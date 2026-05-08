Традиции, приметы и обряды на свадьбу: что делали на Руси и в СССР, чтобы брак был крепким

Почему невеста обязательно плакала на девичнике? И зачем в карман жениха клали зубчик чеснока?

Свадьба — пожалуй, самый древний и самый живучий человеческий ритуал. На протяжении веков менялись государства, религии и мода, но желание двух людей соединить свои судьбы по-прежнему требует торжественного обрамления. В России этот праздник всегда был больше, чем просто регистрация отношений.

В свадебном торжестве смешались языческие заговоры, христианские таинства, императорские указы и советские агитки. Как на Руси проверяли невесту в бане? Зачем Петр I заставлял дворян учить геометрию перед венчанием? Почему в 1920-е комсомольцы женились под красным знаменем, а в 1990-е украшали «Жигули» куклами?

О том, как проходила свадьба на Руси, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал кандидат исторических наук Станислав Аманов.

Основные свадебные обряды на Руси

Процесс подготовки к свадьбе на Руси и в дореволюционной России был достаточно сложный, многогранный и включал в себя несколько этапов.

Итак, когда молодые понимают, что им необходимо заключить союз, они прежде всего идут к родителям. И когда начиналось сватовство, то будущий муж, как правило, был либо один, либо выбирал себе сватов среди близких родственников.

Если невесте, что было в редких случаях, категорически не нравился будущий муж, она могла не сходить с печки и вообще отказываться, всячески защищаясь на таком священном для себя месте. Если все идет гладко и будущие супруги получили благословение от родителей, то дальше идут смотрины.

«Это когда родители едут в дом и начинают смотреть, как живет кандидат на сердце их ребенка: на хозяйство, на общую зажиточность, уровень жизни. И после этапа смотрин начинается еще один — рукобитие. На нем родители будущих супругов обсуждают условия брака, условия приданого и ряд других важных процедур. После того как они заключают все условия, они бьют друг друга по рукам — потому этот этап так и называется», — объясняет Станислав.

Если у жениха провели хозяйство, то у невесты — то, насколько хорошо она сможет его вести. Помимо этого, нередко сноха и невеста мылись в бане — так проверялись физические данные девушки, то, как она вела еще и банное хозяйство.

Следующие этапы не менее важные. На Руси был обряд, сохранившийся и в наши дни, — «Свадебный поезд».

«Это когда жених с родственниками и с друзьями приезжает к дому невесты, чтобы ее выкупить. В ряде случаев выкуп был либо символический, либо сопровождался достаточно важными условиями. У древних славян еще было распространено похищение невесты, но это такая традиция, которая так или иначе дошла до наших дней», — заметил историк.

Девичник и мальчишник перед свадьбой на Руси

Не последнее место на Руси занимал девичник, на котором провожали девичью жизнь. Невеста плакала и говорила о том, как же ей хорошо жилось в доме своих родителей, — это обрядовая инициация перехода женщины в новое состояние, в новый статус.

«Дальше, после всех этих предсвадебных обрядов, начинался пир, причем пир княжеский, так как супругов на нем называли князем и княгиней, тем самым воздавая им почести. И во время этого пира молодожены могли отлучиться по своим семейным делам, чтобы исполнить семейный долг», — рассказывает эксперт.

Вообще на девичнике существовало несколько таких обрядовых этапов. В честь перехода в новое состояние девушку заплетали, расплетали, мыли. Часто на свадьбах шили.

«Процесс шитья, в том числе, знаменовал, что и подругам невесты важно тоже будет вступить в это уникальное и замечательное состояние. Конечно, после завершения этих обрядов невеста воздавала честь своим родителям. Поэтому процесс оплакивания своего прошлого состояния был очень важен», — объясняет Станислав.

А вот мальчишник — это современное обозначение обряда, через который проходил жених.

«Друзья должны попрощаться со своим пока еще холостым другом. Это сопровождалось всевозможными игрищами, гульбищами, гуляниями. Процесс проходил достаточно весело, часто мог сопровождаться шуточными драками. Нужно было показать молодецкую удаль и попрощаться с холостяцким прошлым», — говорит историк.

Как на Руси готовились к свадьбе

На Руси к свадьбе готовились долго, в зависимости от сезона и от условий, и подготовка была очень тщательной. В среднем от сватовства до свадебного обряда проходило несколько недель.

