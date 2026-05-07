Скандалы и бойкоты на «Евровидении‑2026»: чего ждать зрителям от конкурса в мае

Иосиф Пригожин о грядущем «Евровидении»: Я давно разочаровался в нем

В этом году музыкальное состязание обрастает новыми скандалами, а правила вовсе изменились.

В 2026 году музыкальный мир вновь обратит взор на Австрию. Страна в третий раз станет хозяйкой международного песенного конкурса «Евровидение».

Австрия уже дважды принимала состязание в 1967 и 2015 годах, а право организовать шоу в 2026-м получила благодаря победе австрийского исполнителя JJ с песней Wasted Love на прошлогоднем конкурсе в Швейцарии.

Однако вместо беззаботного музыкального праздника организаторы столкнулись с одним из самых серьезных кризисов за всю историю состязания. Еще в конце 2025-го пять стран объявили бойкот конкурсу из-за участия Израиля.

Какие страны примут участие в «Евровидении-2026» и кто из исполнителей успел стать любимцем миллионов? А кого, наоборот, обвинили в наглом плагиате — в материале 5-tv.ru.

Где и когда пройдет музыкальный конкурс «Евровидение» в 2026 году

Из нескольких австрийских городов, подававших заявки, организаторы выбрали Вену. Концертной площадкой станет знаменитая арена «Винер Штадтхалле». Ведущими вечеров назначена Виктория Сваровски — наследница ювелирной империи и певица, а также актер и сценарист Михаэль Островский.

Церемония открытия назначена на 10 мая. Сам конкурс, как обычно, пройдет в три этапа: первый полуфинал состоится 12 мая, второй — 14 мая, а финал — в субботу 16 мая. Каждый этап будет начинаться в 22:00 по московскому времени.

Почему изменили логотип музыкального конкурса «Евровидение» в 2026 году

Поскольку в 2026 году «Евровидение» отмечает 70 лет со дня основания, Европейский вещательный союз (ЕВС) обновил фирменный стиль логотипа. Знаменитое сердце, символ конкурса, сохранили, но переосмыслили в современном ключе.

В новой версии использовано 70 «слоев» сердец, каждый из которых символизирует один год из истории песенного состязания. Также введен рукописный шрифт и отдельная иконка — «сердце-хамелеон», которое может менять облик в зависимости от национальных черт страны-хозяйки или индивидуальности участников.

К юбилею организаторы решили расширить географию конкурса: осенью 2026 года «Евровидение» впервые пройдет в Азии — в формате Eurovision Song Contest Asia. Финальное шоу состоится 14 ноября в столице Таиланда Бангкоке. Участие подтвердили десять стран: Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Непал, Филиппины, Южная Корея, Таиланд и Вьетнам.

Как изменились правила голосования на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2026 году

Система голосования в полуфиналах вернется к модели, которая использовалась с 2010 по 2022 год. Результаты будут определяться совокупным голосованием профессионального жюри и телезрителей.

При этом состав национальных жюри расширили с пяти до семи человек, причем двое из них обязательно должны быть в возрасте от 18 до 25 лет. Также увеличился круг профессий, представители которых могут стать судьями. Если раньше в состав в основном включали специалистов из музыкальной индустрии — радиоведущих, певцов, композиторов, авторов текстов и музыкальных продюсеров. То теперь к ним добавились музыкальные критики и журналисты, преподаватели музыки, хореографы, режиссеры-постановщики, а также другие творческие профессионалы с опытом в музыкальной сфере.

Зрителям теперь разрешат отдавать не больше десяти голосов с одного способа оплаты — раньше их можно было использовать до 20.

Отдельное внимание в новых правилах уделено контролю за несоразмерными промокампаниями артистов, особенно если их финансируют третьи лица, включая государственные органы. Эти меры призваны укрепить доверие, прозрачность и нейтралитет мероприятия, как подчеркнули в ЕВС.

Также там заявили, что внедряются новые технические средства для предотвращения подтасовок. К ним относятся: автоматическое отсечение подозрительных голосов, проверка географического положения пользователя, применение капчи, а также анализ поведения участников в режиме реального времени.

Кто участвует в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2026 году

В 2026 году в конкурсе изначально планировали участие 35 стран, но после объявления бойкота число сократилось до 30. Среди заявленных участников: Франция, Великобритания, Кипр, Армения, Португалия. После перерыва на «Евровидение» возвращаются Болгария, Румыния и Молдавия.

