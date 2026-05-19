Перенесение мощей Николая Чудотворца: как молиться, что можно и нельзя делать 22 мая

В этот день принято вспоминать событие и обращаться к святому с молитвами о помощи и защите.

Среди православных святых Николай Чудотворец занимает особое место. В его честь установлены сразу два памятных дня — 19 декабря и 22 мая. Если первая дата связана с днем его кончины, то вторая посвящена перенесению мощей святителя.

После смерти он был погребен в городе Миры Ликийские (современный Демре, Турция). Со временем его гробница стала одним из крупнейших центров паломничества: сюда приходили христиане со всей Византийской империи и других стран, чтобы поклониться святыне и просить помощи.

К XI веку ситуация в регионе резко изменилась. В Малую Азию вторглись турки-сельджуки, которые быстро захватывали города, разрушали храмы и угрожали христианским святыням. Жители Мир опасались, что мощи святителя могут быть уничтожены или увезены, поэтому спрятали их в храме, замуровав в полу.

Этой ситуацией воспользовались итальянские купцы из двух городов — Бари и Венеции. Оба города хотели перенести мощи к себе, так как обладание такой святыней считалось огромной честью и приносило приток паломников и богатства.

В 1087 году их корабли отправились в Малую Азию почти одновременно. Однако первыми в Миры прибыли моряки из Бари. Они высадились тайно, отправили на разведку своих людей и узнали, что храм охраняют лишь несколько монахов. Те, ничего не подозревая, показали им место, где были спрятаны мощи.

Итальянцы предложили монахам выкуп за святыню, но получили отказ. После этого они силой вскрыли гробницу. По преданию, саркофаг оказался наполнен благоухающим миром — ароматным маслом, которое истекало от останков святого. Это восприняли как знак святости.

После краткой молитвы мощи Николая Чудотворца были бережно завернуты и перенесены на корабль. Когда жители города узнали о случившемся, они испытали глубокую скорбь и уже не смогли вернуть святыню.

22 мая мощи были доставлены в итальянский город Бари, где для их хранения позже построили базилику святого Николая. С этого момента город стал важным центром паломничества в Западной Европе.

Событие получило название «перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар» и до сих пор отмечается в православной традиции как памятная дата.

Кто такой святитель Николай Чудотворец

Николай Чудотворец (Николай Угодник, Николай Мирликийский) — один из самых почитаемых христианских святых. Согласно церковным жизнеописаниям, он родился во второй половине III века в городе Патары в Малой Азии (территория современной Турции, провинция Анталья). Точные даты его жизни неизвестны и в разных источниках могут отличаться.

Родители Николая были благочестивыми христианами. С ранних лет он изучал Священное Писание и вел праведную жизнь. Большое влияние на его духовный путь оказал дядя — епископ Патарский, который сначала посвятил племянника в сан священника, а затем помог ему в церковном служении.

В молодости Николай совершил паломничество в Египет (Александрию), а затем посетил Палестину. В преданиях о его жизни описываются различные чудеса, связанные с путешествиями. Например, во время морского плавания он с помощью молитвы спас тонувший корабль и даже воскресил моряка, упавшего с мачты.

Примерно в начале IV века Николай стал епископом города Миры Ликийские (ныне Демре, Турция). Его служение пришлось на время гонений на христиан при императоре Диоклетиане, и, согласно преданию, святитель некоторое время находился в заключении, но затем был освобожден.

Будучи епископом, Николай прославился милосердием, помощью бедным, заступничеством за невинно осужденных и многочисленными добрыми делами, которые сделали его известным по всей Римской империи.

Скончался святитель, предположительно, между 345 и 351 годами в Мирах Ликийских. Его похоронили за пределами города. По преданию, от его мощей вскоре стало исходить благоухание, и место захоронения быстро стало объектом паломничества верующих.

Где находятся мощи святителя Николая Чудотворца

После перенесения в XI веке основная часть мощей святителя Николая находится в итальянском городе Бари, в базилике, построенной специально для их хранения.

Часть мощей также находится в городе Венеция, куда они были перенесены позднее, однако Бари остается главным местом паломничества.

