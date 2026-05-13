Модный взрыв в Каннах: самые эффектные наряды звезд на красной дорожке кинофестиваля

Знаменитости удивили прессу и фанатов необычными образами, голыми спинами и раскрепощенностью в 80 лет.

Каннский кинофестиваль в 2026 году привлек внимание не только громкими фильмами, но и роскошными выходами звезд на красной дорожке. До 23 мая на Лазурном берегу покажут 22 фильма американских, европейских и азиатских режиссеров, а среди самых ожидаемых премьер критики уже называют картину «Внезапно» (All of Sudden) японского режиссера Рюсукэ Хамагути.

Фестивальную программу открыла историческая комедия «Электрическая Венера» (La Vénus électrique) Пьера Сальвадори, однако не меньше обсуждений вызвали образы знаменитостей на набережной Круазет.

Несмотря на строгий дресс-код и запрет на чрезмерно откровенные наряды, селебрити все равно удалось удивить публику эффектными и смелыми модными решениями. Какие звезды стали главными героями красной дорожки 79-го Каннского кинофестиваля.

Деми Мур

Звездой вечера стала Деми Мур, которую в последнее время все ассоциируют с фильмом «Субстанция». Более того, в этом году актриса вошла в состав жюри Каннского кинофестиваля.

Актриса составила компанию легендам мирового кинематографа: Стеллану Скарсгарду, известному по картинам «Дюна» и «Пираты Карибского моря», и Исааку Де Банколе, которого знают по «Крестному отцу Гарлема» и «Казино Роялю». Председателем жюри стал Пак Чхан Ук («Олдбой» и «Служанка»).

Деми Мур блистала на дорожке в длинном блестящем платье от Jacquemus, расшитом пайетками. Корсетный образ подчеркивал осиную талию 63-летней актрисы и изящность стройного тела. А на шее красовалось бриллиантовое колье от Chopard, которое дополнили серьги в виде цветов.

Примечательно, что макияжа на Мур почти нет. Скулы слегка подчеркнуты румянами, а глаза тенями. С волосами звезда «Привидения» тоже не стала заморачиваться, оставив их распущенными.

Пользователи в социальных сетях восхищаются худобой кумира, но опасаются, что такая стройность доведет ее до болезненного состояния.

«Кто-нибудь, помогите ей! Деми Мур скоро испарится»;

«Кажется, еда в Лос-Анджелесе стала слишком дорогой»;

«Да, она великолепна, но чрезмерная худоба — это не то, что мы должны превозносить. Не думаю, что это хороший пример для кумира и ролевой модели», — пишут комментаторы.

Не менее громкий фурор произвела супермодель Хайди Клум. В свои 52 года селебрити старается молодиться всеми возможными способами. Образ на дорожку фестиваля она выбрала тоже отнюдь не старческий.

Хайди Клум

Бежевое полупрозрачное платье в пол от Elie Saab подчеркивало фигуру звезды, которая у нее довольно выигрышная — песочные часы. Правда, на вырезе глубокого декольте оказался совсем не к месту огромный розовый цветок: он как будто приковывал все внимание на себя, затмевая эстетичность образа на Каннском кинофестивале.

Дорогих украшений на модели замечено не было. Аккуратные светлые локоны струились по ее плечам, а макияж в стиле «смоки айс» дополнял весь образ.

Правда, и тут фанаты разделились на два лагеря. Кто-то считает такой выход неуместным для ее возраста, мол, выбрать Клум стоило более скромный образ. Другие же встали на ее защиту, отмечая ее честность перед публикой — якобы Хайди не хвастается «оземпиковой» худобой и принимает себя такой, какая она есть.

«В последнее время каждый ее выход ужасен», — написал один из комментаторов.

Элайджа Вуд с женой Метте-Мари Конгсвед

Элайджа Вуд, более известный как Фродо Бэггинс из трилогии «Властелин колец», посетил вечернее мероприятие с супругой, продюсером Метте-Мари Конгсвед. Его жена участвовала в создании «Астрала: Медиума», «Фантастического путешествия» и многих других.

Элайджа явился на дорожку Каннского фестиваля в классическом черном костюме, подчеркнув образ бабочкой и блестящими туфлями. А вот Мари позировала фотографам в платье в цвет дорожки, хотя такие образы обычно не надевают на красную ковровую, чтобы не сливаться.

На ней был надет красный сарафан с пышной юбкой и верхом в виде купальника, открыто демонстрирующий ее декольте. На шее у продюсера висел зеленый кулон, а в руках она держала сумку в виде яйца на зеленой веревке. К такому странному сочетанию она добавила мятные босоножки на каблуке, а волосы собрала в пучок, отпустив две пряди около волос. Красить, по всей видимости, девушка не стала.

Заметно, что Конгсвед не частый гость у косметолога: у нее нет перекаченных губ или страх подбородков, как у всех. Более того, чрезмерная худоба тоже не была заметна у звезды.

Напомним, что актеру она родила двух погодок пять лет назад — сына Эвана и дочку, чье имя широко не распространяется. Сама пара обручилась тайно в Швеции в канун Нового года, где присутствовало всего 80 гостей из близкого окружения возлюбленных.