«Этап рукобития, во время которого родители договаривались об условиях свадьбы, был непростым. Иногда договаривались очень долго, потому что важно было обговорить приданое, сам процесс свадьбы, и это могло занимать время. При этом отец жениха надевал красивые одежды, показывая всю серьезность этого этапа. Отец невесты тоже был красиво наряжен. Это была важная часть этапа свадебного процесса», — подчеркнул Аманов.

Какие на Руси были традиции на свадьбе

Свадебные традиции на Руси в первую очередь зависели от зажиточности семей брачующихся. А еще — от региона.

Зачастую на свадьбу приглашали множество родственников. Нужно было показать общине и близким, что оба дома богатые, потому празднество было многолюдным, шумным и многодневным.

«На свадьбе четко разделялась обрядовая часть. Допустим, до свадьбы всевозможные плачи по расставанию с привычной жизнью и с семьей разрешались и приветствовались. Но на празднестве начинался этап веселья», — объясняет эксперт.

Среди традиций еще была подать денег нищим — это считалось важным залогом счастливой и богатой, плодородной жизни.

«Центральным свадебным событием, конечно, было венчание. Говорят, что православная церковь взяла этот обряд еще из Греции, где молодоженам надевали на головы лавровые венки», — рассказывает историк.

Как на Руси невесте готовили платье

Долгое время на Руси невеста сама готовила себе свадебный наряд. Потом с развитием государства, экономических отношений и вообще с развитием повседневных обычаев, невесте помогали его шить близкие, а ближе к XVII–XIX веку невесты из зажиточных семей могли купить уже готовое платье.

«А в некоторых регионах страны был такой интересный обычай, когда невесте вручали или же она сама себе шила так называемый погребальный наряд — для прощания с девичеством и с прошлой собой», — заметил Станислав.

Какие свадебные традиции дошли до наших дней

Есть традиции, которые дошли до наших дней. И они, разумеется, тоже направлены на привлечение любви и удачи.

К автомобилю молодоженов принято прикреплять консервные банки. По народному поверью, это отпугивает нечистую силу, способную навредить будущей семейной жизни. Если не хочется греметь банками на всю улицу, можно выбрать извилистую дорогу в ЗАГС — тогда злые духи запутаются и не смогут помешать супружескому счастью.

Обручальные кольца стоит выбирать гладкие, чтобы и совместная жизнь была ровной. Любые узоры, напротив, символизируют трудности в браке.

Обряд родительского благословения с иконами уходит корнями в Древнюю Русь. Для этого приобретают два святых образа — Казанской иконы Божией Матери и Спаса Вседержителя. На современных свадьбах их дарят после того, как молодые возвращаются с прогулки. Родители встают перед женихом и невестой, говорят напутственные слова, после чего новобрачные целуют иконы и угощаются караваем.

Издавна молодоженов встречают большим караваем. Тот из супругов, кто откусит больший кусок, станет в семье главным. А еще важно как следует обмакнуть выпечку в соль — это делается для того, чтобы в первый день замужества сразу съесть пуд соли, а затем жить в достатке и благополучии.

Первый кусок праздничного торта муж и жена отрезают вместе. Затем один из них режет торт, а другой помогает раскладывать куски по тарелкам. Такой ритуал — чтобы в будущем молодожены вместе создавали семейный быт.

Ни одна русская свадьба не обходится без возгласов «Горько!». Их кричат новобрачным во время тостов. Выпивая горький напиток, гости просят пару подсластить его поцелуем. Впрочем, это не единственное объяснение традиции. Например, по другой версии, «Горько!» кричали из суеверного страха — чтобы не сглазить счастье влюбленных. Согласно третьей версии, так выражали горечь мать и подружки невесты, провожая ее в чужую семью.

На свадьбе принято бросать букет невесты, чтобы передать удачу одной из приглашенных девушек. Однако многие советуют оставить букет себе, чтобы не упустить семейное счастье, а в толпу бросать дублер.

Очень похожий обычай — бросание подвязки. Эту красивую тесьму невеста надевает на ногу под платье и перед тем, как удалиться с женихом, кидает в толпу холостых мужчин. Тот, кто поймает, вскоре женится.

