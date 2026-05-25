Тайная сторона Близнецов: астролог раскрыла правду о воздушном знаке зодиака

Не все Близнецы — шумные экстраверты. Как асцендент и планеты меняют характер одного знака?

Разговорчивые, веселые и всегда окруженные приятелями — такими привыкли считать Близнецов. Но почему-то в жизни представители этого знака зодиака встречаются с совершенно разными характерами.

Те самые люди, которые будто родились не в свои даты, из-за чего они так не похожи на остальных Близнецов? Какие астрологические факторы формируют личность знака зодиака, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Виктория Лим.

Виктория Лим

Астролог

Как звезды формируют разные характеры знаков зодиака

Согласно астрологии, внутренний мир человека начинает формироваться в момент его рождения — в ту самую секунду, когда планеты и звезды выстраиваются в определенную конфигурацию.

«На характер человека влияет множество факторов. Один из них — это расположение Солнца в космосе. И как раз по солнечному знаку зодиака определяет большинство людей», — рассказала Лим.

Однако Солнце — не единственный фактор. На личность влияют:

Асцендент — это знак зодиака, который восходил на восточном горизонте в момент рождения. Он отвечает за первое впечатление, которое человек производит на окружающих: манеру поведения, стиль, внешнюю оболочку;

Положение других планет. Каждое из небесных тел отвечает за определенные сферы жизни и черты характера. Например, Луна влияет на эмоции и зону комфорта, а Венера — на отношения и эстетические предпочтения;

Дома гороскопа — это сферы жизни, в которых человек проявляет активность. Не бывает людей, одинаково успешных во всех областях: кто‑то силен в карьере, кто‑то — в творчестве, а кто‑то — в коммуникации;

Стихии — огонь, земля, воздух, вода. Они наделяют носителя определенными качествами;

Астрологические кресты — кардинальный, фиксированный, мутабельный. Они описывают динамику поведения.

Что объединяет всех Близнецов — характеристика знака зодиака

Знаком зодиака Близнецы управляет Меркурий — планета, которая ассоциируется с коммуникацией, интеллектом и движением. Именно влияние Меркурия объясняет, почему многие представители воздушной стихии так тяготеют к новым знаниям, легко налаживают контакты и не могут долго оставаться на одном месте — как в буквальном, так и в переносном смысле.

«Близнецы действительно по природе — это коммуникаторы. Ведь их прообраз, покровитель в древнегреческой мифологии — это Гермес, да? Это бог торговли, коммуникации, красноречия, хитрости и даже воровства», — рассказала астролог.

Многие Близнецы легко осваивают иностранные языки, преуспевают в профессиях, требующих общения и быстрой реакции: журналистике, педагогике, рекламе, продажах.

Но что, если не все Близнецы соответствуют этому описанию?

Почему Близнецы бывают разными — характеристика и описание

Характер Близнецов формирует множество факторов.

«Например, если Солнце расположено там в четвертом доме, это дом семьи, недвижимости, узкого круга людей. Такой близнец будет проявлять свои качества именно в семейном кругу, среди родственников, близких, родных. А, например, на работе он будет не такой общительный, может быть, как дома», — пояснила Лим.

Также наличие определенных черт характера знака зодиака зависит от декады, в которую родились его представители. Каждая декада находится под влиянием дополнительной планеты, от этого характер воздушного знака зодиака может приобретать дополнительные оттенки.

Этих декад три:

21–31 мая (первая декада). Под влиянием Меркурия рождаются классические Близнецы с живым умом и тягой к знаниям. Они великодушны и благородны, но могут быть резки и нетерпеливы. Часто талантливы в ремеслах;

1–10 июня (вторая декада). Эти Близнецы — мастера слова и организаторы. Они красноречивы, практичны и умеют убеждать, но иногда вспыльчивы и требовательны;

11–21 июня (третья декада). На них влияет Венера, что делает их более утонченными и артистичными. Они ценят красоту и гармонию, но могут быть капризны и непостоянны.

«Близнецы бывают интровертами. По разным причинам. Например, одна из них — это расположение их Луны», — добавила астролог.

Она отвечает за эмоциональную сферу и зону психологического комфорта. И вот если Луна находится в негармоничных аспектах с другими небесными телами, это может закрыть человека от мира.

Такой Близнец будет острее и болезненнее переживать внешние события, нуждаясь в уединении для восстановления душевных сил.

Какими становятся Близнецы, если не реализует свои качества

Из-за внутреннего конфликта Близнецы порой становятся чересчур нерешительными, нервозными и неспособными долго концентрироваться на чем-то одном.

Им становится сложно доводить дела до конца, и они могут менять свое решение несколько раз на дню. За легкостью и беззаботностью при этом скрывается боязнь настоящей ответственности и глубинных чувств.

Кроме того, если Солнце Близнецов поражено «планетами-разрушителями» из-за негативных аспектов, стереотипное представление о нем как о беззаботном коммуникаторе и вовсе перестает работать. Именно поэтому среди Близнецов встречаются и ранимые интроверты, и даже замкнутые домоседы.

С какими знаками совместимы «нестандартные» Близнецы

В астрологии совместимость анализируется через синастрию — сопоставление натальных карт двух людей. Базовая совместимость обычно учитывает только солнечные знаки.

Например, считается, что Близнецам подходят представители собственной воздушной стихии — Весы и Водолей, с которыми они делят любовь к общению, свободе и новым впечатлениям. Также неплохая совместимость приписывается огненным знакам — Льву, Стрельцу и Овну. А вот с земными знаками — Тельцом, Девой и Козерогом — у классических Близнецов возникают сложности, потому что земля слишком медленная и основательная для их переменчивой натуры.

Но для Близнеца-нестандарта все несколько иначе. Если у Близнеца асцендент, например, в практичном Тельце, его внешнее поведение становится более сдержанным и основательным, а значит, он может прекрасно ужиться с тем же Козерогом, который ценит стабильность и не выносит болтливости.

Такой нестандартный Близнец будет меньше метаться и чаще доводить дела до конца, что привлечет к нему внимание земных знаков, обычно избегающих классических представителей воздуха. Более того, у такого человека может возникнуть естественное взаимопонимание с людьми, у которых Солнце находится в его асценденте.

Не менее важна и планета, стоящая в седьмом доме гороскопа, который в астрологии отвечает за партнерство и брак. Так, если у Близнеца Солнце находится в четвертом доме (доме семьи и домашнего уюта), его идеальным партнером станет тот, кто разделяет ценность тихих вечеров и доверительных разговоров в узком кругу, а не шумных вечеринок.