Называл некрасивой, не помогал в быту. . . Почему знаменитая актриса не разводилась с легендарным режиссером и как жила после его смерти?

Ровно год назад, 10 мая 2025 года, ушла из жизни Нина Павловна Гребешкова — женщина, чье имя навсегда останется в истории отечественного кино благодаря не столько ее эпизодическим ролям, сколько тому, что она была музой и хранительницей очага великого режиссера Леонида Гайдая.

Пережив мужа на 32 года, она до последних дней оставалась верна их союзу, который многие называли странным, противоречивым, но при этом удивительно прочным.

В браке, длившемся четыре десятилетия, было все: публичные колкости, бытовые трудности, непонимание и даже попытка развода. Но была и та самая химия, которую невозможно объяснить словами.

Как складывалась жизнь пары? Почему актриса, имевшая все шансы на главные роли, сознательно уступила их другим? И что она думала о скандальных обвинениях, обрушившихся на Гайдая уже после его смерти — в материале 5-tv.ru.

Как познакомились Леонид Гайдай и Нина Гребешкова

Все началось в стенах ВГИКа, куда после войны поступил демобилизованный фронтовик Леонид Гайдай. Он был сталинским стипендиатом, одним из лучших студентов. А 17-летняя Нина Гребешкова училась на курс младше.

При первой встрече будущий режиссер не произвел на нее особого впечатления. Он был высоким, худощавым, в очках, без столичного лоска, на семь лет старше.

«Вроде ничего не происходит. А входит Гайдай — я чувствую его просто кожей», — приводятся ее слова в книге «Гайдай Советского Союза».

Роман закрутился после репетиций студенческого спектакля. Нина сетовала, что ее сцены ставили в самый конец, и возвращаться домой приходилось поздно. Леонид, который обычно провожал других девушек, вдруг поставил перед фактом: «А тебя никто не провожает? Теперь буду я».

Эти долгие прогулки по вечерней Москве позже превратились в знаменитые кинокадры — прогулки Шурика и Лиды в «Операции «Ы» и «Наваждении».

Предложение руки и сердца прозвучало неожиданно, спустя всего учебный семестр.

«И вот как-то Леня говорит: «Что же это мы все ходим, ходим — давай поженимся». Я восприняла это как шутку: «Давай». На следующий день он в институте спрашивает: «Ну что, паспорт принесла?» Я: «Это еще зачем?» — «Так мы же жениться собирались!» — «Ладно, потом принесу».

Мне его жалко было, рубашка несвежая, синяки под глазами: я только потом узнала, что он, оказывается, после наших прогулок опаздывал на последнюю электричку, так и ночевал на вокзале, а утром — в институт. Когда я смеялась, что мы с ним как Пат и Паташонок — он высокий, я маленькая, Леня отвечал: «Так я же тебя на руках носить буду, а большую женщину я не подниму», — вспоминала Гребешкова в интервью «Известиям».

Свадьбу сыграли скромно — в коммунальной квартире, пригласив лишь самых близких друзей.

«Нинок, ты некрасивая»

Их быт был далек от голливудских сказок. Гайдай, известный своей нелюбовью к бытовым хлопотам, мог запросто заявить жене: «Нинок, ты понимаешь, что ты некрасивая?».

Правда, потом добавлял, что главное — это ее обаятельность.

Гребешкова не обижалась, а лишь парировала: «Зачем же тогда женился?».

Он отвечал, что ценит в ней совсем другие качества, и эта странная манера общения парадоксальным образом давала ей уверенность.

В доме все держалось на хрупких женских плечах. Нина чинила машину, делала ремонт, вкручивала лампочки — пока муж был полностью поглощен съемками и сценариями.

«Я его терпела. А терпела не потому, что мне было тяжело, а потому, что по-другому к нему относиться было нельзя», — призналась она в документальном фильме «Нина Гребешкова. Я без тебя пропаду!».

Примерно через десять лет совместной жизни терпение лопнуло. Нина решила уйти — из-за кажущейся грубости и безучастности мужа.

Но реакция Гайдая оказалась неожиданной: «Нина, я без тебя пропаду!». Эти простые слова перевернули все. Она осталась и больше никогда не поднимала тему развода.

