Чьи фотографии закапывал в могилу экс-глава офиса украинского президента и на кого составлял натальную карту?

Оказалось, бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак связан не только с коррупцией, но и с мистикой. Пока правоохранительные органы разбирались с его коррупционными схемами по отмыву денег, случайно нашли его переписку с гадалкой…

Контакт «Вероника Офис Фэншуй» консультировал его по всем важным назначениям, составлял натальные карты депутатов Рады и даже наводил порчу на местных депутатов как минимум последние шесть лет.

Что известно о ведьме Ермака и какие обряды проводил на кладбище Ермак под ее контролем?

Что наворотил Андрей Ермак

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского арестован. По решению киевского суда Андрею Ермаку предстоит просидеть под стражей 60 суток либо заплатить 140 миллионов гривен — это примерно 235 миллионов рублей.

Ермака обвиняют в отмывании денег во время строительства дорогих домов в элитном поселке под Киевом. По данным силовиков, эти деньги должны были пойти, в том числе, на укрепление энергетической безопасности страны.

Ермак уже заявил, что у него просто-напросто нет таких денег, чтобы его выпустили под залог. Адвокаты чиновника будут собирать сумму по приятелям. За политические расклады Ермаку теперь, если он все же соберет нужно сумму, придется носить электронный браслет.

«Думаю, что у меня достаточно друзей и знакомых, которые смогут помочь», — сказал Ермак на видео из зала заседания суда, которое разошлось по соцсетям.

В течение этого процесса и вскрылось, что Ермак принимал ключевые государственные решения, руководствуясь советами гадалки.

По данным следствия и материалам, озвученным в суде, загадочная женщина, записанная в телефоне Ермака как «Вероника Офис Фэншуй», была не просто советчицей, а полноценным участником политического процесса.

Что известно о «Веронике Фэншуй»

Гадалку зовут Вероника Аникиевич (также известна как Вероника Даниленко). Согласно открытым данным, женщине 51 год, она живет в Киеве, по образованию — финансовый аналитик.

Однако примерно 15 лет назад она плотно увлеклась эзотерикой, после чего начались ее паломнические поездки по местам силы: Варанаси, Катманду, а также в различные «околотибетские» локации.

Какую порчу и на кого заказывал у гадалки Андрей Ермак

В ходе следствия выяснилось, что Андрей Ермак систематически отправлял своей гадалке имена и личные данные ряда украинских чиновников с просьбами навести на них порчу. В частности, целью номер один были главы антикоррупционных органов — САП и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Если они получат власть, то они тогда будут действовать более серьезно, и не будет друга-гаранта, и больше полномочий. И самое лучшее будет это, если вы успеете и сможете уехать за границу», — писала гадалка Ермаку в декабре 2025 года, цитату приводит «Украинская правда».

Переписка показывает, что Ермак желал не только магического воздействия на недругов, но и совершения конкретных ритуальных действий.

«Ермак не раз просил у гадалки, к которой он и Зеленский регулярно обращались (а Зеленский обращался совсем недавно) по всем вопросам, „сделать на смерть“ главам САП и НАБУ. С этой же целью водитель Ермака лично в ноябре 2025 года отправился на кладбище „Лесное“, где закопал фотографии глав ведомств в могилу, указанную гадалкой», — отметил украинский журналист Анатолий Шарий.

Более того, в суде подтвердили, что в канун католического Рождества 24 декабря Ермак передал гадалке фамилии тех, на кого хотел бы навести порчу, чтобы окончательно «похоронить» своих врагов.

На что подталкивала Андрея Ермака «Вероника Фэншуй»

Сама гадалка тоже не бездействовала. В одном из сообщений она писала, что Ермак имеет «моральное и юридическое право уничтожать» своих врагов из Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры, потому что у него «есть друг-гарант» — явный намек на Владимира Зеленского. Ведьма торопила чиновника закопать в указанную ей могилу фотографии врагов.

И на следующий день водитель Ермака, по данным украинских СМИ, действительно поехал на кладбище выполнять поручения чиновника.

Как гадалка управляла Украиной через Андрея Ермака

Из переписки, зачитанной прокурором, следует, что Ермак обсуждал с ведьмой кадровые сценарии на самом верхнем этаже государства. Он отправлял даты рождения, имена и расклады, ожидая оценки колдуньи. От ее слов зависело, можно ли назначать того или иного кандидата на пост.

Речь шла о фигурах уровня министра здравоохранения, главы Госуправления делами, а также кандидатов в премьер-министры. Помимо этого, Ермак получал от гадалки сведения о семье главы НАБУ — вплоть до информации о его ребенке. Короче, «Вероника Фэншуй» фактически участвовала в формировании высшего эшелона украинской власти.

На этом мистика не заканчивается. Выяснилось, что строительство четырех домов в элитном поселке под Киевом, через который отмывались сотни миллионов гривен, тоже проводилось не без оккультизма.

По данным СМИ, Ермак планировал строить особняк, предназначавшийся для окружения Зеленского, на «мертвой земле». Экс-глава офиса украинского президента и его сообщники намеренно свозили на участок песок, незаконно добытый на кладбище из Киевской области.

Как пристрастия Андрея Ермака отразятся на репутации Зеленского

Для Украины это не просто очередное дело о взятках. Ермак был буквально вторым человеком в государстве. Он решал, кого назначать на должности, договаривался с Западом и даже влиял на переговоры с Россией. Поэтому его арест — это развал всей старой системы управления, которая держалась лично на Ермаке и президенте.

Все антикоррупционные суды на Украине создавались при поддержке США и Европы. Они постоянно следят за такими процессами. Так что арест Ермака — это знак не только для украинцев, но и для Запада. Скорее всего, иностранные кураторы дали понять, что больше не будут терпеть старую коррупционную схему во главе с Ермаком.

«Поскольку Ермак был так тесно и долго связан с Зеленским, вся эта история грозит обернуться катастрофой для президента», — говорится в немецкой газете Spiegel.

Однако сам президент уже третий день молчит на этот счет.

«И это опасно. Его офис отмахивается от запросов прессы бессмысленными банальностями. Но возмущение не исчезает просто от молчания», — подчеркивает автор статьи в Spiegel.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.