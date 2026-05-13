Что покажут на Каннском кинофестивале? Фильмы‑номинанты на «Золотую пальмовую ветвь»

Фото: © Getty Images/Toni Anne Barson Archive / Contributor

За главный приз в 2026 году сразятся 22 картины, еще 13 будут представлены вне конкурса.

Во Франции стартовал 79-й Каннский кинофестиваль. На протяжении 12 дней на набережной Круазетт будут проходить показы фильмов конкурсной программы. Зрители увидят новые работы режиссеров Педро Альмодовара, Андрея Звягинцева и Рюсуке Хамагути и других авторов.

5-tv.ru рассказал о том, у кого из номинантов есть шанс получить «Золотую пальмовую ветвь».

Как открылся Каннский кинофестиваль в 2026 году

Фильмы, жюри и номинанты Каннского кинофестиваля 2026. Фото: www.globallookpress.com / © Serge Arnal

Церемонии торжественного открытия и закрытия кинофестиваля 12 и 23 мая будет проводить французская актриса Эй Айдара. Все ключевые события развернутся во Дворце фестивалей и конгрессов.

Фильмом-открытием смотра стала «Электрическая Венера» — историческая комедия режиссера Пьера Сальватори о спиритических сеансах, проходивших в Париже 1920-х годов.

Главные роли в картине исполнили Адель Экзаркопулос, Франсуа Сивиль и Изабель Юппер. При этом сам фильм демонстрируется вне конкурса.

Какие фильмы покажут в Каннах в 2026 году вне конкурса

Фильмы, жюри и номинанты Каннского кинофестиваля 2026. Фото: Кадр из к/ф «Ее личный ад», реж. Николас Виндинг Рефн, 2026 г.

«Электрическая Венера» не единственная идет вне конкурса — их таких в этом году 13.

Особенно обсуждаются следующие шесть. И вот почему:

«Ее личный ад» , Николас Виндинг Рефн — психологический фильм от режиссера, известного по своим провокационным и визуально изысканным работам. В этот раз от картины ждут атмосферу «Мглы» Стивена Кинга, но в «неоновой» эстетике;

, Николас Виндинг Рефн — психологический фильм от режиссера, известного по своим провокационным и визуально изысканным работам. В этот раз от картины ждут атмосферу «Мглы» Стивена Кинга, но в «неоновой» эстетике; «Карма» , Гийом Кане — криминальная драма с Марион Котийяр в главной роли, который рассказывает о женщине, пытающейся начать новую жизнь, но столкнувшейся с темным прошлым;

, Гийом Кане — криминальная драма с Марион Котийяр в главной роли, который рассказывает о женщине, пытающейся начать новую жизнь, но столкнувшейся с темным прошлым; «Де Голль: Железный век» , Антонен Бодри — биографическая драма о Шарле де Голле, основанная на книге историка Джулиана Джексона;

, Антонен Бодри — биографическая драма о Шарле де Голле, основанная на книге историка Джулиана Джексона; «Даймонд» , Энди Гарсиа — криминальная драма с элементами нуара, режиссер сам снял фильм и сыграл в нем главную роль;

, Энди Гарсиа — криминальная драма с элементами нуара, режиссер сам снял фильм и сыграл в нем главную роль; «Объект преступления», Аньес Жауи — драма с элементами комедии о постановке оперы «Свадьба Фигаро». Фильм исследует напряженность, связанную с конфликтами поколений и индивидуальными позициями, в контексте художественного кризиса.

Какие фильмы участвуют в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в 2026 году

Фильмы, жюри и номинанты Каннского кинофестиваля 2026. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

За «Золотую пальмовую ветвь» — в этом году сразятся 22 картины, отобранные для участия в основном конкурсе. И тут действительно есть что посмотреть.

Во-первых, в Канны возвращается режиссер Андрей Звягинцев. Его новая работа «Минотавр» стала первой картиной режиссера за последние девять лет. Двукратный номинант на премию «Оскар» и неоднократный призер Канн известен по таким лентам, как «Возвращение» (получившее главный приз Венецианского кинофестиваля), «Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь».

Его предыдущая работа «Нелюбовь» в 2017 году получила приз жюри Каннского кинофестиваля, а «Левиафан» был отмечен призом Каннского кинофестиваля за лучший сценарий в 2014 году.

Новая картина «Минотавр» рассказывает о российском бизнесмене, переживающем глубокий кризис одновременно в профессиональной и личной сферах. Успешный топ-менеджер Глеб сталкивается с изменой жены и крахом своего дела на фоне массовых сокращений в компании. Над картиной работал постоянный оператор Звягинцева Михаил Кричман, а съемки проходили в Латвии.

