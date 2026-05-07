«Казнить нельзя помиловать»: Долина записала песню‑исповедь после скандала с квартирой

Певица сравнила себя с Иисусом Христом, идущим на распятие. Как отреагировала публика?

Народная артистка России Лариса Долина, чье имя в последнее время прочно ассоциируется не столько с музыкой, сколько с громким скандалом вокруг недвижимости, удивила поклонников и хейтеров.

Певица представила тизер нового трека под названием «Момент истины». Судя по всему, эта композиция должна стать не просто очередной песней в ее репертуаре, а личной исповедью.

Некой попыткой осмыслить и, возможно, оправдать свою роль в истории, которая едва не уничтожила ее карьеру.

«Я словно на распятие шла»

Анонс песни Лариса Долина опубликовала в своем Telegram-канале. На коротком видео, которое разлетелось по соцсетям, певица предстала перед камерой в весьма драматичном образе: облаченная в платье глубокого зеленого оттенка, со скорбным, почти страдальческим выражением лица.

Почти сквозь слезы она исполняет строки, которые трудно назвать иначе, как откровением.

«Казнить нельзя помиловать

И запятую где поставишь

Чтоб подыгрывать

Ликующей толпе

Под крики и проклятия

На личный эшафот

Я словно на распятие

Шла, сделав шаг вперед», — поет певица, едва сдерживая слезы.

Трудно не заметить, что текст песни напрямую отсылает к той самой скандальной квартире, из-за которой Долина оказалась в центре судебных тяжб.

Сравнивая себя с Иисусом Христом, идущим на распятие, певица явно намекает на свою «жертвенность» и несправедливость общественного приговора. Но восприняли ли этот жест публика и ее поклонники так, как она того ожидала?

«Почему я ей не верю?»

Комментарии под анонсом песни не заставили себя ждать. И они, мягко говоря, разошлись с тем, на что, вероятно, рассчитывала артистка.

«Да, мы должны прощать друг друга. Но, более всего, должны стараться не делать гадости и подлости друг другу»;

«Запредельный уровень лицемерия»;

«Не знаю, как реагировать. Прощать нужно. Ну почему я ей не верю???» — пишут в соцсетях про песню Долиной.

Но, видимо, Долину не сильно задевают едкие комментарии хейтеров, ведь прежде она отметила, что оставила историю с квартирой в прошлом.

«Я человек очень сильный, страницу эту перевернула и живу дальше, иду дальше. Я эту страницу перевернула, я все поняла. Живу с чистого листа, с абсолютно чистой совестью. Я никому ничего не сделала плохого и дурного. То, в чем меня обвиняют, это… Я всех простила», — отметила артистка в беседе с NEWS.ru.

«Казнить нельзя помиловать»

В 2025 году Ларису Долину обманули мошенники. Они выдавали себя за силовиков и банкиров и убедили певицу, что ее имущество под угрозой.

Следуя их инструкциям, артистка продала свою квартиру матери-одиночке Полине Лурье. Изначально недвижимость оценивалась примерно в 138 миллионов рублей, однако сделка прошла за 112.

Вся беда в том, что Долина сама перевела вырученные средства аферистам. А когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Но проблема заключалась в другом: квартира уже была продана, а новая собственница — ни в чем не повинная женщина с ребенком — законно приобрела жилье и хотела въехать.

Однако Долина отказалась освобождать квартиру, пытаясь оспорить сделку и вернуть себе недвижимость, утверждая, что действовала под влиянием обмана.

Мать-одиночка Полина Лурье и судебные тяжбы Ларис Долиной

Эта история приобрела скандальный оборот именно из-за позиции самой знаменитости. Полина Лурье, купившая квартиру, месяцами не могла попасть в законно приобретенное жилье.

Долина не возвращала деньги, потому что их уже не было, они ушли мошенникам. Общественность встала на сторону молодой женщины, которая оказалась заложницей ситуации.

Верховный суд РФ в итоге подтвердил законность сделки, обязав артистку освободить жилплощадь. Однако Долина не сдалась и инициировала новое судебное разбирательство — теперь уже на сумму 176 миллионов рублей, привлекая в качестве ответчиков фигурантов дела.

Скандал подогревался и тем, что, по мнению многих, певица пыталась использовать свой статус и влияние, чтобы «решить вопрос» в свою пользу.

В обществе заговорили о так называемой «схеме Долиной», когда люди, продавшие недвижимость, пытаются признать себя жертвами мошенников, чтобы аннулировать сделки.

Певица Слава, к примеру, открыто критиковала коллегу, заявляя, что из-за нее теперь невозможно нормально продать квартиру — покупатели боятся подобных исков.

Куда все отвернулись?

Скандал отразился не только на концертах, зрительской любви, но и на отношении коллег по цеху.

В интернете развернулась настоящая травля. Пользователи требовали «отменить» Долину, запретить ей выходить на сцену.

Однако сейчас, по словам Долиной, все налаживается. Певица полностью сосредоточена на работе: активно гастролирует, участвует в спектаклях и чувствует себя стабильно.

Пережитое, как призналась певица, стало для нее серьезным испытанием, но помогло по-новому взглянуть на жизнь.