Однако самый громкий скандал разгорелся вокруг участия Израиля. Как сообщил The Guardian, Испания, Ирландия, Словения и Нидерланды объявили об отказе от участия в конкурсе после того, как организаторы решили, что Израиль будет допущен к соревнованию. Позже к бойкоту присоединилась Исландия.

Причины бойкота лежат за пределами музыки. Конфликт на Ближнем Востоке, начавшийся 7 октября 2023 года, привел к бомбардировках секторе Газа со стороны Израиля. Погибли десятки тысяч человек.

В сентябре 2025 года независимое расследование ООН завершилось выводом о том, что Израиль совершил геноцид палестинцев в секторе Газа, а высшее руководство страны подстрекало к геноциду.

Правительство Израиля, в свою очередь, утверждает, что ведет войну в целях самообороны и строго соблюдает международное право, а также решительно отвергает обвинения в геноциде

Таким образом, число стран, отказавшихся от участия, достигло пяти — это самый массовый бойкот в истории «Евровидения» со времен 1970 года, когда Норвегия, Португалия, Финляндия и Швеция отказались выступать из-за спорного финала 1969-го, в котором победителями объявили сразу четыре страны.

Помимо этого голосование по вопросу участия Израиля в музыкальном соперничестве тоже не проводилось.

ЕВС, в который входят общественные вещатели 56 стран, провел в Женеве специальную встречу для обсуждения участия Израиля. Члены организации решили не проводить голосование по вопросу отстранения страны от конкурса, а вместо этого внести «целенаправленные изменения» в правила для обеспечения нейтральности.

«Подавляющее большинство членов согласились с тем, что нет необходимости в дополнительном голосовании по вопросу участия и что конкурс „Евровидение“ 2026 должен пройти по плану с соблюдением дополнительных мер предосторожности», — говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

Генеральный директор израильского общественного вещателя KAN Голан Йохпаз заявил на встрече, что попытки некоторых стран отстранить Израиль от конкурса «можно расценивать только как культурный бойкот».

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил удовлетворение решением ЕВС и поблагодарил тех, кто «выступил за право Израиля продолжать участвовать в „Евровидении“».

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что ему «стыдно» за бойкотирующие страны.

Кто не примет участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2026 году

Испанский общественный вещатель RTVE объявил о «выходе» Испании из конкурса, несмотря на то что страна входит в так называемую «Большую пятерку» (вместе с Великобританией, Францией, Германией и Италией). Ведь они вносят самый крупный финансовый вклад в проведение конкурса.

Ирландская телекомпания RTÉ подтвердила, что «не будет участвовать в конкурсе и транслировать его».

Их голландские коллеги из Avrotros поддержали решение об отказе и приняли его «после тщательного анализа информации, полученной от широкого круга заинтересованных сторон».

«Avrotros приходит к выводу, что участие в выборах в нынешних обстоятельствах несовместимо с общественными ценностями, которые для нас важны», — приводится цитата из официального пресс-релиза.

Президент словенской общественной телерадиокомпании RTV SLO Наталья Горщак заявила в интервью CNN, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС «не является настоящим мирным соглашением, потому что люди продолжают гибнуть». По ее словам, если бы Израиль решил добровольно выйти из конкурса и подождать, пока «все уляжется», «никаких споров не было бы» и всех «объединяла бы музыка».

В то же время ведущие европейские державы высказались в пользу участия Израиля.

«Франция никогда не встанет на путь бойкота народа, его деятелей искусства или интеллектуалов. Все в душе и традициях нашей страны противится этому», — высказался министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в посте социальной сети Х.

Государственный министр культуры Германии Вольфрам Ваймер заявил ранее: «Израиль должен участвовать в конкурсе песни „Евровидение“. Без Израиля „Евровидения“ не будет».

Министр иностранных дел Австрии Беата Майни-Райзингер подтвердила давнюю позицию о том, что конкурс является пространством политического нейтралитета.

Комментируя планируемый бойкот, она написала в соцсети X, что конкурс «не является инструментом для введения санкций», и призвала европейских партнеров найти способы «улучшить ситуацию в Израиле и секторе Газа» вне музыкальной сцены.

Но возникает вопрос: почему же Австрия так не говорила, когда в 2022 году Россию отстранили от участия в конкурсе после начала специальной военной операции по защите Донбасса?

Эксперт по «Евровидению» Пол Джордан, известный под псевдонимом Доктор Евровидение, заметил в интервью Reuters: «Евровидение становится чем-то вроде разобщенного мероприятия. Девиз конкурса — „Объединенные музыкой“. К сожалению, их разъединяет политика».

