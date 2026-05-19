Июнь по вопросам здоровья может оказаться крайне противоречивым для представителей зодиакального круга.

Июнь станет для многих точкой сборки: у кого-то — на пути к долгожданному выздоровлению, у кого-то — к травмпункту. Космическая энергия этого периода настолько сильна, что может как привести организм в порядок, так и спровоцировать череду несчастных случаев, если ее не направить в мирное русло.

О том, что ждет каждый из знаков зодиака в первом летнем месяце в плане здоровья, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Руслана Краснова.

Руслана Краснова

Астролог

Общий гороскоп здоровья на июнь 2026 для знаков зодиака

По словам астролога, июнь станет временем, когда можно будет прийти в гармонию в своем самочувствии и встать на путь выздоровления от многих болезней, в том числе хронических.

«Это время баланса и высокого энергетического потенциала, который важно использовать грамотно — заниматься спортом, направляя лишнюю энергию в активность, чтобы она не стала причиной стрессов и конфликтов дома и на работе, что уже может негативно повлиять на сердце», — отметила эксперт.

Также важно следить за питанием и здоровым образом жизни, потому что есть риск набрать лишние килограммы, поддавшись пищевым соблазнам. Еще необходимо уделить внимание здоровью горла и голосовых связок, так как с ними могут возникнуть проблемы.

Помимо этого, в июне высока вероятность аварий, ожогов, порезов, внезапных воспалений и проблем, требующих врачебного вмешательства.

«Поэтому обращайте внимание на тревожные симптомы и вовремя обращайтесь к врачу. Июнь хорош для планомерной работы над собой, улучшения формы и физического самочувствия. Хорошо начинать то, что вы давно откладывали, например, занятия спортом или лечение заболеваний, которые долго вас мучили. В этом звезды обещают большой успех», — подытожила астролог.

Гороскоп здоровья для Овнов на июнь 2026

Овны в июне ощутят небывалую активность и прилив сил, что позволит им достичь больших успехов. Но звезды предупреждают: это может привести к стрессу.

Также важно быть осторожным в дороге и с острыми предметами — высока вероятность травм и аварий.

Гороскоп здоровья для Тельцов на июнь 2026

Тельцы в начале июня могут ощутить упадок сил, перепады настроения и проблемы со сном.

Представителям этого знака зодиака важно уделить внимание здоровому образу жизни и укреплению иммунитета. Во второй половине месяца высока вероятность травм и аварий — Тельцам стоит быть осторожнее.

Гороскоп здоровья для Близнецов на июнь 2026

Близнецов звезды предупреждают о возможных выгорании и усталости. Поэтому им важно находить время на себя и восстанавливать свои ресурсы.

Также у представителей воздушного знака зодиака высока вероятность нервного истощения и психосоматических расстройств. Поэтому для них будут хороши духовные практики, медитации и йога — они позволят вернуться в баланс.

Гороскоп здоровья для Раков на июнь 2026

Высокие карьерные амбиции Раков могут привести их к нервному истощению и выгоранию. Поэтому важно не перегружать себя.

Также у представителей этого знака зодиака возможны высокая температура и воспаление. Звезды рекомендуют обратить внимание на здоровье спины, сердца и сосудов.

Гороскоп здоровья для Львов на июнь 2026

Львам стоит быть осторожнее в дальних поездках, так как у них вероятны травмы и непредвиденные ситуации.

Также представителям огненного знака зодиака стоит обратить внимание на здоровье печени, желудка и тазобедренных суставов. Высока вероятность и обострения хронических заболеваний, поэтому Львам стоит пройти обследование.

Гороскоп здоровья для Дев на июнь 2026

У Дев июнь станет временем риска для здоровья.

Высока вероятность внезапных проблем, требующих срочного врачебного вмешательства, воспалений и высокой температуры. Также у представителей земной стихии возможны инфекции, ожоги и порезы.

Гороскоп здоровья для Весов на июнь 2026

У Весов проблемы в отношениях и на работе могут стать причиной головных болей, раздражительности и проблем со сном. Поэтому им важно направлять энергию в нужное русло.

Звезды рекомендуют представителям воздушного знака зодиака умеренную физическую активность. Также высока вероятность воспалений, высокой температуры и лихорадок.

Гороскоп здоровья для Скорпионов на июнь 2026

Скорпионов звезды предупреждают о возможном обострении хронических заболеваний.

Им важно уделить внимание здоровому образу жизни и умеренной физической активности. Это поддержит тонус, иммунитет и придаст Скорпионам сил для восстановления.

Гороскоп здоровья для Стрельцов на июнь 2026

Стрельцов в июне звезды предупреждают о повышенной травмоопасности при работе с инструментами, в поездках и занятиях спортом.

А повышенная эмоциональность и стресс будут влиять на работу сердца. Поэтому представителям огненного знака зодиака важно беречь себя от лишних переживаний. Еще у них высока вероятность проблем с желудком и осложнений при беременности.

Гороскоп здоровья для Козерогов на июнь 2026

У Козерогов в июне возможны травмы при неосторожном обращении с техникой и активном образе жизни. Поэтому стоит быть осторожнее.

Также звезды рекомендуют отмеченным земной стихией людям обратить внимание на здоровье грудной клетки в целом, легких и желудка.

Гороскоп здоровья для Водолеев на июнь 2026

У Водолеев возможны переутомление и простуды. Поэтому им важно уделить внимание здоровому образу жизни и правильному питанию, укрепить свой иммунитет.

Также вселенная предупреждает Водолеев о возможных травмах рук и плеч при активных действиях и занятиях спортом.

Гороскоп здоровья для Рыб на июнь 2026

У Рыб высок риск отравлений. Поэтому им важно употреблять только проверенную пищу и с осторожностью пробовать новые блюда.

Также у представителей водного знака зодиака высока вероятность проблем с зубами, поэтому им стоит посетить стоматолога для профилактического осмотра.