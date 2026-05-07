От фронтовых историй до семейных ритуалов: как звезды празднуют День Победы

Многие артисты исполняют 9 Мая на концертах военные песни, а после собираются в кругу семьи, чтобы отдать дань уважения героям.

Для каждого из нас День Победы — особенная дата, наполненная памятью, благодарностью и уважением к подвигу тех, кто сражался за мирное небо над головой. В этот день мы вспоминаем всех павших героев, а во многих семьях за праздничным столом звучат и личные истории — о дедах, прадедах и близких, прошедших Великую Отечественную войну.

И звезды — не исключение. Многие артисты бережно хранят память о своих родных-фронтовиках, выходят на сцену с военными песнями, пересматривают семейные архивы и собираются с близкими, чтобы вместе отметить 9 Мая и почтить подвиг поколения победителей.

Какие традиции празднования Дня Победы сложились в семьях знаменитостей — читайте в эксклюзивном материале 5-tv.ru.

SHAMAN каждое 9 Мая мечтает набрать своему прадеду

В семье заслуженного артиста России Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, 9 мая «все как у всех, как у людей». Однако особенно ему запомнился День Победы в 2025 году, потому что он был юбилейным.

«Это очень масштабное событие. Мы с супругой как раз-таки на Красной площади смотрели весь парад от и до. Это было, конечно, потрясающе», — сказал артист корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

В 2026 году SHAMAN возлагает большие надежды на теплую майскую погоду в этот день.

«Я надеюсь, что снега больше не будет, и все-таки лето уже близится. Поэтому я думаю, что это будет прогулка, приятная прогулка с супругой», — поделился планами артист.

И все же, независимо от года и задуманного, 9 мая артист вспоминает своего прадедушку, который прошел всю блокаду Ленинграда. Будь он в живых, певец бы обязательно поздравил его по телефону.

«Это человек, о котором мне рассказывает моя бабушка, и он получил медаль за отвагу. Были разные ситуации, бывало и такое, что, поднимаясь в атаку, они не могли встать, потому что шинели примерзали к асфальту, к земле, а в голодные времена приходилось есть крыс. И такое тоже было. Но прадедушка прошел их с достоинством. К сожалению, я не застал его. Но я надеюсь, что он там, на небесах, смотрит и гордится своим правнуком», — поделился SHAMAN.

Лера Кудрявцева празднует 9 Мая по заложенному в ДНК коду

Телеведущая Лера Кудрявцева никогда не задумывалась о собственных семейных традициях празднования Дня Победы, потому что ход этого дня для нее и ее поколения буквально проник в ДНК.

«Если получается, я хожу на парад, на Красную площадь. В этом году буду смотреть парад по телевизору. Мне кажется, это обязательно у нас, по крайней мере, у моего поколения. Это уже в ДНК все», — поделилась Кудрявцева.

Телеведущая любит военные песни тех лет, смотрит черно-белое кино о Великой Отечественной со слезами на глазах. Все это отзывается в ее душе воспоминаниями о погибших дедах.

«У меня воевали все, их я не видела, к сожалению, уже нет. Но у нас какая-то есть традиция: мы смотрим фотографии, бабушка рассказывала нам про про всех наших дедов и прадедов — кто и где воевал», — заключила Кудрявцева.

Вадим Самойлов 9 Мая проводит с ветеранами

Для рок-музыканта и основателя группы Вадима Самойлова 9 Мая остается особенным и очень личным праздником. Его дедов и прадедов, прошедших войну, уже нет в живых, но артист продолжает бережно хранить память о них и каждый год с особым чувством встречает День Победы.

«Когда могу, участвую в Бессмертном полку, хожу. Когда не могу, то обычно хожу в парк, провожу время с ветеранами», — поделился музыкант.

Часто в День Победы знаменитость далеко от дома, поскольку выступает на мероприятиях в других городах.

«Для меня тоже большая-большая честь, когда меня зовут выступить на 9 Мая где-нибудь на улице какого-нибудь из наших прекрасных российских городов», — признался основатель «Агаты Кристи».

Джанго отмечает 9 Мая по советской традиции

Певец Джанго (настоящее имя — Алексей Поддубный), как и Вадим Самойлов, тоже редко оказывается дома 9 Мая. Обычно День Победы он встречает в пути на концерт, но ни о чем не жалеет.

Для артиста главное в этот день — поздравить ветеранов и всех россиян. Сделать это со сцены проще, торжественнее и приятнее. Семейные традиции празднования при этом не уходят на второй план.

«Я вообще родился еще в Советском Союзе, как вы понимаете, и семейная традиция была одна — смотреть Парад Победы. Сейчас я часто оказываюсь на самом Параде Победы в качестве приглашенного лица. И это, конечно, до сих пор на меня производит колоссальное впечатление», — добавил Джанго.

Хабиб на 9 Мая любит вкусно покушат и погулять

Для семьи певца Хабиба главная традиция 9 Мая — собраться в кругу семьи.

«Мы либо идем на парад, либо смотрим его по телевизору в зависимости от погоды или если кто-то, может быть, работает. Но всегда дома вместе с семьей», — рассказал артист.

У Хабиба в роду многие воевали. В День Победы он с гордостью вспоминает прадедушек и прабабушек. И все же праздник светлый, поэтому певец заодно успевает и перекусить.

«Народные гуляния, вкусно поесть, конечно же. Ну и самое главное — это вспомнить всех, кто боролся за наше светлое будущее», — поделился артист.

Пелагея с детства на 9 Мая смотрит Парад Победы

Заслуженная артистка РФ Пелагея призналась, что в Москве у нее нет захороненных родственников-фронтовиков, их могилы в Новосибирске. Но, пусть певица и не всегда может навестить погибших близких, 9 Мая для нее с детства — один из самых главных праздников с совершенно особенным ощущением.

