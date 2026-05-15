Задобрить русалок и разбогатеть с помощью березы: что можно и нельзя делать на Семик

Почему в этот день на Руси не приближались к речке и сторонились лесов? И какими ритуалами притягивали удачу?

В народном календаре восточных славян есть дата, которая по своей мистической силе легко бросит вызов загадочной ночи на Ивана Купалу. Речь идет о Семике или Зеленых святках.

В старину этот день и последующая неделя знаменовали собой переход от весны к лету, границу миров, где свои порядки устанавливают русалки, а души умерших требуют к себе особого внимания. 5-tv.ru разобрался в традициях и истории праздника, который удивительным образом связан с православной Троицей.

Что за праздник Семик или Зеленые святки

Семик или Зеленые святки выпадают на седьмой четверг после Пасхи.

В 2026 году праздник приходится на 28 мая. От слова «седьмой» и произошло название, но его также часто называют «четверговым праздником».

В дохристианские времена, когда годового календаря еще не существовало, именно Семик отождествлял собой переход от весны к лету. Ветви березы и первая летняя зелень — главные символы этого периода. Природа достигает пика своего цветения, и, по поверьям, именно на Семик она обладает особой, чуть ли не магической силой.

А еще на седьмой четверг после Пасхи в старину заканчивались все весенние сельскохозяйственные работы, и люди могли позволить себе отдых.

Праздник настолько органично вошел в народные обычаи, что и после принятия христианства его продолжали почитать.

Как Семик или Зеленые святки связаны с Троицей

Зеленые святки совпадают с датами Троицкой недели. Термин «святки» происходит от глагола «святить». Это указывает на сакральный характер этого периода — переходного.

У славян Семик объединял период с Вознесения до окончания проводов русалок перед Петровским постом.

Иногда «Троицей» именовали весь временной промежуток от Семика до Духова дня, то есть Дня Святого Духа, который Церковь отмечает в понедельник после Троицы.

Почему на Семик или Зеленые святки нельзя купаться

Седьмая неделя после Пасхи в Древней Руси носила название «Русальной» недели. С этой неделей соединялись народные игрища в лесах и на берегах рек и разные другие обряды.

Согласно легенде, на седьмую неделю после Пасхи русалки выходят из своих подводных жилищ и до Петрова дня странствуют по земле. Там они витают в лесах, выбирая себе приютом старые деревья, особенно дубы, качаются на древесных сучьях или разматывают пряжу, похищая ее у крестьянок, которые ложатся спать без молитвы.

Существовало поверье, что русалки — это души младенцев, умерших без крещения. В полночь, при свете луны, они со смехом и шумом выходят плескаться на поверхности воды, поэтому в Русальную неделю никто не осмеливался купаться в реке и хлопать в ладоши.

Что еще нельзя делать на Семик или Зеленые святки

Раньше считалось, что нарушивший запреты в сакральный период между весной и летом может навлечь на себя гнев русалок и умерших душ.

По народным поверьям на Зеленые святки нельзя:

1. Хлопать в ладоши и громко шуметь в лесу или у воды — этот шум привлекает нечистую силу;

2. Оставлять дом неубранным — как и к празднику Троицы, на Семик дом должен сиять чистотой;

3. Работать в поле и дома — все сельскохозяйственные работы должны быть закончены до Семика;

4. Ложиться спать без молитвы — это делали, чтобы русалки не украли пряжу или не навредили скотине;

5. Отказывать в милостыне и помощи — в эти дни души умерших особенно нуждаются в поминании и добрых делах.

Что нужно делать на Семик или Зеленые святки

В Семик принято поминать «заложенных» покойников — людей, умерших неестественной смертью: самоубийц, опойц, утопленников. Этот день также называли «Троицей умерших» или Навской Троицей. Сначала поминали их души, а только потом родственников.

Согласно поверьям, в период Зеленых святок границы между мирами становятся проницаемыми, поэтому души умерших могут посещать мир живых, а природа максимально активизирует свои магические свойства. Верили, что в этот день даже самые большие грешники отдыхают в аду от мук.

Как готовились к Семику или Зеленым святкам

К празднику хозяйки традиционно мыли и убирали дом и двор, отцы семейств и сыновья косили траву в полях. Пекли пироги и караваи, завивали венки из березы и цветов, ходили в гости.

Парни и девушки гуляли в лесах и на лугах, причем девушки специально шили к празднику наряды. Головы украшали венками из цветов или головными уборами, вышитыми золотыми нитями.

Особо ярко традиция сохранилась в Белгородской области, где на каждый день троицкого цикла полагалось особое платье: в Троицкую родительскую субботу надевали красные рубахи, в воскресенье — белые из бабушкиных сундуков, в понедельник, Духов день, — сшитые из фабричной ткани.

На картинах, изображающих проводы весны и Зеленые святки, чаще всего присутствуют молодые девушки. Символом и главным атрибутом праздника становится береза как олицетворение жизненной энергии.

Вокруг березы водили хороводы во имя предстоящего хорошего урожая, на дерево повязывали ленты, платки, бусы. Березовыми ветками украшали на кладбище могилы умерших родственников.

Какие обряды и гадания проводили на Семик или Зеленые святки

На Семик среди молодежи проводился обряд кумления. Девушки выбирали себе задушевных подруг, учились гадать на суженого. Особое значение Семик имел для девушек и молодых женщин.

Зеленые святки вообще считались женскими праздниками. В это время девушки водили хороводы, пели песни, украшали березки разноцветными лентами. Также гадали, бросая на воду венки. В канун Троицы люди отправлялись в поля и рощи, собирали травы и ветви. Затем зеленью украшали жилища. На пол клали скошенную траву, на окнах — цветы.

Существовал и другой обычай, относившийся к субботе накануне Троицына дня, когда мужчины и женщины собирались на кладбищах и плакали над могилами «с великим кричанием».

Одновременно с плачем начинали играть скоморохи, «гудцы и прегудницы», плач скоро сменялся скаканьем и плясками, и развеселившиеся люди забывали о своем горе и начинали петь песни.

В какие приметы верили в канун Семика или Зеленых святок

На период Зеленых святок приходится пора, когда природа приобретает чудодейственную силу.

На Руси, например, считалось, что если собранные на Зеленые святки растения дать домашним коровам, козам, овцам, то они будут давать больше молока.

Девушки пускали венки, и плохой приметой считалось, если какой-то из них утонет. Это предвещало болезни или одиночество.

По погоде в день Семика предсказывали плодородие и погоду. Так, обилие оводов предвещало богатый урожай огурцов, а цветение боярышника — суровые холода грядущей зимой.