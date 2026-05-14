Сначала буря, потом штиль: любовный гороскоп для знаков зодиака на лето 2026

Следующие три месяца прокатят представителей зодиакального круга на американских горках!

Лето 2026 года обещает быть насыщенным в плане любовных приключений — словно американские горки. Какие романтические сюрпризы приготовили звезды знакам зодиака в июне, июле и августе — эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Виктория Лим.

Виктория Лим

Астролог

Любовный гороскоп на лето 2026 — общий прогноз для всех знаков зодиака

Любовное настроение начнется с нежности и пылкости чувств, актуализации темы отношений, романтики и семьи. Что в дальнейшем может повлечь за собой желание эти отношения показывать на публике и красоваться со своим партнером.

К середине лета небо потребует от нас некоторой разумности и степенности, так как высока вероятность межгендерных конфликтов. Будут кипеть страсти, выясняться отношения, а также скрытые тайны и недосказанности могут выйти наружу. К концу августа ситуация выровняется, и в союзах будут достигнуты гармония и дипломатия.

Июнь — проверка на ревность и верность для знаков зодиака

Июнь начнется с отголосков мая. До 3 июня еще ощущается некоторая отстраненность в отношениях, так как завершается напряженный аспект Венеры с Сатурном.

После 4 июня желание развития романтических отношений приобретает больший масштаб: стремление к достижениям, красивые статусные ухаживания, амбициозность в партнерстве будут подталкивать к громким жестам и порыву впечатлить вторую половинку.

Однако вместе с тем могут возникнуть претензии и недовольство из-за несоответствия ожиданий реальности. Есть риск впасть в бесконечные сравнения своего партнера с другими и возникновение ссор на этой почве. Данный тренд заканчивается 15 июня, и следом начинается другой — под названием «Проверка на ревность».

«Венера переходит в знак Льва с аспектом от Плутона, что может вызвать эффект эмоциональных качелей в отношениях. Возможны вспышки ревности, придирки и желание поддеть партнера. Но не стоит поддаваться на провокации, а лучше перевести это напряжение на поиск новых приключений вдвоем.

Например, для компенсации можно сходить вместе на психологический спектакль с элементами триллера или попробовать экстремальный спорт, чтобы немного пощекотать нервы в формате игры, а не играть на нервах друг друга», — комментирует Виктория Лим.

С 23 июня до конца месяца Венера продолжит движение по знаку Льва с гармоничными аспектами от планет. Это прекрасное время укреплять ваши отношения, радоваться и гордиться ими — при желании даже немного похвастаться, ведь Венера во Льве так любит яркое проявление любви и признание окружающих.

Июль — страсть переходит в практику для знаков зодиака

Первая декада июля остается такой же яркой в отношениях. Аккуратно до 9 июля Венера продолжает одиночное движение по знаку Льва. А значит, нас ждут громкие признания, красивые жесты и показательность чувств.

Но уже с 10 июля Венера переходит в знак Девы и образует напряженный аспект с Ураном. Это значит, что отношения перейдут в более приземленный, практический формат, а также потребуют некоторого обновления и свежести.

В отношениях может стать скучно и однообразно, захочется хотя бы временно из них сбежать. С 14 июля к этой веселой компании на небе присоединится еще и Марс.

И тут начнется противостояние между мужским и женским, любовью и деятельностью. Напряженный тренд Венеры с Марсом продлится достаточно долго.

«Наилучшей компенсацией возможных конфликтов будет совместный активный спорт. А еще лучше подойдут парные танцы, где летающие искры между партнерами будут выражены в красивых танцевальных движениях. Также подойдет полезный ручной труд и прохождение финансовых тренингов и обучений, приносящих пользу обоим. Венера в Деве ратует за прагматизм и пользу во всем», — советует астролог.

Август — иллюзии, тайны и восстановление мира для знаков зодиака

В августе продолжается межполовой конфликт боевого аспекта Марса с Венерой. Но с 7 августа Венера переходит в свой родной знак Весов и образует напряженный аспект с Нептуном. Здесь появляется риск впасть в иллюзию жертвенности в отношениях.