Во-вторых, на приз претендует испанский режиссер Педро Альмодовар с мелодрамой «Горькое Рождество» — историей о кинопроизводстве, старении и переживании утраты. Это трагикомедия о рекламщице Эльзе, которая после смерти матери с головой уходит в работу, тогда как ее жизнь параллельно описывает режиссер — ее альтер эго. Главную роль в картине сыграла Барбара Ленни.

Кстати, Испания в этом году представлена в основном конкурсе сразу тремя картинами. Помимо работы Альмодовара, в число участников вошли семейная мелодрама «Любовь моя» Родриго Сорогойена и «Черный шар» Хавьера Амбросси и Хавьера Кальво, снятый по неоконченному произведению Федерико Гарсия Лорки.

Также тремя фильмами заявлено и японское кино. Хирокадзу Корээда, уже завоевавший в свое время «Золотую пальмовую ветвь», представляет в Каннах фантастическую драму «Овцы в коробке» — историю о супружеской паре, которая обнаруживает гуманоида и пытается воспитать его как собственного ребенка. Еще один японец, режиссер Кодзи Фукада, покажет ленту «Записки Наги».

И наконец в конкурсной программе заявлена картина «Внезапно» Рюсукэ Хамагути — режиссера, уже имеющего премию «Оскар» и призы главных фестивалей. Действие его новой ленты с Виржини Эфира и Тао Окамото в главных ролях происходит в парижском доме престарелых и сосредоточено на отношениях двух женщин — француженки и японки.

Ожидается философская драма на тему трансформаций гуманизма в современном мире, медицинской антропологии, а также меняющегося отношения общества к болезни, старости и смерти.

Какие еще программы заявлены в рамках Каннского кинофестиваля в 2026 году

Фильмы, жюри и номинанты Каннского кинофестиваля 2026. Фото: Кадр из к/ф «Подростковый секс и смерть в лагере „Миазма“», реж. Джейн Шенбрун, 2026 г.

В программу «Особый взгляд» вошли следующие картины:

«Самая сладкая» , Лайла Марракеш;

, Лайла Марракеш; «Клубный тусовщик» , Джордан Фестман;

, Джордан Фестман; «Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма“» , Джейн Шенбрун;

, Джейн Шенбрун; «Каждый раз» , Сандра Вольнер;

, Сандра Вольнер; «В июне меня уже не будет» , Катарина Ривилис;

, Катарина Ривилис; «Вчера глаз не спал» , Ракан Маяси;

, Ракан Маяси; «Плавление», Мануэла Мартелли.

В числе специальных показов зрители увидят:

«Джон Леннон: Последнее интервью» , Стивен Содерберг;

, Стивен Содерберг; «Аведон» , Рон Ховард;

, Рон Ховард; «Выжившие после Че» , Кристоф Ревель;

, Кристоф Ревель; «Чудесные утра», Авриль Бессон.

Также в Каннах пройдут полуночные показы, на них покажут следующее кино:

«Эластичный Рим» , Бертран Мандико;

, Бертран Мандико; «Полный Фил» , Кантен Дюпье;

, Кантен Дюпье; «Колония» , Ен Сан-хо;

, Ен Сан-хо; «Королева Джим» , Николя Атан и Марко Нгуен;

, Николя Атан и Марко Нгуен; «Сангвиник», Марион Ле Короллер.

Кто возглавил жюри Каннского кинофестиваля в 2026 году

Фильмы, жюри и номинанты Каннского кинофестиваля 2026. Фото: www.globallookpress.com / © Stephane Kossmann

Судейскую коллегию основного конкурса в этом году возглавил южнокорейский режиссер Пак Чхан-ук, автор культовых лент «Олдбой», «Служанка» и «Метод исключения».

Он стал первым представителем Южной Кореи и всего третьим азиатским кинематографистом на посту председателя жюри за всю историю фестиваля. До него эту должность занимали японец Тэцуро Фурукаки и гонконгский режиссер Вонг Кар-Вай.

Всего в жюри девять человек:

Американская актриса Деми Мур («Субстанция»);

Ирландско-эфиопская актриса и продюсер Рут Негга;

Бельгийский режиссер и сценарист Лаура Вандель;

Оскароносный китайский режиссер и сценарист Хлоя Чжао («Хамнет: История, вдохновившая „Гамлета“»);

Чилийский режиссер Диего Сеспедес;

Американский актер Исаак Де Банколе;

Шотландский сценарист Пол Лаверти;

Шведский актер Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»).

Кого на Каннском кинофестивале в 2026 году выделяют критики

Фильмы, жюри и номинанты Каннского кинофестиваля 2026. Фото: Кадр из к/ф «Внезапно», реж. Рюсукэ Хамагути, 2026 г.

