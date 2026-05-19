Мужская сила под защитой: 4 привычки, которые продлевают жизнь и улучшают потенцию

Мужчинам не стоит откладывать заботу о себе: многие болезни долго развиваются без симптомов.

Мужское здоровье — щекотливая тема, которую многие представители сильного пола предпочитают слишком долго избегать. По статистике, женщины живут примерно на десять лет дольше мужчин. Такой разрыв во многом связан с «философией» сильного пола, которая формировалась веками.

Какие существуют мифы о мужском здоровье? Правда, что езда на велосипеде плохо влияет на мужскую потенцию? Ответы на вопросы — в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

Как мужчины запускают проблемы со здоровьем

По словам психолога, сексолога Ольги Савской, есть такая «философия», что мужчина должен справиться со всем.

«Я мужик, я сильный, я справлюсь. Действительно, женщины практически силой затаскивают мужчин в больницу для того, чтобы пройти чек-апы и обследования», — отмечает она.

Особенно частая тенденция — игнорировать проблемы, которые возникают ниже пояса.

«Не ходят они на УЗИ мошонки и не ходят на УЗИ предстательной железы. А про ТРУЗИ я вообще молчать хочу, потому что трансректальное исследование мужчин, то есть через прямую кишку простаты, для них это прям как, не знаю, на плаху их ведешь», — делится андролог, уролог, эндокринолог Евгений Греков.

Обращаться за медицинской помощью нормально и зачастую необходимо, ведь чем раньше обнаружено заболевание, тем выше шансы его победить. К тому же проблемы с простатой бывают не только у пожилых.

Как уточняет уролог Александр Леонов, простатит — достаточно молодая болезнь и встречается у людей старше 20 лет.

«Связана она в основном с малоподвижным образом жизни, с половыми инфекциями, а также с пристрастием к алкоголю, острой пище», — говорит специалист.

Еще одна молодеющая патология у мужчин — эректильная дисфункция. И эта проблема не только в голове, как считают некоторые. Она намного обширнее, имеет медицинские причины и нуждается в лечении.

«В эректильной функции участвуют нервная система, гормональная система, сердечно-сосудистая система и, естественно, гениталии. И здесь, например, у мужчины, если есть проблемы с сердцем, первое, что пропадает, отключается, — утренняя эрекция. Это сразу сигнал бежать проверять вообще сердце», — уточняет психолог Ольга Савская.

Депрессия, тревога, некоторые лекарства от аллергии и сердечно-сосудистые препараты могут снижать половое влечение. Еще один враг либидо — ожирение. Дело в том, что жировые клетки вырабатывают гормон лептин, который нарушает синтез тестостерона.

По словам эксперта Грекова, нормальный уровень гормона сопутствует сексуальному желанию.

«Были исследования, где мужчин вводили в гипергонадизм, то есть повышенный уровень тестостерона, и не получали повышение половой активности. Это связано с тем, что есть доза насыщения в организме, и она как раз таки обеспечивает такое половое поведение. Это как цветок. Сколько его ни поливай, если он дорос уже до своего максимума, больше он не станет», — говорит андролог.

Почему мужчина перестает хотеть секса

Уролог Греков объясняет: есть сильный, средний и слабый тип сексуальной конституции.

«Это все рассчитывается по трохантерному индексу. Как раз таки по расстоянию от пятки до большого бугорка бедренной кости. И это все индивидуально. Чем выше индекс, тем сильнее половая конституция», — подчеркивает врач.

Другими словами, чтобы вычислить это значение, нужно разделить рост человека в сантиметрах на длину ног. Если при сильной сексуальной конституции мужчина перестает испытывать половое влечение, это серьезный повод обратиться к андрологу. Впрочем, бывают и обратные ситуации.

«Есть такое расстройство: у женщин — нефомания, а у мужчин — сатириаз. Это когда сексуальное желание приносит мужчине и вред в том числе, но он не может остановиться. Это может быть связано и с различными заболеваниями, с психическими расстройствами, с различными опухолями головного мозга, с нарушением гормонального фона», — рассказывает Ольга Савская.

Как поездки на велосипеде могут повлиять на мужское здоровье

Слишком долгая и частая езда на железном коне тоже может стать причиной воспаления данного репродуктивного органа.

«Если вы катаетесь на велосипеде умеренно, то есть пару часов в неделю, это никак не влияет. Но если человек занимается профессионально, происходит следующее: седло жестко давит на область промежности и угнетается кровоток в предстательной железе. И, как следствие, возникает повышенная вероятность обострения хронического простатита», — объясняет Александр Леонов.

Кроме того, неправильно подобранное сиденье может пережимать нервы паховой области, что приводит к онемению, потере чувствительности и нарушению функций органов малого таза.

«Через каждые 15 минут активной езды на велосипеде надо будет привстать на ноги минут на пять, также держась за руль, для того, чтобы восстановить микроциркуляцию в малом тазу. И это все уйдет», — подчеркивает Евгений Греков.

Простые шаги мужчин для заботы о своем здоровье

Среди ежедневных привычек, которые полезны для мужчин, эндокринолог выделил следующие: вовремя ложиться спать, вовремя и правильно есть.

«Что такое правильно есть? Еда охотника. Все, что можно выловить, поймать и вырастить в огороде, в лесу и пожарить на костре, без сложных блюд», — заявляет эксперт.

Кроме этого, мужчина должен быть физически активным. И, конечно, нужно не забывать проходить ежегодные осмотры, ведь многие серьезные заболевания, например, рак простаты, часто протекают бессимптомно.