С 11 по 16 августа — наиболее напряженный период, в течение которого повышается вероятность конфликтов, обид, разочарований, обмана или раскрытия тайн в отношениях.

«Попробуйте нивелировать напряжение через большую искренность с партнером, обсуждение совместных смыслов в партнерстве, приобщение к вере, увлечение искусством или просто съездите в небольшой отпуск — уходите от обыденных бытовых тем, погружаясь в глубину. Данное действие скомпенсирует напряженный небесный тренд наилучшим образом», — объясняет Виктория Лим.

С 17 по 27 августа отношения несколько стабилизируются в результате достижения договоренностей и следования общим ценностям, к которым пары придут после череды конфликтов и разочарований. Старайтесь в этот период прийти к новым правилам и обязанностям, которые каждый возьмет на себя в ваших отношениях.

С 28 августа и до конца месяца Венера продолжит идти по знаку Весов без каких-либо деструктивных аспектов, и можно будет просто наслаждаться отношениями.

Овен — любовный гороскоп на лето 2026

В июне у Овнов до 13 числа возможны разногласия и конфликты, но с 14 июня потребность в адреналине можно компенсировать через совместный активный спорт, а с 23 июня наступит гармония и гордость за отношения.

Июль начнется страстно и ярко, но с 10 июля может стать скучновато — вносите новизну, а с 14 июля избегайте ссор, переключаясь на парные тренировки.

В августе до 7 августа сохраняется напряжение, особенно с 11 по 16 июля — риск серьезных обид и иллюзий, но после 17 августа начнется дипломатия, а с 28 августа — полная гармония.

Телец — любовный гороскоп на лето 2026

Для Тельцов июнь до 13 числа обещает спокойствие, но с 14 июня возможен накал страстей и давление, хотя к 23 июня напряжение спадает, оставляя небольшой осадок.

В июле первая неделя радует красивыми жестами, затем Венера в Деве приземляет чувства — оценивайте быт вместе, а с 14 июля Марс провоцирует споры, которые помогут сгладить парные танцы.

Август: будьте внимательны 11–16 августа — могут вскрыться тайны, но после 17 августа придут компромиссы, а с 28 августа — полная благодать.

Близнецы — любовный гороскоп на лето 2026

В июне у Близнецов до 13 числа без особых изменений, а с 14 июня — свежий ветер страсти и новые знакомства, причем с 23 июня их ждет особая удача на любовном поприще.

Июль стартует ярко — флирт, признания, но с 10 июля появится желание свободы, не душите партнера, а с 14 июля активность Марса лучше направлять на общие приключения. В августе остерегайтесь иллюзий — с 11 по 16 июня не принимайте желаемое за действительное, после 17 июня все прояснится, а конец месяца принесет легкость.

Рак — любовный гороскоп на лето 2026

Первая половина июня для Раков идеальна для романтики и ухаживаний, но с 14 июня тренд меняется — не поддавайтесь провокациям. До 9 июля наслаждайтесь яркостью чувств, с 10 числа бытовые вопросы могут испортить настроение, однако не замыкайтесь, а с 14 лучше заниматься спортом вдвоем.

В августе повышена чувствительность к иллюзиям, особенно 11–16 августа — возможны разочарования, но после 17 августа честные разговоры все исправят, а с 28 августа наступит тихая радость.

Лев — любовный гороскоп на лето 2026

Львам в июне до 13 числа лишь отголоски событий, зато с 14 июня — буря страстей и ревности, а с 23 июня — королевская гордость и любование партнером. Первая декада июля дарит громкие признания, затем с 10 июля учитесь прагматизму, а с 14 июля не дайте Марсу разрушить страсть — направьте ее в спорт.

В августе пик напряжения 11–16 августа, берегитесь иллюзий, после 17 июля вы восстановите лидерство в паре, а конец месяца встретите в гармонии.

