Бузова едва не сорвала премьеру спектакля в театре: подробности драмы

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Ольга Бузова вернулась на театральную сцену. Из-за чего звезда сильно беспокоилась, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

«Я человек масштабный. Я люблю делать все ярко, масштабно и красиво. У меня все по полочкам, все по пунктам расписано», — заявляет Ольга Бузова.

Красиво и уж точно масштабно теледива вернулась на театральную сцену. Артистка получила роль Людочки в спектакле «Покровские ворота». Руководитель театра Надежда Бабкина призналась: эта идея пришла спонтанно, когда она увидела поющую телеведущую в деле.

«Оля однажды провела большой юбилей и очень удачно. Она очень грамотно оделась, очень достойно себя вела. Я посмотрела на все это и тут же за кулисами, еще шла программа, ей сказала: «Оль, приглашаю сыграть в спектакле». Она говорит: «Да ну, я как?» Говорю: «Очень просто. Приглашаю сыграть в спектакле», — делится Бабкина.

По словам Надежды Георгиевны, нашлись те, кто отговаривали ее сотрудничать с Ольгой Бузовой. Ведь несколько лет назад появление теледивы в серьезной постановке МХАТ имени М. Горького обернулось громким скандалом. Интернет-пользователи и критики тогда открыто высмеивали игру звезды.

«Конечно, я вижу реакцию многих моих коллег, которые записывают в социальных сетях видео со своими возмущениями. Я, естественно, тоже защищаю свою профессию, защищаю образование. Думаю, многие зрители отличают артиста с образованием актерским и без. Я не говорю про талант, да, про такие вещи. То есть я сейчас про технику. И это видно, что ее нет. Для меня это провально», — говорит актриса Янина Мелехова.

В итоге спектакль сняли с репертуара. Официальной причиной руководство театра назвало «плохую продажу билетов».

«Если просто сидеть и скабрезничать: да вот он плохо играет, да она вообще никто, да мне не нравится, да я не приду. Конечно, нашлась одна фифа, которая: „Я больше никогда не приду в театр ‘Русская песня‘“. Боже мой, большая трагедия. Ну не приходи. Потому что там Бузова будет играть», — заявляет Надежда Бабкина.

Сама Ольга говорит, что вначале не поверила своему счастью. Играть на одной сцене с народной артисткой России, да еще и в спектакле, сюжет которого знают наизусть несколько поколений жителей страны. Но вместе с тем испугалась: это же колоссальная ответственность.

«Я уверена, что это было сделано для того, чтобы привлечь новую публику. Я считаю, что это ошибка, потому что это уже было использовано. То есть Ольга уже это делала, и уже хайпанул, скажем так, театр Горького, да, МХАТ имени Горького, а это уже как бы по той же дорожке пошли», — отмечает Янина Мелехова.

Однако сдаваться не в ее стиле. Поэтому Ольга Бузова тут же перевоплотилась в Людочку. Знаменитость со смехом вспоминает свою первую встречу с труппой театра, которая прошла в гримерке Надежды Георгиевны.

«Мы разговаривать стали, а у меня в гримерке поляна», — делится Бабкина.

«Ой, я обалдела. Я только на диету села. Была масленица. В меня пытались засунуть все блины. Я съела только ягодки… И мы вот так начали готовиться, репетировать», — уточняет Бузова.

Но прежний неудачный опыт в театре все-таки накладывает отпечаток. Теледива боится подвести наставницу, однако Надежда Бабкина своих не бросает.

«Мы знаем друг за друга текст. Мы помогаем друг другу. Мы подсказываем незаметно, так аккуратненько, словцо. Опа, зацепился и пошло. Поэтому я говорю: «Оля, ты даже не переживай, потому что мы все будем на стреме», — подчеркивает она.

Даже когда Ольга Бузова заявила, что планирует кардинально сменить имидж ради своей новой песни, Бабкина отреагировала максимально спокойно.

«Я Надежду Георгиевну предупреждала еще несколько месяцев назад: «Как вы отнесетесь вдруг к тому, если я приду в другом образе?» Она говорит: «Мне все равно. Главное, чтобы не лысая. И то, если лысая — парик наденем. Главное — не цвет волос. Главное, что ты несешь. Какую энергию, какую харизму», — рассказывает Бузова.

По мере приближения премьеры спокойствие старшей коллеги передалось и теледиве. Но прямо накануне самого важного дня артистка потеряла голос.

Несмотря на нарастающую тревогу, Бузова приехала на репетицию. И пыталась спасти ситуацию своей блестящей самоиронией.

«Она стоит на сцене, мы репетируем. Она говорит: «У меня нет голоса. Да у меня его и не было», — вспоминает Бабкина.

Но к вечеру стало хуже. Звезда поняла: если она не сможет восстановить связки, рискует подвести всю команду.

«И все-таки театр ошибок не прощает. Это живой организм», — заявляет Бузова.

На помощь пришел врач, и после ряда процедур Ольга, наконец, заговорила.

«У меня голоса не было вообще. И, к сожалению, пришлось серьезные делать манипуляции для того, чтобы хотя бы я звучала вот так. Мой терапевт, лор, который уже на протяжении всей моей музыкальной карьеры со мной, говорит: „Ольга, такое было один раз всего лишь в жизни“. В начале сольной карьеры, когда я вообще падала в обморок на сцене от стресса», — рассказывает Бузова.

Но в этот раз удача была на ее стороне. Премьера прошла с успехом. Новую Людочку зрители приняли тепло. Довольны и сама новоиспеченная актриса, и ее наставница.

«Вам понравилось? Вы гордитесь мной, вашей девочкой? А люди не верили, как говорится», — говорит Ольга Бузова.

Теледива призналась: ей нравится доказывать всем, кто сомневался в ее успехах, как сильно они ошибались. Звезда заявила, что не планирует останавливаться на достигнутом и собирается попробовать себя еще в одной сфере.

Какой именно — пока секрет. Но обещает что-то грандиозное. Поклонники ждут с нетерпением, ведь Бузова умеет удивлять.