: ее дочь находится в большой беде и нуждается в помощи.

«Действительно там вот эти: живешь не по правилам — наказание. Я боюсь, что моя дочь находится в плену. Она далеко, мне же адрес не сказали, куда ее увезли», — отмечает актриса.

Звезда сериалов уже обратилась за консультацией к юристам. Она так устала волноваться, что задумалась: может, справиться с произволом Георгия ей помогут в суде?

«Есть там препятствие общению, устранение препятствия общению с внуками, потому что я, конечно, очень хочу общаться с внуками. Конечно, у меня есть адвокат, да, но я пока все-таки жду какого-то… Не хотелось бы на судебном каком-то, правовом таком решать. Все-таки я надеюсь на здравый смысл», — признается Екатерина Волкова.

Коллеги уже поддержали артистку. К примеру, блогер Виолетта Чиковани заявила, что поступок зятя Екатерины Волковой требует осуждения.

«Никто не вправе кому-то запретить с кем-то разговаривать, общаться, дружить, любить. Это невозможно. Я считаю, что все она правильно делает, потому что в таком случае ее ущемляют в ее интересах, в ее правах», — отмечает Виолетта Чиковани.

«Семейный кодекс, статья 67 предусматривает право бабушек и дедушек общаться с внуками. И есть у нас еще статья 55 Семейного кодекса. Поэтому я бы рекомендовала в этом случае сначала обратиться в органы опеки, потому что они могут дать предписание родителям на предоставление права общения ребенка с бабушкой. Далее, если родители не исполняют это предписание, уже мы только можем это установить через суд», — объясняет юрист Оксана Артемова.

Однако многие уверены: ситуация не так проста, как кажется. И, возможно, Валерия сама не хочет контактировать с матерью. Якобы 52-летняя актриса все чаще выбирает провокационные наряды для фотосессий и тусовок, откровенничает о своих романах без прикрас. Не исключено, что оградить детей от бабушки было обоюдным решением супругов.