Поппи Делевинь

Британская актриса и модель Поппи Делевинь появилась на дорожке Канн в откровенном наряде. Черное платье от John Galliano с прозрачными вставками облегало ее стройное тело. Через кружевные элементы образа виднелась грудь селебрити, а небрежные лямки так и хотели упасть с ее плеч. На шее у модели красовался тонкий шарф, накинутый в обратную сторону.

Макияж актриса тоже решила свести к минимуму, сделав высокий пучок из своих светлых волос и надев аккуратные не совсем длинные бриллиантовые сережки.

На дорожку Поппи вышла одна, ее сестра и одновременно коллега по цеху — Кара — не явилась на фестиваль. Хотя недавно она была замечена на ежегодном Met Gala, где была одним из ведущих мероприятия.

Джейн Фонда

Актриса Джейн Фонда, известная по фильмам «Дворецкий» и «Если свекровь — монстр…», шокировала гостей блистательным, в прямом смысле слова, образом. 88-летняя активистка примерила на себя облегающее черное платье от Gucci с длинными рукавами и воротником, как у водолазки. Расшито оно было мелкими блестящими пайетками, которые отражали свет софитов и фотокамер.

Хотя наряд и получился закрытым, скромности в нем почти не наблюдается. Также она примерила на себя колье с массивным камнем, похожим на изумруд.

Фонда в отличие от коллег не стала отказывать себе в макияже на открытии Каннского кинофестиваля, ярко накрасив глаза и губы. Короткие седые волосы она уложила в мелкие кудри.

Джейн в последние годы активно занимается экологической деятельностью. Четыре года назад она основала Комитет политических действий в области климата для поддержки политических кандидатов и других групп, выступающих за борьбу с изменением климата.

Джоан Коллинз

Актриса Джоан Коллинз, которую зритель знает по лентам «Династия» и «Девушка в розовом платье», прошлась по дорожке Каннского фестиваля в необычном платье от неизвестного бренда. Белая юбка-карандаш обтягивала ее ноги и дополнялась вырезом чуть выше колена. Верх образа же состоял из многослойных крупных рюш, напоминающих лепестки.

93-летняя оставила платье без бретелек, подчеркнув шею дорогим комплектом из бриллиантовых колье и сережек.

Минимализм точно не про нее: малиновые тени, угольные брови и розовые губы украшали лицо Коллинз. Темные волосы она собрала в аккуратный пучок наверху.

В 2026 году Джоан Коллинз подтвердила участие сразу в двух крупных кинопроектах. Во-первых, актриса исполнит главную роль Франчески Карлайл в детективном фильме «Убийство в кругу друзей» (A Murder Between Friends). Во-вторых, Коллинз воплотит на экране образ Уоллис Симпсон в биографической драме My Duchess — картине, посвященной истории герцогини Виндзорской.

Лена Ленина

Российско-французская писательница Лена Ленина (настоящее имя — Елена Разумова) посетила открытие Каннского кинофестиваля в экстравагантном образе.

Наряд она выбрала довольно простой: обычное коктейльное платье серебристого цвета, а сверху девушка накинула прозрачный халат, усыпанный кисточками того же цвета.

Больше окружающих впечатлила прическа 46-летней Разумовой. Свои блондинистые волосы ведущая собрала в почти ирокез, который напоминал огромный шар у нее на голове.

Черный «смоки айс» и пусеты в ушах дополнили образ Лены, а на ногах у нее были замечены серебряные туфли с надписями, как из 2000-х. В руках Ленина держала серебряный клатч.

Последние скандальные новости о ней гремели аж два года назад. Тогда она стала жертвой мошенников при покупке квартиры на Кипре. Оплаченные ею апартаменты так и не были построены.

Мойра Хиггинс

Ирландская телеведущая Мойра Хиггинс продемонстрировала всю свою элегантность на дорожке мероприятия. Звезду знают за участия в нескольких проектах шоу «Остров любви».

На дорожку Мойра вышла в черном платье от Andrew Kwan из плащевки, которое обтягивало ее худощавое тело. На предплечьях у нее красовались пышные рукава, а за спиной струился шлейф той же ткани.

На пальце у теледивы виднелось кольцо с внушительным камнем, а в ушах скромные бриллианты. Ее спина, ключицы и шея были открыты взорам присутствующих. Можно было разглядеть, что на лопатках у Хиггинс изображена татуировка в виде дорожки из звезд.

С макияжем звезда хорошо поигралась, применив контуринг, нарисовав стрелки и подчеркнув губы коричневым карандашом.

Питер Джексон

Питер Джексон, создатель «Властелина кольца» и «Хоббита», не экспериментировал с нарядами.

В строгом черном костюме, который, видимо, не успели подшить для низкорослого актера, вышел он на дорожку Каннского фестиваля. Взъерошенные волосы артист тоже решил не укладывать, оставив небрежные локоны. Джексон, кажется, бриться тоже не захотел, продемонстрировав свою седую бороду.

В марте 2026 года Джексон совместно с американским телеведущим Стивеном Кольбером заявил о работе над новой частью серии, основанной на шести главах книги Толкина «Братство Кольца».