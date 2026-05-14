Традиция праздновать последний звонок в школах зародилась еще в середине прошлого века.

В конце мая во всех школах России прозвучат последние звонки. Этот момент — не просто знаменательная дата и праздник, ежегодно отмечаемый по всей стране. Для выпускников 9-х и 11-х классов этот день — важный рубеж, повод всерьез задуматься о будущем.

Когда пройдут последние звонки в российских школах в 2026 году, какие новые элементы появились в программе праздника, во сколько обойдется подготовка к торжеству, а также оригинальные идеи для проведения — в материале 5-tv.ru.

Единая дата для всей страны: 26 мая

Последние звонки традиционно отмечают в конце каждого учебного года, во второй половине мая. Прежде каждая школа самостоятельно определяла, какого числа у них пройдет данное мероприятие, однако в последние годы Минпросвещения стремится к унификации. В 2025 году единой рекомендованной датой было 24 мая, выпускные вечера проходили 28 июня.

В 2026 году Министерство просвещения РФ определило единые дни проведения последних звонков и выпускных в школах, соответствующие рекомендации направлены во все регионы страны. Для выпускников 2025/2026 учебного года последние звонки планируется провести 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня. Об этом 15 марта рассказали в пресс-службе Минпросвещения РФ, уточнив, что выпускные школьные экзамены стартуют не раньше 1 июня.

Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, содержание экзаменов в 2026 году приведено в полное соответствие со школьной программой, чтобы выпускники могли продемонстрировать знания, полученные за все годы обучения. Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 7 июля, его сдадут почти 750 тысяч человек.

При этом за регионами сохраняется право корректировать сроки проведения торжественных мероприятий с учетом климатических особенностей и локальных традиций — однако рекомендованные даты являются едиными для всей страны.

Что изменится в проведении последнего звонка в 2026 году

Во все регионы страны были направлены обновленные рекомендации по проведению последних звонков и выпускных вечеров. Согласно документу, в программу торжественных мероприятий ведомство порекомендовало включить несколько новых элементов.

Во-первых, церемонии поднятия Государственного флага РФ в начале линейки. Флаг поднимает знаменная группа — обычно лучшие спортсмены или отличники школы.

Во-вторых, исполнение Государственного гимна России. Без фонограммы — живой звук или качественная запись.

В-третьих, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей. Выпускникам из таких семей вручаются благодарственные письма от администрации.

И в-четвертых, выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград и участников специальной военной операции. Рекомендовано предоставить слово одному-двум родителям, которые находятся в отпуске или уже вернулись к мирной жизни. Их выступления не должны быть политизированными — акцент на ценности семьи, долга и уважения к школе.

«Важная часть патриотической работы в школе — поднятие флага и исполнение гимна нашей страны. Мы продолжим работу, направленную на создание в школе атмосферы уважения к своей стране и гордости за нее, и в 2026 году», — отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Кроме того, учебным заведениям рекомендовано обеспечить строгое соблюдение требований комплексной безопасности при подготовке и проведении выпускных мероприятий. Регионам также поручено создать безбарьерную среду для школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Торжественная линейка обычно начинается в 9 утра и идет примерно три-четыре часа. Однако окончательное решение о начале и продолжительности мероприятия остается за школой.

Традиции праздника

У последнего звонка сформировался устойчивый набор традиций, которые соблюдаются по всей стране.

Торжественная линейка — это официальная часть праздника с поздравительными речами учителей и директора. Выпускники 9-х и 11-х классов выстраиваются в шеренгу рядом с классными руководителями и администрацией школы. Первыми поздравляют директор и почетные гости.

Главный момент линейки — звонок в специальный колокольчик, который дает первоклассница, восседающая на плече парня-выпускника. Эта традиция символизирует передачу эстафеты от старших к младшим.

С введением во многих школах формы традиция с белыми бантами отошла на второй план. Но еще несколько лет назад каждая выпускница считала своим долгом надеть на линейку костюм советского образца — коричневое платье и белый передник, а в прическах красовались белые банты. Сегодня такую форму заменили наряды более современного стиля — классические платья и юбки для девочек и строгие костюмы для мальчиков.

