Три секрета долголетия питомца: ветеринар рассказал, как продлить жизнь собаке

Фото: © Getty Images/Aleksandr Zotov

Небольшие прогулки и однотипное питание внушительно сокращают годы жизни вашему питомцу. Что для его здоровья опаснее всего?

Каждый владелец собаки рано или поздно задается вопросом: как сделать так, чтобы любимый питомец прожил как можно дольше, оставаясь бодрым, активным и здоровым? Ответов в интернете много, но далеко не все они правильные.

Ветеринарный консультант Алексей Романов эксклюзивно для 5-tv.ru назвал три главных фактора, на которые нужно обратить внимание. По словам специалиста, именно базовые, на первый взгляд очевидные правила, могут спасти жизнь вашему четвероногому другу.

Как правильно выбирать породу собаки

Как продлить жизнь собаке: питание, здоровье, прогулки, игры, уход, воспитание. www.globallookpress.com / © Ilya Moskovets

Первый и, пожалуй, самый важный шаг к долгой и счастливой жизни собаки — это ответственный подход к выбору щенка. Многие люди влюбляются в картинку из интернета или в модную породу, не задумываясь, подходит ли такой питомец им по характеру, темпераменту и энергетике.

В результате собака оказывается в семье, где ей некомфортно, а хозяева разочаровываются. Чтобы этого избежать, нужно заранее изучить породу, понять ее потребности и честно оценить свой образ жизни.

«Если вы, например, активно занимаетесь спортом, бегаете, заводить в данной ситуации, например, английского бульдога не совсем уместно, потому что английский бульдог — довольно медленная, ленивая порода, упрямая», — предупреждает эксперт.

Специалист советует еще до покупки щенка пообщаться с заводчиками, сходить на выставки, увидеть собак выбранной породы вживую, понаблюдать за их поведением.

Важно понять, сколько времени потребуется на прогулки, как часто нужно вычесывать шерсть, есть ли предрасположенность к определенным заболеваниям.

Знаток отмечает главное — нужно осознавать: собака, будь то породистый щенок или взрослый пес из приюта, требует огромного количества времени, сил, внимания и, конечно, денег.

«В целом, самое главное, что нужно понимать перед тем, как вы заведете собаку: считайте, что вы заводите ребенка», — подчеркивает ветеринар.

Если вы не готовы к таким вложениям, лучше отложить приобретение питомца до тех пор, пока не появится возможность уделять ему достаточно ресурсов.

Сколько раз в день нужно гулять с собакой и как долго

Как продлить жизнь собаке: питание, здоровье, прогулки, игры, уход, воспитание. www.globallookpress.com / © Luca Ponti

Минимальная норма для любой собаки — две прогулки в день, утром и вечером. Но это только база, необходимая для отправления естественных нужд.

Ветеринар рекомендует по возможности гулять чаще — три-четыре раза в день, а по вечерам и в выходные устраивать длительные променады на час-два, а не на привычные 10–15 минут.

Продолжительность прогулки зависит от породы, погодных условий, настроения собаки и даже вашего собственного состояния.

Однако дело не только в продолжительности. Многие хозяева совершают одну и ту же ошибку: выходят на улицу, достают телефон и полностью уходят в гаджет, а собака остается предоставленной самой себе.

В лучшем случае она просто ходит рядом, в худшем — тянет поводок, пытаясь исследовать мир самостоятельно.

Такой подход лишает питомца самого главного — общения с хозяином.

«Вы должны с ней взаимодействовать, то есть общаться, играть, учить какие-то команды. Потому что в дальнейшем, если вы не будете взаимодействовать, могут возникать различные проблемы — и психологические, и физические», — объясняет Романов.

Прогулка — это время, когда закладываются основы послушания и взаимопонимания. Если собака чувствует себя брошенной во время выгула, у нее может развиться тревожность, гиперактивность или, наоборот, апатия. Поэтому старайтесь гулять активно: бросайте мяч, разучивайте новые команды или просто разговаривайте с питомцем.

Три главные команды, которые спасут жизнь собаке

Как продлить жизнь собаке: питание, здоровье, прогулки, игры, уход, воспитание. www.globallookpress.com / © SMG

Воспитание — это не только удобство для хозяина, но и вопрос безопасности питомца. Даже самая добрая и миролюбивая собака может попасть в опасную ситуацию: выбежать на дорогу, подбежать к агрессивной собаке или подобрать отраву.

Именно в такие моменты решают секунды, и правильно отработанные команды могут предотвратить трагедию.

«Любая собака должна знать три основные команды: это „ко мне“, „нельзя“ и „стоять“. Вариации могут быть разные, команд может быть больше, но эти три основные команды в определенных ситуациях помогут спасти вашему питомцу жизнь или здоровье», — уверяет профессионал.