Еще одна необычайно красивая и популярная свадебная традиция — выпускать голубей. Обряд проводится сразу после церемонии бракосочетания. Отпускать птиц в небо означает прощаться со свободной жизнью. Сами голуби символизируют любовь, верность и прочный союз двух сердец.

На свадьбе жених и невеста непременно должны разбить пару бокалов или тарелок на счастье.

Также у молодоженов принято в день свадьбы отправиться к мосту, повесить там маленький замок, а ключ бросить в воду. Ритуал олицетворяет желание влюбленных быть всегда вместе, несмотря ни на что. Несмотря на широкую известность, эта традиция совсем молодая и пришла из Европы благодаря итальянскому писателю Федерико Моччиа. Для своего романа «Три метра над небом» (1992 год) автор искал в Риме романтичное место, где герои могли бы дать друг другу клятву верности. Таким местом стал мост Мильвио: на нем персонажи книги повесили замок в знак любви и бросили ключ в реку. Этот трогательный эпизод из произведения вот уже три десятилетия повторяют молодожены из разных стран мира.

Как заключали браки в Российской империи

Считается, что именно Петр I положил начало развитию семейного права в России. На смену жесткому «Домострою» — сборнику правил и наставлений середины XVI века, где закреплялась полная власть мужа над женой и детьми, — а также другим старым документам пришли царские, а впоследствии императорские указы. Именно они впервые провозгласили принцип добровольности вступления в брак. Причем родственников брачующихся под страхом «тяжкого наказания» обязывали приносить присягу в том, что никто из них не принуждал молодых к свадьбе.

Для самих пар тоже все было непросто: любви и согласия оказалось недостаточно. После 1714 года к супружеской жизни допускались только образованные дворяне — они должны были предоставить священнику справку о знании арифметики и геометрии. Таким образом Петр боролся с невежеством и стимулировал развитие светского обучения. К крестьянам подобные требования не предъявлялись, им достаточно было получить согласие помещика на брак, но и помещики обязаны были клятвенно подтверждать, что крестьяне женятся по собственной воле.

Внес Петр и значительные изменения в порядок обручения. Несколько столетий до него обряд считался обязательным таинством, после которого у молодых уже не было дороги назад — за несостоявшийся брак предусматривались огромные штрафы. Государь положил этому конец, запретив в 1702 году выплачивать неустойки при расторжении помолвки. Это лишило обручение имущественного аспекта и заметно упростило жизнь влюбленным.

Кроме того, Петр запретил обручаться ранее чем за шесть недель до свадьбы. Более того, помолвку разрешалось расторгнуть, если жених и невеста при личной встрече не понравились друг другу. Такая мера была необходима, потому что столетиями на Руси практиковались подмены невест: на смотрины могли привести красавицу-служанку, а в свадебный наряд облачить некрасивую или больную барышню. Когда после венчания та снимала вуаль, жениха ожидал неприятный сюрприз, с которым приходилось мириться всю жизнь. Теперь закон защищал мужчин от обмана.

Вместе с тем появился и самый простой выход — вообще не устраивать помолвку, что также разрешалось. Однако многие пары продолжали следовать давней традиции и закрепляли обряд обменом кольцами, причем во время самого венчания молодожены дарили друг другу перстни повторно.

Еще одно важное новшество Петра — возрастной ценз: Указ о единонаследии 1714 года запрещал выдавать девушек замуж до 17 лет, а мужчинам разрешалось начинать супружескую жизнь не раньше 20 лет. Интересно, что ранее невест могли отдавать и в 12–13 лет, и Петр сознательно повысил планку, считая ранние браки вредными для здоровья потомства.

Еще больше свободы получили влюбленные при Николае I (1825–1855), утвердившем «Положение о союзе брачном». С 1836 года православным официально разрешалось жениться на католиках и протестантах.

Однако новый порядок осложнила бумажная волокита: от жениха и невесты требовалось собрать огромное количество документов: прошение о вступлении в брак, свидетельство о рождении, свидетельство об исповеди и причастии, разрешение начальства (для военных и чиновников), а также документ об оглашении — публичном объявлении о предстоящем браке в приходской церкви. И только когда весь комплект бумаг был собран, начиналась подготовка к торжеству: отправлялись приглашения, составлялось меню.

Впрочем, столь цивилизованный подход практиковался в основном среди дворян — у крестьян все обстояло проще и ближе к древним обычаям. Свадьбу гуляли целой деревней, чаще всего осенью — между бабьим летом и постом, либо зимой — между Крещением и Масленицей, когда полевые работы завершены.

