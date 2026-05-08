Хантавирус распространяется по всему миру: миру грозит новая эпидемия?

На круизном лайнере в Атлантическом океане от хантавируса погибли уже три человека. Случаи заражения фиксируют в разных странах.

Хантавирус, вспыхнувший на круизном лайнере MV Hondius, стремительно выходит за пределы первоначального очага и уже фиксируется в разных странах мира.

Известно, что трое пассажиров судна скончались — голландская пара и гражданин Германии. Изначально очаг казался локальным, но ситуация начала развиваться по тревожному сценарию. На этом фоне все чаще звучит главный вопрос: может ли хантавирус добраться до России и насколько он действительно опасен?

Эксклюзивно для 5-tv.ru вирусолог Елена Малинникова и профессор вирусологии Анатолий Альтштейн рассказали, может ли хантавирус стать новой глобальной угрозой, как он передается, какова вероятность тяжелых последствий и летального исхода, а также стоит ли россиянам бояться этой инфекции.

Что произошло на борту MV Hondius



Круизное судно MV Hondius отправилось в плавание 1 апреля 2026 года из порта Ушуая (Аргентина). Маршрут пролегал через Атлантику до Канарских островов. На борту находилось около 150 пассажиров и членов экипажа.

Первый смертельный случай произошел 11 апреля — скончался 70-летний гражданин Нидерландов. Его 69-летняя супруга умерла спустя пару недель уже в больнице южноафриканского Йоханнесбурга, куда их эвакуировали.

Третьей жертвой стал немецкий турист.

По предварительным данным, одна голландская пара могла заразиться еще до посадки на лайнер во время орнитологической экскурсии на одной из свалок в Аргентине, где они контактировали с грызунами или их выделениями.

Ситуация усугубилась тем, что около 30 человек из как минимум 12 стран покинули судно после первой смерти на борту. В результате вирус оказался за пределами лайнера. Случаи заражения зафиксированы во Франции, Швейцарии, Великобритании, Израиле и других странах.

Что такое хантавирус и чем он опасен

Хантавирусы — это группа РНК-содержащих вирусов, которые в природе циркулируют среди грызунов. Человек заражается при вдыхании пыли, содержащей экскременты, мочу или слюну инфицированных мышей и крыс.

Также возможен контактный путь — через поврежденную кожу или укус.

В мире различают два основных типа хантавирусной инфекции:

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), которую чаще называют «мышиной лихорадкой». Она распространена в Евразии, включая Россию. Летальность при своевременном лечении невысока — до 1-15% в зависимости от штамма.

Хантавирусный легочный синдром (ХЛС), характерный для Америки. Эта форма гораздо опаснее, потому что смертность достигает 30-50%, а при некоторых штаммах — до 60%. Именно такой вирус, предположительно, оказался на борту MV Hondius. Его называют «андским штаммом».

По данным Всемирной организации здравоохранения, хантавирусы не передаются легко от человека к человеку. Исключение составляет лишь вирус Андес, циркулирующий в Аргентине и Чили, для которого доказана возможность заражения от человека.

Однако даже в этом случае передача не идет ни в какое сравнение с коронавирусом или гриппом.

Симптомы хантавируса

Коварство хантавируса в том, что на ранней стадии его невозможно отличить от обычного ОРВИ или гриппа. Инкубационный период длится от четырех до 49 дней — все это время человек может чувствовать себя здоровым, пока вирус атакует организм.

Первые признаки появляются внезапно:

высокая температура (38–40 градусов);

сильная головная боль, ломота в мышцах и суставах;

озноб, слабость, тошнота.

Если через три-шесть дней к этим симптомам добавляются боли в пояснице, снижение количества мочи (поражение почек) или сухой кашель, одышка (поражение легких), необходимо срочно вызывать скорую. Промедление может стоить жизни.

При хантавирусном легочном синдроме состояние ухудшается стремительно: легкие заполняются жидкостью, развивается дыхательная недостаточность. Пациенту требуется подключение к аппарату ИВЛ.

«Это не COVID»

Вирусолог Елена Малинникова подчеркнула, что ключевое отличие хантавируса от коронавируса — отсутствие активной передачи от человека к человеку.