Команда «ко мне» нужна, чтобы немедленно подозвать собаку, если она увлеклась чем-то опасным. «Нельзя» — чтобы остановить ее от нежелательного действия, например, подбирания еды с земли. «Стоять» — чтобы зафиксировать питомца на месте, пока вы оцениваете обстановку (например, перед переходом дороги).

Данные команды должны отрабатываться до автоматизма с раннего возраста.

При этом взаимодействие с собакой не должно ограничиваться улицей. Эмоциональная связь, совместные игры, ласка, внимание дома — все это одинаково важно.

Собака — социальное животное, и без близкого контакта с человеком ее жизнь становится скучной и стрессовой, что тоже сокращает ее продолжительность.

Когти, шерсть, мытье: как правильно ухаживать за собакой

Как продлить жизнь собаке: питание, здоровье, прогулки, игры, уход, воспитание. www.globallookpress.com / © Katerina Sulova

Многие владельцы относятся к уходу за питомцем как к чему-то второстепенному, полагая, что собака сама справится или что гигиена не так важна. На самом деле это глубокое заблуждение.

Регулярный уход напрямую влияет на здоровье и долголетие.

Для начала, собакам, в отличие от кошек, требуется мытье. Кошек моют только в крайних случаях, когда они сильно испачкались. Собак же нужно купать полностью довольно часто — частота зависит от породы, длины шерсти и образа жизни.

Некоторые породы требуют «ванны» раз в две недели, другие — раз в месяц. Но лапы после каждой прогулки очищать нужно обязательно, чтобы смыть реагенты, грязь и бактерии.

Особое внимание ветеринар обращает на здоровье зубов. Независимо от типа кормления (натуральное или промышленные корма), у собак со временем образуется зубной камень, развивается гингивит, пародонтит. Это не просто неприятный запах изо рта — инфекция из ротовой полости может попадать в кровоток и поражать внутренние органы: сердце, печень, почки.

«У зубов у животных очень часто возникают проблемы, и это напрямую влияет на продолжительность жизни и на комфортную жизнь вашего любимца», — подчеркивает Алексей Романов.

Чистить зубы собаке нужно специальной пастой и щеткой. Если ваш питомец не приучен к этому с детства, можно использовать специальные салфетки или игрушки для жевания. Но лучше все же освоить чистку.

Также необходимо следить за состоянием когтей. В природе собаки стачивают когти естественным путем — при ходьбе по твердому грунту.

Домашние же собаки, особенно живущие в квартирах, гуляют в основном по мягкому грунту или асфальту, который не стачивает когти достаточно быстро.

Отросшие когти мешают собаке правильно ставить лапу, что приводит к нарушению походки, болям в суставах и даже деформации конечностей.

«Их нужно периодически стричь. Здесь уже зависит от каждого владельца. Кто-то может самостоятельно это делать — в клинике обычно один раз показывают, как это сделать правильно, дальше человек может уже сам это делать», — советует специалист.

Как часто надо глистогонить собаку

Как продлить жизнь собаке: питание, здоровье, прогулки, игры, уход, воспитание. www.legion-media.com/Pixel-shot

Регулярная дегельминтизация — одна из самых недооцененных, но критически важных мер профилактики. Многие владельцы ошибочно полагают, что если собака почти не выходит на улицу или гуляет только на поводке и не подбирает с земли мусор, то глистов у нее не будет. К сожалению, это не так.

Яйца гельминтов можно принести на обуви, они могут быть в сыром мясе, если вы кормите натуралкой.

«Важно регулярно давать собаке таблетки от глистов. По-хорошему, это нужно делать раз в три месяца, вне зависимости, гуляет у вас собака или нет. Даже маленькие собачки, которые практически все время дома сидят, — глистогонить нужно раз в три месяца», — рассказывает Алексей Романов.

Глисты не только истощают организм собаки, вызывая анемию, аллергию и нарушения пищеварения, но и представляют серьезную опасность для человека, особенно для детей.

Не забывайте также обрабатывать собаку от блох и клещей, особенно в теплый сезон.

Натуралка или готовый корм — что выбрать для собаки

Как продлить жизнь собаке: питание, здоровье, прогулки, игры, уход, воспитание. ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кормление — один из трех китов здоровья собаки. И здесь у владельца есть два пути: натуральное кормление (приготовление пищи самостоятельно) и промышленные готовые корма. Оба варианта имеют право на существование.

«Здесь важно понимать, что каждый хозяин будет выбирать кормление в зависимости от своих предпочтений. Выбор стоит за вами», — говорит эксперт.

Если вы выбираете натуральное кормление, ни в коем случае не стоит полагаться на советы соседей или интернет-форумы. Нельзя кормить собаку «едой со стола»: жареное, соленое, сладкое, жирное, копченое — под строгим запретом. Мясо должно быть нежирным, крупы — хорошо разваренными, овощи — свежими или отварными.

Обязательно нужны витаминно-минеральные добавки, поскольку в домашних условиях сбалансировать рацион идеально очень сложно.

