Читай по телу: как распознать ложь и симпатию человека по жестам и позе

Язык тела помогает считывать эмоции других людей и даже подать себя в более выгодном свете.

Мужчины говорят неправду чуть больше тысячи раз в году, тогда как женщины — в среднем около 700 раз, выяснилось в результате опроса. Самая популярная ложь у представительниц прекрасного пола — это утверждение «все в порядке».

Врать не только некрасиво, но и опасно. Это вызывает в человеке целую бурю эмоций: стыд, вину и страх. И подкрепляется скачком гормона стресса — кортизола — и повышением тестостерона. У лжеца учащается пульс, подскакивает давление, а дыхание становится неровным. Он заметно волнуется, краснеет, потеет.

Как еще тело выдает человека с головой? Можно ли, помимо лжи, распознать неприязнь, симпатию и другие эмоции?

Что помогает людям считывать эмоции других

Многие наверняка замечали: стоит заплакать одному ребенку, остальные тоже пускаются в слезы. А все потому, что люди способны считывать и передавать эмоции друг другу. За эту функцию отвечают особые клетки мозга — зеркальные нейроны. Впервые они были обнаружены у приматов.

«Когда обезьянки на дереве сидят, у одной обезьянки на лице возникает эмоция страха. Другие обезьянки считывают страх и понимают, что где-то опасность, где-то хищник находится. И они всей стаей начинают убегать», — рассказывает профайлер, эксперт по невербальной коммуникации Михаил Алексеев.

Кстати, зеркальные нейроны помогают чувствовать ложь. Она становится заметной, если язык тела собеседника противоречит его словам.

Поза и жесты человека: о чем говорят

По словам психолога, кинетического аналитика Елены Кочергиной, когда люди хотят скрыть свое истинное отношение к человеку, чаще всего это проявляется в скованной пластике.

«То есть человек будет испытывать мышечное напряжение. Это можно считать как в сжатых руках, в напряженных плечах, чуть подняты плечи будут. Голова немножко может быть опущена, уголки губ. Если мы хотим показать человеку свою расположенность или ее чувствуем, то тело будет само по себе, прежде всего на уровне пластики, расслабленным», — объясняет она.

А вот частое касание носа, вопреки расхожим убеждениям, далеко не всегда указывает на обман. Например, существует мнение, что когда человек трогает кончик носа, это может быть просто задумчивость, как адаптер.

«Что такое адаптер? Это движение, которое человек использует практически неосознанно, успокаивая себя. Кто-то делает такие движения пальцами, кто-то будет ручку теребить. Это иногда не про волнение, что я вас хочу обмануть. Это адаптер», — уточняет психолог.

Точно так же не всегда о женской симпатии говорит поза нога на ногу. Она может быть обусловлена искривлением позвоночника и потребностью периодически разгружать спину. А вот волнение и тревогу распознать куда проще.

«Берем голос. Если человек начинает испытывать эмоции страха, напряжения, стресса, он становится более тоненьким. Опять-таки мы смотрим именно на разницу. Может быть, у человека от природы просто такой голос, это ничего не значит. А вот если у него был голос такой басовый, а стал высоким, это нам говорит, что есть стресс», — подчеркивает профайлер, эксперт по невербальной коммуникации Алексеев.

По его словам, следующий признак — побледневшая на лице кожа. При эмоции страха, опасности кровь от мелких капилляров, от кожи идет к крупным мышцам. Организм мобилизуется, чтобы «спасаться».

Как язык тела может помочь с трудоустройством

Если после собеседования работодатель так и не перезвонил, возможно, претендент на должность говорил убедительно, но подвел язык тела. Играет роль даже то, как человек открывает дверь: широко распахивает или протискивается в узкую щель.

«Прямая спина, расправленные плечи. Это говорит о том, что у человека внутренняя самодостаточность. Он спокойно заходит… Не занижает свой статус. Обязательно нужно следить за темпом речи. Не спешить, не тянуть. Важно услышать, как говорят те, кто проводит собеседование. Можно назвать это подстройкой, но я бы сказала, это вхождение в коммуникацию, создавая вот это общее поле», — объясняет психолог Кочергина.

Специалист уточняет: чем выше голос, тем больше он звучит детским. Если чуть-чуть занизить и говорить спокойно, это звучит более убедительно. Обязательно должны быть паузы. Это говорит о том, что человек не спешит, взвешивает свои слова и привлекает к себе внимание.