Традиция рыдать на собственной свадьбе никуда не делась и в XIX веке, но следовали ей, как правило, именно на крестьянских свадьбах. Невесты на них одевались очень скромно — обычный домотканый сарафан, а не богатое платье, как у дворянок. На венчание крестьянская девушка ехала вместе с женихом (дворяне отправлялись в церковь порознь). Зато возвращались и те, и другие пары на так называемом «свадебном поезде» — веренице саней или карет с колокольчиками.

Как и в Древней Руси, одним днем свадьба не ограничивалась: пир мог растягиваться на неделю и больше, особенно в зажиточных семьях, где гулянья сопровождались чередованием обрядов — выкуп невесты, девичник, смотрины, утро после свадьбы с демонстрацией простыни как доказательства невинности. Все эти законы и обычаи постепенно, от Петра к Николаю, превращали брак из чисто хозяйственной сделки в дело, где пусть и робко, но начинала цениться личная воля человека.

Как играли свадьбы в СССР

После революции 1917 года семейное законодательство в корне поменялось. Новые нормы закрепили в декрете «О гражданском браке, детях и о введении книг актов гражданского состояния». С принятием документа законным признавался только брак, заключенный в государственных органах — ЗАГСах.

«Российская Республика впредь признает лишь гражданские браки… Церковный брак, наряду с обязательным гражданским, является частным делом брачующихся», — отмечалось в документе.

Условия вступления в брак значительно упростились — достаточно было взаимного согласия и достижения брачного возраста: 18 лет для юношей и 16 для девушек. Стоит отметить, что изначально было принято два ключевых декрета: 18 декабря 1917 года — «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», и 19 декабря — «О расторжении брака».

Годом позже, 16 сентября 1918 года, был принят первый «Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве». Он не только расширил перечень препятствий для вступления в брак (например, запрет для людей, не расторгнувших предыдущие отношения), но и ввел требование присутствия свидетелей на церемонии. Это было особенно важно для неграмотных пар: свидетель мог поставить подпись в книге записей вместо них.

Сама же церемония первоначально была лишь формальностью — ни о каком торжестве речи не шло. Но праздника людям хотелось, поэтому многие пары все равно шли венчаться в церковь «по старинке». Согласно статистике по уральским промышленным центрам, в 1917–1921 годах 90% всех браков заключалось по религиозному канону.

О создании новых торжественных обрядов советская власть задумалась только в начале 1920-х годов. Так появились «красные свадьбы» — новый обряд, призванный стать идеологической и красивой альтернативой церковному венчанию.

Регистрационный стол на таких свадьбах покрывали скатертью красного цвета. Одна из первых «красных свадеб» прошла в октябре 1923 года в Уфе, в городском клубе имени Октябрьской революции. В январе 1924 года подобная церемония состоялась и в Москве. Газеты описывали эти действа как театрализованные представления с чтением «брачного договора» и развевающимися знаменами. Образ молодоженов тоже был иным: повседневная одежда и красная косынка у невесты вместо фаты.

В деревне новые веяния приживались с трудом. Для ускорения процесса в 1927 году была издана специальная брошюра В. Д. Маркова «Красная свадьба в деревне». В ней, в частности, говорилось, что плакать на девичнике уже не нужно, на смену «завывающему» обряду должна прийти радостная вечеринка молодежи, строящей новую жизнь.

Однако со временем, к концу 1920-х годов, необходимость в специальном внедрении «красных свадеб» отпала сама собой — на фоне общего ужесточения политики и борьбы с религией. В итоге, если в начале 1920-х венчались около 90% пар, то к 1925 году этот показатель в некоторых регионах снизился примерно до 21%.

Послевоенные годы и «хрущевская оттепель» многое изменили. В 1956 году органы ЗАГС вывели из подчинения МВД и передали местным советам. Началась новая эра. 1 ноября 1959 года в Ленинграде, в особняке на Английской набережной, открылся первый в СССР Дворец бракосочетания.

Первой парой, зарегистрировавшей там брак, стали инженер Кировского завода Михаил Назаров и фрезеровщица Любовь Федорова. Именно тогда, под звуки «Свадебного марша» Мендельсона, который зазвучал в тот же день, регистрация брака обрела настоящую торжественность. В Москве подобный Дворец появился в 1961 году на Малом Харитоньевском переулке (тогда — улице Грибоедова).