В программе 79‑го Каннского кинофестиваля неожиданно сделан акцент на азиатском кинематографе, а еще отмечается уклон в сторону артхауса.

Многое ожидают от картины «Внезапно». Она длится более трех часов. Хотя сюжет на первый взгляд напоминает камерную драму, опыт предыдущих работ режиссера — «Асако», «Случайность и воображение», «Сядь за руль моей машины» — подсказывает: за спокойным началом может последовать финал, который надолго останется в памяти.

К тому же это первый фильм Хамагути полностью на французском языке. Для автора, чье кино строится на диалогах и паузах, такой шаг особенно смел: теперь тишина между словами должна звучать так же выразительно, как в его японских картинах.

Эксперты выделяют еще несколько заметных участников конкурсной программы. Среди них работы режиссеров Кристиана Мунджу, Павла Павликовского и Хирокадзу Корээда.

Но не стоит забыть и что «Минотавр» Андрея Звягинцева обещает глубокую философскую притчу, а южнокорейская картина «Надежда» На Хон‑чжина выделяется радикальным жанровым решением. Оба фильма вполне могут претендовать на «Золотую пальмовую ветвь».

Кому уже подтвердили вручение «Золотых пальмовых ветвей» на Каннах в 2026 году

Фильмы, жюри и номинанты Каннского кинофестиваля 2026. Фото: www.globallookpress.com / © Isabelle Vautier

Заранее стало известно о вручении почетной «Золотой пальмовой ветви» новозеландскому режиссеру, сценаристу и продюсеру Питеру Джексону — автору знаменитой фэнтези-трилогии «Властелин колец». Также славу ему принесли три фильма, снятые по повести «Хоббит». Джексон получит «Пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.

«Спасибо фестивалю, это было неожиданно и почти чудесно. Сюрприз во всех смыслах и огромная честь, оказанная мне», — сказал Джексон во время торжественной речи.

На церемонии закрытия фестиваля аналогичной награды удостоят двукратную лауреатку премии «Оскар» Барбру Стрейзанд. Американскую актрису, певицу и режиссера узнают по ролям в фильмах «Смешная девчонка», «У зеркала два лица» и «Какими мы были».

«В эти непростые времена кино способно открыть сердца и умы для историй, отражающих нашу общую человечность, напоминающих нам как о нашей хрупкости, так и стойкости. Кино выходит за рамки границ и политики и подтверждает силу воображения в формировании более сострадательного мира», — говорится в заявлении Стрейзанд.

Когда прошел первый Каннский кинофестиваль

Фильмы, жюри и номинанты Каннского кинофестиваля 2026. Фото: www.legion-media.com/Collection Christophel

Каннский кинофестиваль является одним из старейших и самых престижных киносмотров не только в Европе, но и в мире. Наряду с Венецианским и Берлинским фестивалями он входит в так называемую «Большую тройку» главных европейских кинособытий.

Первый Каннский кинофестиваль должен был пройти в 1939 году, но его открытие сорвала начавшаяся Вторая мировая война. Фактически дебют состоялся лишь в 1946 году — тогда мероприятие собрало фильмы из 18 стран.

С тех пор фестиваль стал ежегодным событием, а его главным призом является «Золотая пальмовая ветвь». Однако свою современную форму и название награда получила не сразу. До 1954 года (и затем вновь с 1964 по 1974 год) главный приз фестиваля назывался «Гран-при».

В 1955 году благодаря ювелиру Люсьену Лазону главный трофей впервые обрел форму пальмовой ветви — символа, вдохновленного гербом города Канн. Первым обладателем «Золотой пальмовой ветви» в истории стал американский режиссер Делберт Манн, получивший награду за фильм «Марти».

В 1960-е годы наступила эпоха перемен для трофея. С 1964 по 1974 год «Золотая пальмовая ветвь» временно не вручалась, и фестиваль вернулся к старому «Гран-при». Лишь в 1975 году награда была окончательно восстановлена и с тех пор вручается ежегодно.

Изготавливается «Золотая пальмовая ветвь» из 24-каратного золота высшей пробы. На одну статуэтку уходит 118 граммов драгоценного металла. Каждый год в Каннах собираются лучшие режиссеры, актеры и продюсеры со всего мира, чтобы побороться за право обладать этим престижнейшим трофеем.

Главная особенность фестиваля, делающая его уникальным в глазах ценителей авторского кино, — строгий отбор: в основном конкурсе ежегодно участвуют не более двух десятков фильмов, и каждый из них становится настоящим событием в мире кинематографа.