Почему Гайдай не снял жену Гребешкову в главной роли

Профессиональный путь Нины Павловны — еще одна загадка их отношений. Талантливая актриса могла бы претендовать на центральные роли в фильмах мужа, однако на экране ей доставались лишь эпизоды: жена героя Никулина в «Бриллиантовой руке», врач в «Кавказской пленнице», тетя Клава в «Спортлото-82».

Свою самую известную роль — Нади Горбунковой — она поначалу отвергала, считая образ скучным. Тогда Гайдай пошел на хитрость: притворился больным, вызвал ее в Сочи, и она согласилась.

Их реальная семейная химия сделала дуэт с Юрием Никулиным настолько убедительным, что зрители искренне верили, будто они муж и жена.

После премьеры «Бриллиантовой руки» Гребешковой писали письма с недоумением: «Как ты могла променять Никулина на этого некрасивого режиссера?».

Перед самой смертью Гайдай, словно искупая вину, сказал жене: «Нинок, я виноват, не снял тебя в главных ролях». Но она всегда отвечала, что ее главная роль — это «жена Гайдая».

Внезапная смерть Леонида Гайдая

Трагедия случилась в 1993 году неожиданно. 70-летний Гайдай умер от разрыва тромба прямо на руках у Нины.

«А в 1993-м больной, с высокой температурой собрался идти на митинг демократов на Тверскую. Я его, конечно, не пустила. Вместо митинга мы поехали в Кунцевскую больницу, и умер Леня в прямом смысле слова у меня на руках — от тромбоза легких. За минуту до этого мы с ним еще разговаривали…», — вспоминала она эту минуту с содроганием.

В одно мгновение ее жизнь раскололась на «до» и «после».

Но актриса не сломалась. В преклонном возрасте она продолжала сниматься: появилась в фильме Георгия Данелии «Орел и решка», в сериале про Виолу Тараканову, в спортивной драме «Легенда № 17», в блокбастере «Экипаж». А в 2024 году, в 94 года, она снялась в сериале «Содержанки».

До последних дней Нина Павловна повторяла: «Леня со мной, пока я жива».

«Знаете, я перематываю в памяти все, что между нами было, и удивляюсь — как он меня терпел, ведь я была такой невыносимой!» — говорила она с улыбкой.

Защищала Гайдая, как себя

После смерти режиссера Гребешковой пришлось взять на себя еще одну тяжелую миссию — защищать его репутацию.

В 2023 году Наталья Варлей в своей автобиографии заявила, что Гайдай якобы домогался ее на съемках «Кавказской пленницы». Светлана Светличная тоже намекала на «навязчивое» поведение.

Нина Павловна отреагировала жестко и без лишних сантиментов.

«И что мне эта Варлей? Может, у нее климакс. Все бывает. Мне это неинтересно. Меня удивляет, что нашли „горяченькое“. Леня никогда ни в чем не был замешан… Он же ее не изнасиловал. Я бы, если бы знала, что меня режиссер за эпизод поцеловал, гордилась, несла это. А не выдавала это как черт‑те что. Ну ради бога, гордись тем, что он тебя поцеловал. Я даже не это воспринимаю как измену. Ну смешно даже», — заявляла она в интервью телеканалу «Звезда».

При этом на вопрос об изменах мужа она отвечала философски.

«Изменял ли он мне? Мне это было неинтересно. Он был очень увлекающимся. Любил всех своих героинь — наслаждался эксцентричностью Селезневой, прелестью Варлей. И я не ревновала, а как бы влезала в его шкуру. Я ему все разрешала. Пользовался ли он этим — не знаю», — пояснила она.

Их брак был полон противоречий. Гребешкова, например, не взяла фамилию мужа — это обидело Гайдая, но он не настаивал. Он не любил споры и скандалы: если был не согласен, просто уходил в другую комнату и возвращался, когда эмоции утихали.

Заслуженной артисткой России Нина Гребешкова стала только в 2001 году, через восемь лет после смерти мужа. Ходили слухи, что Гайдай сам вычеркивал ее из списков на звание при жизни, чтобы не обвиняли в кумовстве.

Их дочь Оксана и внучка Ольга всегда были центром вселенной Нины Павловны.

Нина Гребешкова умерла, не дожив несколько месяцев до своего 95-летия. Ее похоронили 14 мая на Кунцевском кладбище.

Многие верят, что теперь она наконец воссоединилась со своим Леней, которого так ждала долгие 32 года.