В 1960-х годах были официально заложены основы современных свадебных обрядов. С 1964 года стала внедряться целая система обслуживания свадеб, появились специализированные салоны для новобрачных «Весна», где можно было приобрести все необходимое. В том же году сделали обязательным присутствие свидетелей, чья роль стала очень почетной. Именно в это время сложился классический свадебный «квест»: жених с друзьями должен был преодолеть испытания и «выкупить» невесту. А кортеж из автомобилей, украшенных лентами и куклами (отголосок древнего оберега), стал неотъемлемой частью праздника.

В 1969 году, с принятием нового Кодекса о браке и семье РСФСР, торжественную регистрацию закрепили законодательно, окончательно превратив брак из формальной процедуры в долгожданное событие в жизни каждой советской пары.

Как играли свадьбы в России 1990-х

Свадьбы 1990-х годов — это отдельный пласт русской культуры, в котором смешались осколки советских ритуалов, отчаянная тяга к красивой жизни и суровая бытовая реальность того времени.

Торжество начиналось задолго до регистрации: родители копили на праздник порой несколько лет, доставали дефицитные продукты по знакомым и занимали деньги, чтобы накрыть стол хотя бы на сто гостей. Выбор места для банкета был непростым: арендовать ресторан или кафе могли немногие, поэтому чаще всего гуляли в заводских столовых, актовых залах Домов культуры, в деревенских клубах или прямо во дворе частного дома, сдвигая длинные столы в одну линию и накрывая их клеенками с бахромой.

Утро жениха начиналось с традиционного «выкупа», который превращался в целое театрализованное представление. Подруги невесты устраивали на лестничной клетке полосу препятствий: жениху и его друзьям приходилось отгадывать загадки о суженой, петь частушки, отжиматься, решать простые задачки и буквально засыпать мелкими монетами каждую ступеньку. Кульминацией становились поиски туфельки, а после ЗАГСа уже другие гости могли «украсть» саму невесту, и ее приходилось выкупать повторно — за шоколадку, бутылку или наличные.

Кортеж из автомобилей был отдельным поводом для гордости. Машины украшали лентами, воздушными шарами, кольцами из пластика и, конечно, куклами, которых крепили на капот или решетку радиатора. Если в колонне появлялся иностранный автомобиль — старенький «Мерседес» или «Ауди», — это считалось особым шиком, а владелец автоматически становился почетным гостем.

Регистрация брака в ЗАГСе в те годы была скорее формальной и нередко разочаровывающей. Советские дворцы бракосочетания переживали упадок: интерьеры обветшали, торжественность из обстановки ушла, да и сами сотрудницы ЗАГСа часто смотрели на пестрые свадебные процессии без особого энтузиазма. Молодожены быстро расписывались, обменивались кольцами — и скорее уезжали на банкет.

Зато именно там, за длинными столами, разворачивалось главное действо. На столах соседствовали обычная вареная картошка с селедкой, «оливье» в тазах, домашние соленья и — для особых гостей — деликатесы вроде буженины или красной икры. Из алкоголя пили все подряд: водку, шампанское, портвейн, а если кому-то удавалось достать польский ликер или импортную финскую водку, это становилось событием.

Главным распорядителем вечера был тамада — чаще всего профессиональный или просто бойкий родственник, который зачитывал конкурсы с листа либо импровизировал на ходу. Конкурсы были незамысловатыми, порой с откровенным подтекстом: «попади пробкой в бутылку», «пронеси яйцо ложкой между ног», «станцуй на газете, не порвав ее». Свидетели — со стороны жениха и невесты — играли ключевую роль: они помогали тамаде, собирали деньги, следили за порядком и, по негласной традиции, первыми «принимали на грудь», так что к концу вечера могли «вырубиться» раньше молодых. Обязательным ритуалом было «горько»: гости дружно кричали и не прекращали, пока жених с невестой не выпивали свои бокалы до дна, после чего целовались.

Каравай на свадьбе 1990-х тоже был обязателен — пышный, сдобный, украшенный колосками из теста и рябиновыми ягодами. Молодые откусывали от него по кусочку: кто больше откусит, тот и будет в доме главным.