«Я благодарю свою семью за то, что они мне с детства привили это уважение. И действительно, это самый, наверное, удивительный праздник, потому что такое большое количество самых разных, смешанных чувств. Но самое главное чувство — это благодарность, вечная благодарность нашим предкам за то, что мы можем жить», — подчеркнула она.

Пелагея уверена, что будущие поколения продолжат с трепетом относиться к памяти Великой Победы. И это не значит, что страна живет прошлым. Напротив — знание истории своей страны, корней своего народа и благодарность предкам — фундамент здоровой личности человека.

Из детства певица сохранила не только теплые воспоминания, но и традицию смотреть Парад Победы.

«Мы всегда смотрим парад. Когда раньше шла техника тяжелая по Тверской — ее перекрывали. Я была маленькая школьница, и я всегда каталась на роликах еще, тогда можно было это делать. Парад смотрим всегда и со слезами на глазах, конечно», — добавила певица.

Стас Пьеха с семьей поет военные песни 9 Мая

В семье Стаса Пьехи 9 Мая — один из самых важных и по-настоящему семейных праздников. С Днем Победы у артиста связаны особые традиции и память о родных, прошедших Великую Отечественную войну.

Певец рассказал, что оба его прадеда были фронтовиками и имели множество наград. От одного из них в семье сохранились памятные реликвии.

«Я помню только, что у меня был в детстве фуражка и кортик от Александра Семеновича», — поделился артист.

Пьеха рассказывает о прошедших войну предках и своим детям. В семье знают и военные песни — тем более одна из них была написана родственниками артиста.

«И она звучит так, как будто бы была написана в военные времена. Называется „Фронтовые подруги“ — это про девушек на войне. Эта песня всегда на „ура“ проходит, хотя она не тех времен, она была написана 15—20 лет назад. Настолько она честно и с чувством написана, что вот я ее, когда пою, я и сам каждый раз проникаюсь — вот мурашки, слезы, все дела. И как будто бы люди ее слушают как старую военную песню», — рассказал певец.

Бережно хранит Пьеха и воспоминания из детства о Параде Победы.

«Я помню, что я у отчима сидел на плечах, потому что я ничего не видел. А когда я к нему садился, то все видел, и мне было очень гордо. Салют с моста мы смотрели — тоже было событие, потому что пробиться в первые ряды, будучи маленьким, и увидеть непросто. Обычно ты его слышишь и видишь только долетающий дымок, а тут мы пробивались, и я так раз — и с моста сквозь решетку моста смотрю — салют. То есть вот такие какие-то простые вещи невероятно дико радовали», — поделился артист.

Александр Маршал 9 Мая вспоминает истории деда

Заслуженный артист РФ Александр Маршал с особым трепетом относится к Дню Победы и каждый год 9 Мая вспоминает своих родственников-фронтовиков. Для артиста это не просто памятная дата, а часть семейной истории, которую он бережно хранит.

«Дед один раз в году надевал свой костюм с орденами, которые у меня теперь дома, — два ордена Красной Звезды, медаль за взятие Будапешта, за победу над Германией, — и стеснялся. То есть он надевал этот костюм и как-то бабушка ему говорит: „Да что ты, Ваня?“ А он: „Ой, да ладно, че я тут с орденами“ Вот такой был человек», — восхищается артист.

По словам певца, боевые награды в их семье всегда воспринимаются как знак подвига и живое напоминание о Великой Отечественной войне.

«Боевые ордена — это особый случай. Когда орден получен в бою, это не просто побрякушка. Я вам скажу, что у одного ордена Красной Звезды моего деда отбит луч. <…> Я говорю: „Дед, а что это у тебя со звездой с этой?“ Он говорит: „Не знаю, в атаке или пуля рикошетом, либо маленький осколок“. Говорит, такая гематома была б, если б не этот орден, что сейчас бы не разговаривали. Вот такие дела», — поделился певец.

SOINA с мужем-иностранцем в ночь на 9 Мая вывешивают флаг на балконе



SOINA живет в Москве вместе с мужем-голландцем, с которым познакомилась в Китае. Для семьи День Победы — важная дата, которую они стараются отмечать вместе и обязательно с объяснением ее значения детям.

«В Европе они тоже празднуют День Победы, но у них это называется „День освобождения“. И для моего мужа, который очень посвящен и очень любит изучать историю, знает много о нашей истории, для него, конечно, это очень значимо», — пояснила певица.

В День Победы семья по возможности принимает участие в Бессмертном полку, парад чаще смотрят по телевизору — с пояснениями и комментариями для детей.

«Первый раз мы прямо выходили и смотрели парад. Это было во Владивостоке. И, конечно же, мой муж-иностранец был в шоке, и он был в недоумении, естественно, в положительном ключе. Для него это было настолько грандиозно!» — улыбнулась SOINA.

Если позволяет погода, после парада все вместе едут либо на дачу жарить шашлыки, либо гулять в лес — как принято у многих в России. Но самая трепетная и «русская» традиция родилась в Голландии, где семья жила раньше.

«В ночь с 8-го на 9-е мы вывешиваем флаг Российской Федерации. И еще у нас есть флаг СССР с Георгиевской лентой — мы вывешиваем его на окно либо на дом, где мы живем, именно ночью, не утром 9 мая. Именно после 12 часов ночи. Эта традиция длится у нас уже около, наверное, лет семи-восьми, началось это все в Голландии, когда я увидела, что они так вывешивают флаги на какие-то значимые даты», — поделилась певица.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.