Кроме того, и в России частицы мощей святителя Николая Чудотворца находятся во многих храмах и монастырях.

Традиция разделения мощей на части существует с первых веков христианства, и верующие считают, что через них передается божественная сила.

Что можно делать в день памяти Николая Чудотворца — 22 мая

Православная традиция в дни памяти святых рекомендует прежде всего молитву и участие в богослужении. В храмах совершается литургия, где читаются молитвы святителю Николаю.

В этот день принято:

посещать храм и молиться;

читать Евангелие и молитволов;

совершать дела милосердия (помощь нуждающимся, пожертвования);

проводить день в спокойствии и благодарности.

Чего нельзя делать в день памяти Николая Чудотворца — 22 мая

В официальной православной традиции строгих бытовых запретов, связанных именно с этим днем, нет. Однако как и в любой день церковного праздника, не поощряется:

конфликтное поведение и ссоры;

тяжелый физический труд, если он мешает молитве и участию в богослужении;

пренебрежение духовной стороной дня.

В чем помогает Николай Чудотворец

В Русской православной традиции святителя Николая Чудотворца особенно почитают как скорого помощника и заступника. Верующие обращаются к нему с самыми разными просьбами, надеясь на поддержку и помощь в трудных жизненных обстоятельствах.

С древних времен у православных святых сложилась своего рода «духовная специализация»: одним молятся о здоровье, другим — о семейном благополучии или рождении детей. Однако Николай Угодник считается универсальным помощником — к нему обращаются практически с любой бедой или просьбой.

Святителя особенно почитают как покровителя путешественников, моряков и всех, кто находится в дороге. Также ему молятся о выздоровлении, защите от бед и помощи в сложных жизненных ситуациях.

О чем молиться святителю Николаю Чудотворцу и какие болезни он помогает лечить

В православной практике к святителю Николаю обращаются как к ходатаю перед Богом. Чаще всего верующие обращаются к нему с просьбами о:

помощи в трудных жизненных ситуациях;

защите в дороге и путешествиях;

укреплении семьи;

помощи в болезни;

разрешении конфликтов и несправедливых обстоятельств.

В церковной традиции широко известны тропарь и кондак святителю Николаю, которые читаются в дни его памяти и в домашней молитве.

Тропарь святителю Николаю Чудотворцу

Глас 4

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая. Отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Перевод:

Правилом веры, образцом кротости, воздержания учителем показала тебя жизнь твоя пастве твоей. И потому смирением ты приобрел величие, нищетой — богатство: отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак святителю Николаю Чудотворцу

Глас 3

В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, преподобне, Евангелие исполнив, положил еси душу твою о людех твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко великий таинник Божия благодати.

Перевод:

В Мирах ты, святой, явился совершителем священнодействий: евангельское учение Христа исполнив, положил ты, преподобный, душу свою за людей твоих и неповинных избавил от смерти. Потому и освятился, как великий служитель таинств Божией благодати.

Народные приметы («Никола Теплый»)

В народной традиции день перенесения мощей святителя Николая со временем получил отдельный пласт фольклорных наблюдений. Его называли «Никола Теплый», потому что он приходился на устойчивое весеннее потепление и начало активных полевых работ. Эти приметы не являются частью православного вероучения, но исторически были важны для крестьянского календаря. Считалось, что погода в этот день «задает тон» лету.

Если 22 мая стоит ясная и теплая погода, то лето будет урожайным и спокойным, без затяжных холодов и дождей;

Если же день прохладный или дождливый, крестьяне ожидали более переменчивого и сырого лета;

Также в народе обращали внимание на утреннюю росу: обильная роса на Николу Теплого воспринималась как знак хорошего урожая трав и зерновых культур.

Существовало поверье, что после Николы Теплого окончательно устанавливается тепло и можно смело переходить к посевным и огородным работам без риска возвратных заморозков. Поэтому день воспринимался как своеобразная «граница сезона».

Отдельно существовали бытовые приметы, связанные с достатком и хозяйством. Например, считалось, что если в этот день помочь нуждающимся или накормить странника, то год будет благополучным.