Затем начиналась череда подарков. Хрустальные вазы, сервизы, постельное белье, полотенца с лебедями считались классикой. Но многие уже предпочитали дарить деньги — мелкими купюрами их кидали в пустой бокал или на общий поднос. Особой удачей было получить в подарок микроволновую печь или импортный магнитофон.

Свадебное фото и видео тоже обрели массовый характер. Фотографы щелкали на «Зенит» или импортный Polaroid, а операторы снимали на громоздкие видеокамеры VHS-C. На пленках часто использовали дешевые эффекты — постеризацию, пикселизацию, переливы красного и синего цветов, что придавало кадрам ту самую «эстетику 90-х».

Второй день свадьбы, если его устраивали, был еще более неформальным. Собирались самые близкие, переодевались в ряженых, играли в обряд «поиски ярки», когда гости, наряженные цыганами или медведями, врывались в дом и имитировали похищение невесты. В деревнях и малых городах до сих пор жива была традиция катания на лошадях или тракторе.

Постепенно, к концу десятилетия, на смену безудержному пьянству стали приходить более спокойные и цивилизованные празднования. Появились первые брачные агентства, которые предлагали не только поиск зарубежных женихов, но и организацию выездных регистраций. Однако настоящий расцвет свадебной индустрии был еще впереди, а 1990-е остались в памяти поколения как время размашистых застолий, где каждый конкурс был криком души, каждый тост — клятвой в вечной любви, а кассета с записью свадьбы бережно хранилась на антресолях, покрываясь слоем пыли, но не теряя своей магической притягательности.

Свадебные приметы

Смысл всех свадебных обрядов у любого народа во все времена был един: оформить и «защитить» новый союз, чтобы он был крепким, а семья — богатой и многодетной.

Многие приметы — это своего рода практические инструкции, проверенные поколениями. Так, запрет на примерку платья до свадьбы — это не только суеверие, но и забота о бюджете и сохранности наряда.

А запрет жениху видеть невесту в платье до торжества — ритуал, призванный сохранить магию момента и не «сглазить» будущее счастье.

Приметы о погоде и времени года на свадьбу

В аграрной культуре погода в день свадьбы была не просто приметой — она читалась как прогноз на долгие годы совместной жизни. Крестьяне внимательно следили за небом, ветром и осадками.

Дождь или снег считались самыми благоприятными знаками. Дождь сулил плодородие, богатый урожай и, соответственно, достаток в доме молодых. Снег — то же самое, плюс чистота отношений. Существовало даже поверье: если в день свадьбы идет дождь, то Бог плачет от радости за новобрачных. Чем сильнее ливень, тем больше денег будет в семье. В некоторых регионах специально выходили из дома под дождь, чтобы «намокнуть на счастье».

Внезапный дождь в солнечный день — особая удача. Считалось, что такой брак будет не просто богатым, а сказочно счастливым, с неожиданными подарками судьбы.

Сильный ветер трактовался двояко. С одной стороны, ветер — это перемены, и не всегда к лучшему. С другой — он сдувает все плохое, «проветривает» отношения и дает попутный ветер в делах. Больше опасались шквалистого, рвущего деревья ветра: он предвещал бурные ссоры в семье.

Солнце без туч — примета радостная, но без особого материального изобилия. Светлая, ровная жизнь, без потрясений, но и без неожиданных доходов.

Жениться в мае — «всю жизнь маяться». У этого поверья чисто практические корни. В мае на Руси начинались интенсивные полевые работы: пахота, сев. Устраивать свадьбу с многодневными гуляньями было непозволительной роскошью — семья рисковала остаться без урожая. Со временем эта бытовая необходимость превратилась в стойкое суеверие. Статистически свадеб в мае действительно было меньше, что подкрепляло миф.

Високосный год традиционно считался у славян неблагоприятным для любых начинаний: строительства дома, переезда, брака. Считалось, что брак, заключенный в високосный год, будет недолгим, омрачен изменами или закончится вдовством. В некоторых регионах верили, что в такой год «легкие» на брак — их легко развести. Однако есть и противоположное поверье (более позднее, из городской среды): високосный год, наоборот, дарит союзу особую мистическую защиту, потому что «лишний день» в феврале — это подарок.