«Человек не является переносчиком этой инфекции. Переносчики — грызуны. Поэтому переживать по поводу того, что зараженные пассажиры разнесут вирус по миру, не стоит. Это не коронавирусная инфекция», — заявила она.

Эпидемиолог Анатолий Давидович добавил, что за все время изучения хантавирусов, начиная с 1930-х годов, не было достоверных данных о передаче от человека к человеку (кроме редких случаев андского штамма).

«Вирус эпидемической опасности не представляет. Широкое распространение и пандемия на его основе невозможны», — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что андский штамм действительно может передаваться при тесном контакте, но механизм затруднен.

«Паника, которая поднимается в соцсетях, серьезных оснований не имеет», — резюмировал врач.

Всемирная организация здравоохранения также призвала не преувеличивать опасность.

«Я не считаю, что ситуация, возникшая в результате вспышки хантавируса на круизном судне, похожа на ранние этапы пандемии COVID-19», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Стоит ли опасаться россиянам хантавируса

Эксперт ответил однозначно.

«Людям в России вообще не о чем пока думать. За теми, кто сошел с теплохода, конечно, нужно наблюдать. Но, скорее всего, все будет нормально. Соответствующие службы проследят за ситуацией», — отметил Альтштейн.

Тем не менее в соцсетях продолжаются споры. Пользователи опасаются, что потенциально зараженные хантавирусом люди могли контактировать с туристами из РФ в аэропортах Европы, на курортах или в гостиницах. Особую тревогу вызывает тот факт, что инкубационный период достигает 49 дней, а значит, у них еще нет симптомов.

Однако вирусологи повторяют: даже если россиянин встретится с инфицированным, вероятность заражения мала. Если только они не будут делить одну комнату и тесно общаться в течение долгого времени. Воздушно-капельный путь для хантавируса нехарактерен.

Лечение и профилактика от хантавируса

Как правило, в группе риска — дачники, садоводы, туристы, а также работники сельского хозяйства и складов. Пик заболеваемости приходится на май–октябрь, когда люди массово выезжают на природу и проводят уборку на участках. Однако летальность от ГЛПС в России при своевременной помощи не превышает 1-2%.

Специфического лечения хантавируса не существует. Пациентов госпитализируют, назначают поддерживающую терапию (капельницы, жаропонижающие), а в тяжелых случаях — гемодиализ (при поражении почек) или ИВЛ (при легочном синдроме).

Важно обратиться к врачу при первых симптомах, особенно если вы недавно контактировали с грызунами или убирали загородный дом.

Профилактика сводится к избеганию контакта с мышами и их выделениями.

Основные правила:

При открытии дачного сезона проводите влажную уборку в респираторе и перчатках;

Не подметайте сухим веником — это поднимает пыль с вирусом;

Храните продукты в герметичных контейнерах;

Не ешьте подпорченные грызунами продукты;

Не пейте воду из открытых источников без кипячения.

Если вас укусила мышь или вы прикасались к мертвому грызуну, немедленно промойте место с мылом, обработайте антисептиком и обратитесь к врачу. Наблюдайте за самочувствием в течение двух месяцев.

В Роспотребнадзоре указали, что ситуация с хантавирусной инфекцией находится на строгом контроле. Как сообщается в официальном заявлении ведомства, хантавирусные инфекции — это давно хорошо изученная группа природно-очаговых инфекций.

В настоящее время эпидситуация по ГЛПС в РФ стабильная и полностью контролируемая. На постоянной основе реализуется комплекс профилактических мероприятий, ведётся мониторинг инфицированности грызунов в природных очагах.

Кроме того, в стране имеются необходимые отечественные тест-системы для диагностики хантавирусных инфекций, что позволяет оперативно выявлять и локализовать случаи заболевания.

В случае завоза хантавирусов, схожих с вариантом «Андес», система Роспотребнадзора готова к быстрому реагированию. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, а для минимизации рисков применяется автоматизированная система «Периметр».

Особое внимание уделяется информированию населения о мерах профилактики ГЛПС — прежде всего о недопущении контакта с грызунами.