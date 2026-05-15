Любовь, развод и битва за «Какао»: громкая драма группы «Унесенные ветром»

Почему распался популярный дуэт 1990-х и куда пропала его солистка Татьяна Морозова?

В конце 1990-х без хита «Какао-какао» группы «Унесенные ветром» не обходилась ни одна дискотека. Состав коллектива то уносило, то приносило, но певица Татьяна Морозова и музыкант Дмитрий Чижов оставались в нем неизменно. Она солировала, а он писал песни.

За этим дерзким поп-дуэтом стоял не только творческий, но и семейный союз. Связан ли разрыв Морозовой и Чижова с распадом группы? И из-за чего блондинка больше не исполняет собственные хиты?

«Трали- вали» — как образовалась группа «Унесенные ветром»

Певица Татьяна Морозова жила и выступала в Тольятти. Чижов увидел ее на сцене и был очарован ею с первого взгляда. Музыкант сделал девушке предложение спустя полгода после первой встречи.

Когда Чижов обзавелся семьей, то решился создать и группу. «Унесенные ветром» появились в 1997 году. Ранее он уже пытался создать коллектив — основал группу «Колледж», песни которой по наследству перешли к его новому детищу.

Изначально проект задумывался как дуэт, где Морозова выступала в роли солистки, а Чижов отвечал за музыку и тексты, выступать они планировали в морских круизах. Поэтому стилистика коллектива была исключительно веселая, позитивная и ритмичная, призванная поднимать настроение.

«У „Унесенных ветром“, скорее, „трали-вали“ — развлекательный формат песен изначально был. Вы послушайте, тогда у всех групп песни носили развлекательный характер. Порой даже мелодию не меняли, мотив оставался одинаковым. Тогда это заходило народу, но, что могу сказать, похоже, мода на музыку из 1990-х вновь возвращается», — признался Чижов в беседе с МК.RU.

Их первый альбом, «Полтергейст», вышел в 1998-м. Но настоящий прорыв случился чуть позже, когда публика услышала суперхит «Какао», появившийся на диске «Том 2» в 1999 году. Успех был ошеломляющим: с этой песней группа ворвалась на «Песню года», клипы постоянно крутили по телевидению.

«Терять такое дело не хотелось» — почему распалась группа «Унесенные ветром»

Спустя семь лет совместной жизни пара официально развелась.

«Мы с Таней разошлись без ссоры, спокойно. Официально развелись в 2003 году, но продолжали иногда выступать, терять такое дело не хотелось», — пояснил музыкант.

Бывшие супруги остались жить практически под одной крышей — в соседних квартирах в центре Москвы, неподалеку от Арбата. Смогли переступить весь негатив, музыкант познакомился с новым возлюбленным бывшей жены, даже подружился с ним и стал захаживать к соседям на чай.

В общем, все шло мирно, Чижов начал больше времени уделять семье и углубляться в веру, в то время как Татьяна продолжала петь и ездить по стране с концертами.

«Пригласил в „Унесенные ветром“ еще девчонок к Тане, а сам ушел на домашнюю работу. Я сменил прежний образ жизни, стал православным христианином. Целыми днями сидел дома, занимался песнями для девушек. Любой человек ищет смысл жизни. Я всегда был очень интересующимся, сначала увлекался гороскопами, но понял, что это все обман. Лишь потом осознал, что самая умная вещь на земле — христианство, с одной стороны сложная, а с другой — простая», — пояснил Чижов.

Несмотря на любовь публики, к началу 2000-х популярность «Унесенных ветром» пошла на спад. Дмитрий Чижов связывал это со сменой форматов: мол, к концу 1990-х стали более востребованы девичьи коллективы, умеющие раскрасить корпоратив.

Собственно, тогда на сцену вышли «Блестящие», «Стрелки», а позже и «ВИА Гра» — именно их заказывали олигархи и владельцы крупного бизнеса. «Унесенным ветром» пришлось перестраиваться.

«Я — продюсер и создатель» — как сейчас живет основатель группы Дмитрий Чижов

Потом Дмитрий Чижов снова женился. Его избранницей стала певица Елена Астет, которую он тут же ввел в состав родного коллектива в качестве новой солистки.

Морозова была возмущена до глубины души.

«Она выдает себя за солистку группы „Унесенные ветром“, хотя все знают, что бессменной солисткой группы являюсь я. Они перепели все наши совместные песни, копируют меня в исполнении, подражают моему голосу и моему сценическому образу, над которым я работала многие годы», — рассказала она в эфире передачи на федеральном телеканале.

А потом певица узнала, что бывший муж занялся интеллектуальной собственностью группы и в итоге полностью запретил ей исполнять общие хиты.

«Мой бывший муж втихаря запатентовал как товарный знак названия наших песен и подал на патент название группы „Унесенные ветром“. <…> Человек, с которым мы были в хороших отношениях 25 лет, так поступает. Это предательство», — призналась певица.

Чижов четко дал понять, что отныне его бывшая жена никто в их общем проекте.

«Она больше не солистка, официальные права все у нас. Я ей запретил, я — продюсер и создатель!» — заявил Чижов.

Сейчас «Унесенные ветром» гастролируют в новом составе. Вместе с Астет Чижов выступает на музыкальных ретро-фестивалях со старыми хитами и пишет для дуэта новые.

«Я — лицо группы, я это придумала» — как сейчас живет экс-солистка группы Татьяна Морозова

После ухода из «Унесенных ветром» Татьяна Морозова не оставила сцену. Она начала сольную карьеру, но добиться прежнего уровня популярности не удалось. Ее новые песни не получили широкого радиоэфира, а концертная деятельность свелась в основном к корпоративам и ретро-вечеринкам.

Сейчас, несмотря на запреты и претензии бывшего возлюбленного, она продолжает надеяться вернуть себе старые хиты, в частности, легендарное «Какао».

«Я пыталась с ним поговорить и понять, зачем он все это делает. Прозвучала такая фраза, что он хочет повысить свое благосостояние таким путем. Я — лицо группы, я это придумала», — говорила певица.

Личная жизнь певицы сложилась удачно: она создала семью и родила детей. По ее словам, материнство стало новым источником вдохновения.

«Моя дочка всегда поддерживала меня и поддерживает до сих пор. Когда у меня бывает состояние творческого затишья, грустиночка на меня нападает или я просто не понимаю, что делать, она меня всегда приходит мне на помощь, поддерживает и говорит: „Мама, так давай, все!“ Мы стараемся поддерживать друг друга», — делилась Морозова в одном из интервью.