Свадьба 29 февраля — по народным поверьям самый неудачный день. Считалось, что пара, которая решится на брак в эту редкую дату, обязательно разведется или один из супругов скоро умрет. Статистики, конечно, нет, но суеверие живет.

Приметы об обручальных кольцах на свадьбу

Кольца — главный символ брака, и приметы вокруг них одни из самых строгих.

Гладкое кольцо без камней и гравировки предпочитали не просто так. Считалось, что любой узор, любая надпись или камень создают «препятствия» на пути семейного счастья. Гладкая поверхность символизировала ровную, спокойную жизнь без острых углов. Кольца с бриллиантами стали популярны позже, но староверы до сих пор советуют классические гладкие обручалки.

Уронить кольцо во время регистрации или венчания — очень дурной знак. Это предвещало ссоры, разлад или даже развод. Особенно плохо, если кольцо покатилось. «Спасти» ситуацию мог свидетель: он должен был быстро поднять кольцо, надеть его на нитку, а нитку тут же сжечь со словами: «Как эта нитка сгорает, так и беда от кольца отлетает». В ЗАГСе советского времени эту примету часто игнорировали, но пожилые родственницы могли всполошиться.

Давать кольцо на примерку подругам категорически запрещалось. Считалось, что та, кто примерит чужое обручальное кольцо до свадьбы, «перетянет» на себя счастье владелицы или, что еще страшнее, привлечет к молодой семье ссоры и измены. То же самое касалось и примерки колец жениха его друзьями.

Потерять кольцо до бракосочетания — примета почти фатальная. Она сулила или срыв свадьбы, или скорый развод. В старину невеста, потерявшая кольцо, могла вообще отказаться от свадьбы — настолько это считалось плохим знаком. В современном мире советуют немедленно заказать новое, а «виноватое» не искать.

Кольцо треснуло или лопнуло — к горю или скорой разлуке. Металл считался живым материалом; кольцо «не выдержало» энергетики пары. В таком случае венчание или регистрацию откладывали, заказывали новые кольца и проводили обряд очищения.

Если кольца перепутали (надели не на тот палец или жениху надели невесте и наоборот) — к запутанным отношениям, к тому, что муж будет «бабьим» или жена — мужеподобной. На церемонии за этим строго следили.

Приметы о свадебном наряде невесты

Платье, фата, обувь — все работало как оберег, потому что невеста была самой уязвимой для сглаза во время перехода из девушки в замужнюю женщину.

Жениху нельзя видеть невесту в полном облачении до церемонии — пожалуй, самая живучая примета. Объяснений несколько: во‑первых, если увидит — «жених раздумает», так как внезапно осознает красоту и испугается ответственности. Во‑вторых, это привлечет злые силы, которые могут разрушить брак. В‑третьих, чисто психологический момент: сохранить интригу и остроту момента. Нарушивший запрет рисковал тем, что брак будет несчастливым или невеста ему изменит.

Платье должно быть новым — нельзя надевать чужое (даже мамино) или брать напрокат. Чужое платье приносит чужие судьбы, чужие ссоры и долги. Однако в русской традиции XIX века было допустимо надевать платье, сшитое специально для невесты, но из ткани, купленной на ее деньги. В советское время, когда с достатком было туго, эту примету часто нарушали, но старшее поколение вздыхало.

Цельнокроеное платье (не раздельное на корсет и юбку) — чтобы жизнь была нераздробленной, чтобы муж и жена не отделялись друг от друга. Раздельный наряд сулил разлуки, командировки, частые ссоры.

Фата — это не украшение, а оберег. Она закрывает лицо от дурных взглядов. Ее нельзя было давать никому мерить, даже лучшей подруге, иначе та «оттянет» на себя всю защиту. После свадьбы фату хранили как семейную реликвию, верили, что она помогает при родах — ее набрасывали на роженицу.

Туфли с закрытым носком и пяткой — обязательны. Открытые туфли означали, что счастье, деньги и здоровье «вытекут» наружу. Кроме того, открытая пятка — к легкому поведению. В деревнях еще в начале XX века невестам надевали валенки или кожаные сапоги, чтобы счастье не ушло.

Порвать фату или платье случайно — к сложным отношениям со свекровью. Свекровь будет постоянно вмешиваться и ссорить молодых. Чтобы нейтрализовать примету, порванное место нужно было зашить нитками красного цвета, не снимая наряда.