«Если мы говорим про натуральное кормление, то здесь очень важно обратиться к специалистам, к диетологам, которые подберут конкретно для вашей собаки правильный рацион», — уточняет знаток.

Если же выбор падает на готовые корма, здесь есть четкие критерии качества. Ветеринар советует выбирать корма суперпремиум-класса или холистик. Корма эконом-класса состоят в основном из зерна и субпродуктов низкого качества, они не дают собаке необходимых питательных веществ и могут вызывать аллергии и заболевания ЖКТ.

При выборе корма внимательно изучайте состав на упаковке. На первом месте должны быть мясные ингредиенты, желательно свежее или сырое мясо, например, «курица свежая», «баранина», «лосось», а не «мясная мука» или «животные субпродукты».

Хорошо, когда в составе есть функциональные добавки: хондропротекторы (глюкозамин и хондроитин) для поддержки суставов, пробиотик для пищеварения, а также фитодобавки (расторопша для печени, пустырник для нервной системы) и ягоды (клюква, брусника, морошка) — природные антиоксиданты.

«Но при выборе корма важно понимать, что любой питомец индивидуален, обмен веществ индивидуален так же, как у любого человека. То есть идеальных кормов не существует», — отмечает Романов.

Если вы заметили, что после перехода на новый корм у собаки появились зуд, покраснения, расстройство стула или ухудшилось качество шерсти — это повод задуматься, подходит ли ей эта марка.

Как часто нужно кормить собаку

Как продлить жизнь собаке: питание, здоровье, прогулки, игры, уход, воспитание. ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В отличие от кошек, которых рекомендуется кормить чаще, собак можно кормить два раза в день. Утреннее и вечернее кормление считается оптимальным для большинства пород. Некоторых крупных собак, особенно склонных к завороту желудка, можно кормить один раз в день, но это скорее исключение.

Ветеринар рекомендует все же кормить два-три раза, если есть такая возможность, маленькими порциями.

«У собак, в отличие от кошек, их можно кормить два раза в день. Иногда даже один раз в день достаточно. Здесь важно соблюдать нормы кормления суточные. Лучше всего кормить, конечно, два-три раза в день, если есть такая возможность. Но, в принципе, в отличие от кошек, собак можно кормить совершенно спокойно два раза в день», — рассказывает специалист.

Строго соблюдайте суточные нормы, указанные на упаковке корма, и не перекармливайте питомца. Ожирение — одна из главных причин сокращения жизни у собак: оно ведет к диабету, болезням суставов, сердечно-сосудистым проблемам и онкологии.

И, конечно, у собаки всегда должна быть свежая питьевая вода в свободном доступе, особенно если вы кормите сухим кормом. Она должна меняться минимум раз в день, а миска регулярно мыться.

Как понять по поведению собаки, что она больна

Как продлить жизнь собаке: питание, здоровье, прогулки, игры, уход, воспитание. www.globallookpress.com / © Monika Skolimowska

Последний, но не менее важный блок — это регулярный мониторинг здоровья. Животные не могут сказать, что у них болит или что их беспокоит. Они скрывают слабость по инстинктивным причинам, чтобы не казаться уязвимыми.

«Любые изменения даже в поведении вашей собаки могут являться поводом обратиться к ветеринарному врачу. Вы знаете привычки, повадки, как себя ведет ваша собака. Если вы замечаете, что что-то не так — это повод сходить к врачу обследоваться», — предостерегает ветеринар.

Кроме того, хотя бы раз в год рекомендуется проходить полный профилактический осмотр в ветеринарной клинике. Он включает общеклинический и биохимический анализы крови, анализ мочи, УЗИ органов брюшной полости и, для собак старше 5–6 лет, ЭКГ и рентген грудной клетки. Это позволит вовремя заметить отклонения в работе внутренних органов и начать корректировку.

«А еще один момент: рекомендую регулярно, хотя бы один раз в год, ходить на чекап, чтобы брать анализы крови — обычно это общеклинические, биохимические с основными показателями, чтобы контролировать здоровье. Потому что, к сожалению, животные не умеют сказать, что у них что-то болит, что им что-то не нравится. И здесь очень важна ваша бдительность — не пропускать даже каких-то мелочей. Лучше перестраховаться лишний раз», — предупреждает ветеринар.

Обязательная вакцинация — еще один столп долгой и здоровой жизни. Инфекционные заболевания, такие как чума плотоядных, парвовирусный энтерит, бешенство, лептоспироз, смертельно опасны.

Не пренебрегайте вакцинацией, даже если ваша собака не контактирует с другими животными — вирусы можно принести на обуви.

Также важно соблюдать график ревакцинации, который рекомендует ваш ветеринарный врач.

Когда собаку любят, хвалят, обнимают, чешут за ухом, разговаривают с ней, у нее снижается уровень стресса, укрепляется иммунитет, улучшается настроение.

А счастливые собаки действительно живут дольше. Поэтому уделяйте своему питомцу время не только «по делу».