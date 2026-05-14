Прическа на удачу и деньги: лунный гороскоп стрижек на лето 2026 для знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Когда летом лучше всего знакам зодиака решаться на смену имиджа этим летом?

Лето — самый красивый, но и самый сложный период для волос. Солнце, жара, ультрафиолет, морская вода, кондиционеры в помещениях, частые поездки и горячие укладки постепенно истощают длину.

Волосы теряют влагу, секутся, тускнеют. Именно поэтому в летние месяцы особенно важно не просто вовремя стричься, а делать это в гармонии с Луной.

Как не прогадать в выборе даты стрижки и выбрать идеальное время для ухода этим летом, чтобы притянуть удачу и деньги, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.

Александра Курникова

Астропсихолог

Почему лунный календарь для стрижек особенно важен

Фото: 5-tv.ru

Волосы — не только украшение, но и отражение энергии и здоровья.

Считается, что энергетика Луны управляет ростом и силой волос. Если правильно подобрать день, стрижка или окрашивание раскроют внутреннюю красоту знаков зодиака, притянут в их жизни удачу и гармонию. В неблагоприятные же даты эксперименты с прической ослабят волосы и лишат их жизненных сил.

Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует лунный календарь.

«Лето 2026 года — не про тяжелые укладки и сложные формы. Это сезон естественности, движения, блеска и живых волос, которые выглядят красиво даже без большого количества стайлинга. Волосы сейчас лучше всего реагируют на натуральность: живые текстуры, мягкие линии, подвижные формы и естественный объем без жесткой фиксации», — рассказывает эксперт.

Лунный календарь стрижек на деньги на лето 2026

Фото: 5-tv.ru

Преображение в июне, июле и августе не должно быть импульсивным. Общий принцип работы с лунными фазами остается прежним:

Растущая Луна — период, когда волосы лучше растут, быстрее восстанавливаются, стрижка стимулирует приток денежной энергии.

Убывающая Луна — время для стрижек, которые дольше держат форму, укрепляют структуру волос и помогают «отсечь» финансовые проблемы.

Новолуние и полнолуние — дни, когда лучше отложить ножницы и заняться уходом.

Следуя этим принципам, летняя прическа получится красивой, долговечной и энергетически сильной.

Гороскоп стрижек на июнь 2026

Фото: 5-tv.ru

Июнь — месяц мягкого восстановления и подготовки волос к активному солнцу.

Первая половина июня (убывающая Луна, до 5–6 июня) — хороша для укрепления корней, борьбы с секущимися кончиками и легкого обновления формы. Это время, чтобы привести волосы в порядок после весны.

Новолуние (середина месяца, 10–11, 14–15 июня — неблагоприятные дни) — лучше не стричься и не краситься. Сосредоточьтесь на масках, массаже кожи головы, питании волос.

Вторая половина июня (растущая Луна, особенно 16, 18, 20, 23, 25, 29 июня) — идеальный период для стрижек на рост, блеск и объем. Волосы быстро восстанавливаются, укладка держится легче. Можно смело планировать процедуры на блеск и питание.

Лучшие дни июня для стрижки и ухода: 5, 6, 16, 18, 20, 23, 25, 29 июня.

Неблагоприятные дни: 10, 11, 14, 15, 30 июня.

Гороскоп стрижек на июль 2026

Фото: 5-tv.ru

Июль — время ярких обновлений, объема и красивых летних укладок.

Начало июля (убывающая Луна, 2, 6 июля) — хороший период для восстановления формы после отпусков. Можно подровнять длину, убрать поврежденные концы.

Новолуние (7, 11, 14 июля — неблагоприятные дни) — пауза для ножниц и химии. Уход, маски, спреи от солнца — вот главные задачи.

Середина и вторая половина июля (растущая Луна, с 9 по 31 июля, особенно 9, 15, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 31 июля) — мощнейший период для смены образа. Июль поддерживает яркие обновления, объемные стрижки, окрашивание, работу с длиной и текстурой. Можно смело экспериментировать с челкой, каскадом, лесенкой.

Лучшие дни июля: 2, 6, 9, 15, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 31 июля.

Неблагоприятные дни: 7, 11, 14, 29 июля.

Гороскоп стрижек на август 2026

Фото: 5-tv.ru

Август — время восстановления качества волос после летнего солнца и подготовки к осени.

Первая половина августа (убывающая Луна, до 5-го и далее 8–9, 12 — неблагоприятные) — лучше избегать стрижек в эти даты. Волосы ослаблены, результат может быстро потерять форму.

Новолуние (8, 9, 12 августа) — абсолютный покой. Только уход: питательные маски, масла для кончиков, защита от ультрафиолета.

Новолуние (8, 9, 12 августа) — абсолютный покой. Только уход: питательные маски, масла для кончиков, защита от ультрафиолета. Вторая половина августа (растущая Луна, с 13 по 27 августа, особенно 13, 17, 19, 20, 22, 26, 27 августа) — отличное время для восстановления, питания длины, процедур против сухости, мягких окрашиваний и ухода. Стрижки в эти периоды помогают волосам легче адаптироваться к осени, дольше сохраняют блеск.

Лучшие дни августа: 5, 13, 17, 19, 20, 22, 26, 27 августа.

Неблагоприятные дни: 8, 9, 12, 28, 30 августа.

Главные летние правила для волос 2026

Фото: 5-tv.ru

Нельзя стричься:

В середине июня (период новолуния: 10, 11, 14, 15 июня);

В первой половине июля (7, 11, 14 июля) и конце июля (29 июля);

В августе — 8, 9, 12, 28, 30 августа.

Лучшие летние дни для стрижек на деньги:

Июнь (растущая Луна с 16 по 29, кроме 30) — для роста, блеска, объема;

Июль (растущая Луна с 9 по 31) — для смены имиджа, ярких форм, окрашивания;

Август (вторая половина) — для восстановления, подготовки к осени.

Лучшие дни для ухода и восстановления:

Новолуние в июне (маски, массаж кожи головы);

Первая декада июля (укрепление, питание);

Середина августа (интенсивный уход после солнца).

Что особенно важно для волос летом 2026:

Увлажнение — обязательны увлажняющие маски, несмываемый уход, масла для кончиков, термозащита, спреи с SPF; Осторожность с горячими укладками — отдавайте предпочтение естественным текстурам, легким волнам, пляжным локонам; Защита цвета — окрашенные волосы летом выгорают быстрее, используйте мягкие шампуни и уход для сохранения оттенка; Регулярное обновление длины — даже легкое подравнивание помогает сохранить волосы плотными и ухоженными.

Лучшие периоды лета для кардинальной смены образа:

5–6 июня;

15–20 июля;

20–27 августа.

Именно в эти дни волосы легче переносят перемены, лучше держат форму и выглядят более живыми после процедур.

Лето 2026 — время дышащих стрижек, солнечного блеска и уверенности в себе. А вместе с красивыми волосами, как обещают звезды, придут и деньги.