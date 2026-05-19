Гигиена позвоночника: врачи раскрыли правила здоровой спины и красивой осанки

Здоровье позвоночника во многом зависит от самого человека, что дает шанс избежать наиболее неблагоприятных сценариев.

Согласно статистике, около 85% населения земного шара периодически страдает от боли в спине. И у каждого четвертого причина кроется в межпозвонковой грыже.

Из-за чего они возникают и чем опасны, рассказал программе Пятого канала «Ваше здоровье!» невролог-алголог Денис Редько.

Особенности анатомии позвоночника

Как уточняет эксперт, в позвоночном столбе есть позвонки, остистые и поперечные отростки. Кроме того, внутри позвоночного канала присутствует спинной мозг, у которого есть нервные корешки.

«Они выходят через такое отверстие, оно называется межпозвонковое отверстие. И когда грыжа вываливается, она поддавливает нервный корешок. Она вываливается из межпозвонкового диска. То есть это субстанция, которая состоит на 90% из жидкости, и она находится между двумя косточками, между двумя позвонками. Питание межпозвонковые диски получают напрямую из костей за счет такого процесса, как диффузия», — объясняет невролог-алголог.

По его словам, это очень медленный процесс. Соответственно, если какой-то сегмент перегружается, питание нарушается как в костях, так и в диске.

Почему грыжа иногда причиняет нестерпимую боль

Пиковая, пронзающая, словно электрическим током отдающая боль возникает при компрессии нервного корешка, отмечает эксперт.

«Потому что нервы, которые у нас выходят из этих отверстий, например, возьмем поясницу, потому что это поясничный сегмент, отвечают за силу, чувствительность и рефлексы. Ключевое — за чувствительность», — уточняет врач.

Что влияет на развитие грыжи

На развитие межпозвонковой грыжи влияет в том числе поднятие тяжелого. В 2022 году российский богатырь Руслан Пустовой установил мировой рекорд: сдвинул с места железнодорожный состав весом 120 тонн.

Силач отбуксировал его на восемь метров и шесть сантиметров, не используя специальных приспособлений. Но насколько опасны подобные достижения для спины?

По словам невролога, рано или поздно спина при огромных нагрузках заболит, даже если сейчас здоровье в порядке.

«Это так называемый синдром последней капли, то есть когда ты пиковую нагрузку из раза в раз переносишь хорошо. Тысячу раз ты поднял этот состав, протащил его, но в тысячу первый это закончится плачевно: либо грыжей, либо другими изменениями», — подчеркивает эксперт.

Редько рассказывает: при пиковых нагрузках могут отрываться сухожилия, травмироваться мышечные волокна, и это все достаточно тяжело восстанавливается.

Как правильно поднимать тяжести

Для сохранения здоровья требуется верный подход к поднятию вещей. Как уточнил специалист, в случае ведра с водой, которое нужно переставить на другое место, его следует поднимать перед собой, прогнувшись в спине немного, чтобы она была напряжена.

При этом если нужно что-то нести далеко, то рекомендуется распределить вес между двумя руками, чтобы нагрузка была хотя бы более-менее симметричной.

Кроме того, на здоровье межпозвонковых дисков влияет неправильная осанка. Привычка сутулиться приводит к тому, что определенные сегменты позвоночника начинают перегружаться.

«У меня коллега на работе приводит потрясающий пример: десять рабочих копают яму, могут выкопать ее за один день. Вечером все отдохнувшие, это их норма. Они идут и занимаются своими делами. Но если мы возьмем и будем одного человека заставлять копать эту же яму, то он к вечеру будет как минимум сильно уставший. И вот представьте, что ваш позвоночник, в котором определенное количество межпозвонковых дисков, и работают не все», — делится Редько.

Он отмечает, что очень часто грыжи появляются между четвертым и пятым межпозвонковыми дисками, между пятым и первым крестцовым сегментами. Это типичные зоны для перегрузки позвоночника.

Что надо делать в случае появления грыжи

По словам эксперта, у человека очень умный организм.

«Грыжи появляются регулярно. Но в большинстве случаев с этим делать ничего не надо. Мы решаем проблему, только когда есть клинические проявления. То есть боль, слабость, онемение конечности и более грубые нарушения», — заявляет врач.

Он объясняет: если грыжа будет давить чрезмерно на нервный корешок, который отвечает за силу конечности, это может привести к полному отключению функции.

«Важно понимать, что грыжа не выключит ногу целиком, а будет выключена какая-то конкретная ее часть. В пояснице пять нервных корешков, и каждый отвечает за свою часть конечности. Первично есть такой термин — парез. Это частичное снижение функции», — говорит Редько.

Совсем недавно певец Алексей Чумаков попал в такую ситуацию. В прошлом году прямо во время отдыха у него отказали ноги. Как позже выяснилось, у артиста разорвались сразу два межпозвонковых диска. Защемили нерв и часть спинного мозга. Супруге звезды Юлии Ковальчук пришлось экстренно вести мужа на операцию.

«Живешь-живешь, пережало, хромаешь. Больно. Наступает боль, думаешь: может, пройдет. Обезболивающие. Сейчас отдохну и пойду. А потом тебя скашивает, довозят тебя. Вроде там все сделали, а ты уже встать не можешь. У меня в позвоночнике шесть штифтов титановых. Специальный сплав, который не звенит. Они такие крупные достаточно, в трех позвонках. Их соединяют две 12-сантиметровые пластины. Потому что если их не интегрировать туда, то я не смогу двигать, то есть мой позвоночник не сможет сгибаться вообще, он будет как деревянный», — делится Чумаков.

Эксперт говорит, что для терапии проблема сразу в двух сегментах позвоночника крайне тяжелая. Даже в период вне обострения лечить в таком случае бывает сложно.

По словам невролога, человека с недугом нельзя запугивать, но надо объяснить, какие базовые вещи следует делать в данной ситуации.

«Я хочу привести такой термин, и мы с моими коллегами его старательно продвигаем. Термин называется „гигиена позвоночника“. Что здесь важно? Первое — регулярное занятие физической культурой. И здесь я не про тягание железок в зале, а про упражнения для спины», — рассказывает специалист.

Второе, уточняет врач, — периодические посещения массажистов, мануальных терапевтов и остеопатов. Это те специалисты, которые умеют функционально работать с позвоночником, чтобы мышцы были расслаблены, когда человек отдыхает, и каждый сегмент, каждый сустав регулярно двигался.