Дева — любовный гороскоп на лето 2026

В июне Венера в Раке делает отношения Дев теплее и гармоничнее, но с 14 июня не устраивайте сцен ревности. С 10 июля Венера в вашем знаке — время прагматизма и пользы, однако с 14 июля конфликт с Марсом: не будьте слишком критичны к партнеру, вам помогут парные танцы.

В августе с 7 числа Венера в Весах, но аспект с Нептуном создает путаницу, особенно 11–16 августа — риск обмана, зато после 17 августа появятся четкие договоренности, а с 28 августа можно наслаждаться отношениями.

Весы — любовный гороскоп на лето 2026

В июне до 13 числа Весы могут ощущать напряженность из-за несоответствия ожиданиям, но дипломатия спасет, с 14 июня наступит потепление, хотя до 23 июня возможна ревность.

В июле первая декада ярка и статусна, с 10 числа захочется обновления, не торопите события, а с 14 Марс провоцирует — ищите баланс.

Август — ваш месяц. С 7 августа Венера в Весах, но до 16 июня сильные иллюзии, не жертвуйте собой, после 17 июля идеальное время для переговоров и нового согласия, а с 28 августа — полная гармония.

Скорпион — любовный гороскоп на лето 2026

Скорпионам в июне крупно повезло: до 13 числа прекрасный период для любви и новых знакомств, с 14 июня — буря чувств, которую можно направить в экстрим, а с 23 июня — успокоение. Первая неделя июля страстная и глубокая, с 10 июля быт может наскучить, а с 14 июля не копите обиды — выплескивайте эмоции в спорт и совместные приключения.

В августе осторожно с 11 по 16 июня: тайны, ревность, обман, но после 17 июля начнется глубокая перестройка отношений, и конец месяца принесет доверие и покой.

Стрелец — любовный гороскоп на лето 2026

У Стрельцов в июне до 13 числа спокойно, с 14 июня — новые встречи и повороты, однако не поддавайтесь бушующим страстям, а с 23 июня дорога открыта для любви.

Июль стартует ярко — путешествия и флирт, с 10 июля не убегайте от обязательств, а с 14 июня Марс дает энергию не для скандалов, а для авантюр.

В августе иллюзорный период: 11–16 июня будьте честны, после 17 июля — расширение горизонтов, а конец месяца подарит радость от свободы в паре.

Козерог — любовный гороскоп на лето 2026

Козероги в июне могут чувствовать давление семейных вопросов и потерянность, но после 14 июня ситуация становится нейтральной. Июль: первая декада позволяет расслабиться, с 10 июля напряжение из-за работы и быта, а с 14 июля не закрывайтесь — спорт и танцы помогут разрядить обстановку.

В августе 11–16 июня — риск разочарований, зато после 17 июля придут строгие, но справедливые договоренности, и конец месяца встретите в стабильной гармонии.

Водолей — любовный гороскоп на лето 2026

У Водолеев в июне до 13 числа штиль, а с 14 июня — буря чувств и выяснения отношений, компенсацией станет экстремальный спорт или рок-концерты, с 23 июня страсти утихают, но тема отношений еще долго фонит.

Июль: первая декада приносит неожиданные романтические идеи, с 10 июля становится скучно — встряхнитесь, а с 14 июля Марс дает конфликты, лучше переключиться на парные активности.

В августе сильный период иллюзий 11–16 июня — не доверяйте слухам, после 17 июля — внезапные просветления, а конец месяца дарит нестандартную гармонию.

Рыбы — любовный гороскоп на лето 2026

Для Рыб июнь до 13 числа идеален для построения отношений и нежных признаний, с 14 июня активность спадает, не поддавайтесь провокациям — до конца месяца царит спокойствие. Июль: первая декада продолжает романтику, с 10 июля могут появиться сомнения, а с 14 июля не растворяйтесь в партнере — танцуйте. В августе самый опасный период 11–16 июня (обиды, разочарования), после 17 июля — выход на чистую воду, и конец месяца подарит мечтательную гармонию.