Не музыкальный конкурс, а разочарование

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с 5-tv.ru своим категоричным взглядом на нынешнее состояние «Евровидения».

По его словам, конкурс давно потерял для него всякую ценность.

«Я давно разочаровался в нем, много лет назад, когда понял, что все в этом мире, как говорится, покупается, продается», — заявил продюсер.

Главная проблема, по его мнению, в том, что организаторы окончательно подменили музыкальную составляющую эпатажем.

«Работает исключительно все, что фриковое. Все, что интеллигентное, музыкальное, воспитанное, степенное — не работает. Последнее время все, что было на „Евровидении“, не про музыку: какая-то толстая девушка с косичками, бородатые люди в женском наряде*. Кто ярче выступит?» — возмущается собеседник.

Он подчеркивает, что ни одной песни с конкурса последних лет зрители не смогут напеть по памяти, а это ведь главный критерий песенного состязания.

Отдельную боль эксперта вызывает политизация конкурса.

«Мы всегда говорили: „Культура и спорт вне политики“. А что мы видим? Где человечность?» — риторически спрашивает он.

На примере отстранения России от конкурса Иосиф Игоревич констатирует, что организаторы «лишили себя возможности на 140-миллионную аудиторию». Он называет происходящее лицемерием и фальшью: «Если вы отделили мух от котлет, то отделите их пожизненно».

«Если бы я знал, когда что-то закончится, я был бы самым богатым человеком. Самодурство растет, это все, что сегодня происходит, за гранью добра и зла», — заключил Пригожин.

Слухи, сплетни и скандалы перед музыкальным конкурсом «Евровидение» в 2026 году

Помимо политического бойкота, подготовительный этап «Евровидения-2026» изобиловал и музыкальными скандалами.

Румыния оказалась в центре критики из-за песни «Choke Me». Активисты и эксперты сочли, что текст романтизирует удушение и способствует нормализации пренебрежения безопасностью. Румынская делегация, впрочем, пояснила, что трек носит метафорический характер и отражает внутреннее давление и тревогу человека.

Люксембургскую певицу Еву Марию обвинили в плагиате: ее песня «Mother Nature» многим показалась похожей на хит британской исполнительницы Birdy «Keeping Your Head Up».

Проверка люксембургского телеканала не выявила заимствований, и композиция осталась в программе.

Позднее возникли новые претензии: зрители заметили сходство образа и сценического оформления Евы Марии с выступлениями Украины прошлых лет. Люксембургская делегация эти замечания вовсе проигнорировала.

Молдавский певец Satoshi попал под подозрение в плагиате: фрагмент его песни «Viva, Moldova!» сильно напоминает хит «Опа!» группы «Дискотека Авария».

Участники российского коллектива отреагировали с юмором, заявив, что им приятно, что молдавский исполнитель мог думать о них, сочиняя песню, и предложили записать их в соавторы.

Правда, Satoshi, однако, заявил, что не считает «Дискотеку Аварию» своим творческим ориентиром.

Кто стал фаворитом музыкального конкурса «Евровидение» в 2026 году

Букмекеры уже сделали свои прогнозы. Главным претендентом на победу называют финский дуэт скрипачки Линды Лампениус и певца Пита Паркконена, прославившегося после участия в телепроекте «Idol».

Их песня «Liekinheitin» (в переводе «Пламя» или «Огнемет») сочетает рок, классическую музыку и танцевальные ритмы. Всего за восемь дней видеоклип набрал более миллиона просмотров.

Еще одной полюбившейся публике считается 17-летняя певица Monroe, представляющая Францию с треком «Regarde!» («Смотри!»). В своих выступлениях она соединяет оперное сопрано с современными аранжировками.

Датчанин Серен Торпегор Лунд, известный на родине по участию в мюзиклах «Вестсайдская история», «Танец вампиров» и «Чумовые боты», также входит в число вероятных победителей. В Вене он выступит с песней «Før Vi Går Hjem» («До того, как мы уйдем домой»).

Среди других потенциальных претендентов называют Акиласа (Греция), Дельту Гудрем (Австралия) и электронного музыканта Look Mum No Computer (Великобритания).

Впрочем, букмекерские прогнозы не всегда сбываются: в прошлом году фаворитом считалась шведская группа KAJ, которая в итоге заняла лишь четвертое место.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.