Особенно трогательным моментом является выступление первоклассников, которые читают стихи и дарят выпускникам небольшие колокольчики на память. Иногда на линейке школьники отпускают в небо воздушные шары — символ прощания с детством и устремленности в будущее.

Наполнение неофициальной части зависит от бюджета и фантазии организаторов. Это могут быть походы в кафе, кино, прогулки по городу или более масштабные торжества.

Оригинальные сценарии для последнего звонка

Из года в год все популярнее становятся праздники с необычным сценарием. Например, в социальных сетях сейчас активно обсуждают следующие:

Космическая одиссея. Выпускники — это космонавты, которым предстоит покорить взрослую жизнь. Линейка может начаться с объявления старта и выноса флага, а учителя и родители дадут напутствия как «напутствия перед полетом». Отличный символ — запуск в небо воздушных шаров.

Путешествие на машине времени. Этот сценарий предлагает перенестись в прошлое, перелистав самые важные страницы школьной жизни. Каждый этап — от первого урока до последнего — становится частью увлекательного представления.

Фабрика звезд. Все 11 лет обучения — это долгий и интересный путь к славе. На празднике каждый ученик может получить «свою минуту славы», показав свои таланты. Весь вечер может вести «звездный продюсер».

По следам Шерлока Холмса. Расследование на тему «Кто виноват, что детство закончилось?». Сценки-воспоминания и шуточные улики (например, дневник с замечаниями) сделают этот детектив веселым и ностальгическим.

В синем море. Тут следует украсить зал в морском стиле, вручить выпускникам самодельные «тельняшки» или «бескозырки» и проводить их в большое плавание к знаниям.

Во сколько обойдется последний звонок

Подготовка к последнему звонку — удовольствие недешевое. Аналитики провели исследование и выяснили, что в 2026 году оно обойдется родителям в среднем в 24 тысячи рублей, пишет RT.

Основные статьи расходов выглядят так:

Одежда и обувь. 44% опрошенных планируют приобрести новую обувь. Треть респондентов (38%) собираются купить платье или костюм, 32% — рубашку или блузку, 27% — аксессуары (сумочки, галстуки, бабочки и ремни). Пятая часть россиян (22%) выберет к празднику новый пиджак или жакет.

Косметика и украшения. Каждый пятый россиянин (18%) называет в числе необходимых покупок косметику, 15% планируют купить банты и заколки для волос, 16% — украшения и бижутерию.

Ленты и значки. Треть россиян (29%) потратят деньги на ленты и значки для выпускников, а еще 27% — на фотоальбом.

Цветы. 90% жителей регионов планируют дарить цветы педагогам. По данным «Авито Товаров», средний чек на праздничный букет в Московской области составил 4 100 рублей. При этом 18% родителей надеются найти букет дешевле 1 500 рублей, 24% рассчитывают на сумму от 1 500 до 3 000 рублей, 27% закладывают от 3 000 до 5 000 рублей, а 32% готовы потратить более 5 000 рублей.

Самые популярные цветы. Розы остаются неоспоримым лидером — их выбирают 56% жителей Подмосковья. Общероссийская картина схожа: в Уфе розы планируют дарить 57% опрошенных, в Екатеринбурге — 47%. На втором месте — тюльпаны (26%), на третьем — хризантемы (22%). Комнатные растения в горшках и альстромерии пользуются наименьшей популярностью (всего по 5% симпатий).

Услуги специалистов. В преддверии Последнего звонка самыми востребованными специалистами оказались парикмахеры — их услугами собираются воспользоваться 49% россиян. Пригласить на мероприятие фотографа планируют 43% родителей, а видеографа — 17%. Каждый пятый опрошенный (19%) рассказал, что организацию праздника возложит на профессионалов.

Безопасность прежде всего

Особое внимание в 2026 году уделяется вопросам безопасности. При подготовке к торжественным мероприятиям перед регионами поставлена задача строгого соблюдения всех требований комплексной безопасности.

Школам рекомендовано предусмотреть меры для обеспечения безопасности детей в период проведения праздничных мероприятий, включая взаимодействие с правоохранительными органами и медицинскими службами.