Примерять платье перед зеркалом в одиночестве — можно. Но если рядом кто-то отражается, то муж будет смотреть на других женщин. А если в зеркале отражается незамужняя подруга, то она «отзеркалит» жениха и сама никогда не выйдет замуж.

Надевать платье через ноги (сначала натягивать снизу) — категорически запрещалось. Только через голову, как рубаху. Через ноги — к легкомыслию и к тому, что муж будет бить.

Обереги и приметы на удачу и богатство на свадьбу

Монетка в левую туфельку невесты — классика. Левая сторона считалась воспринимающей, принимающей энергию. Монетку клали под пятку, чтобы в семье всегда водились деньги. Чаще всего использовали пятикопеечную монету. В 1990-е клали уже рубль или доллар.

Монетки в кармане жениха — не менее важный оберег. Жених не должен идти к алтарю с пустыми карманами, иначе всю жизнь будет бедствовать. Иногда клали несколько монет разного достоинства — для привлечения разных видов достатка.

Английская булавка — защита от сглаза. Ее прикалывали на изнанку платья, в район солнечного сплетения, головкой вниз. Головкой вверх — «открывает» энергию, а вниз — закрывает. Булавка должна быть новой. Некоторые крепили две булавки крест-накрест — для усиления защиты.

Красная нить на запястье близких родственников (матери, свидетелей) — считается, что красный цвет отпугивает злых духов. Традиция древняя, но особенно распространилась с 2000-х благодаря каббалистическому влиянию. В России ее часто путают с «нитью от святой Рахели», но в народной культуре красная нить — просто оберег, который повязывали на руку невесты или жениха перед выходом из дома.

Перец, соль, чеснок в кармане — древнейшие обереги от нечистой силы. В карман жениха могли положить зубчик чеснока, стручок перца или щепотку соли, зашитую в мешочек. В XIX веке это было распространено в деревнях. К началу XXI века почти исчезло, но в глубинке еще можно встретить.

Букет невесты после свадьбы не выбрасывать — его высушивали и хранили (или засушивали один цветок). Считалось, что букет «впитывает» энергию счастливого дня, и если его выбросить — выбросишь и любовь. В советское время букеты часто просто засыхали на шкафу. Современные невесты все чаще либо оставляют один цветок на память, либо заказывают сохранение букета в смоле.

Приметы о дороге в ЗАГС или церковь и самой свадебной церемонии

Путь молодых к месту бракосочетания и обратно был полон знаков.

Встретить похоронную процессию по дороге — самая страшная примета. Она сулила смерть одного из супругов в первый год брака. Чтобы нейтрализовать, нужно было трижды перекреститься, повернуться и поехать другой дорогой. В советское время, когда ЗАГСы были в центре городов, избежать встречи с ритуальными автобусами было трудно — тогда советовали хотя бы плюнуть через левое плечо.

Встретить беременную женщину или кошку — к добру. Беременная сулила скорое пополнение в семье, кошка — уют и достаток. Собака (особенно бродячая) — к сплетням. Пустая машина — к пустоте в доме.

Громкая музыка, крики, звон колокольчиков на кортеже — обязательный ритуал отгона злых духов. Считалось, что нечисть боится резких звуков. Поэтому на свадьбах так любили бить в кастрюли, сигналить без остановки, включать громкую музыку. В 1990-е к колокольчикам добавились сирены и даже охотничьи манки.

Дорога от дома к ЗАГСу должна быть запутанной — специально делали крюк, ехали разными улицами. Это чтобы «запутать следы» и не дать нечисти или завистникам найти дорогу к счастью молодых. В современных городах с пробками это происходит само собой.

Кто первый наступит на коврик в ЗАГСе — тот и будет главой семьи. Примета живучая. У входа в ЗАГС специально клали красивый коврик или просто отмечали порог. Жених и невеста старались шагнуть синхронно, чтобы не было споров о главенстве. Если кто-то успевал раньше — значит, всю жизнь будет командовать.

При венчании в церкви: кто выше держит свечу — тот и главный. Свечи держали на уровне груди, но если невеста поднимала повыше — брала верх, если жених — он. Священники на это редко обращали внимание, но гости следили.

Ступить на одну ногу с супругом одновременно — прожить душа в душу, не разлучаясь. Поэтому в церкви молодые старались выходить в ногу, а в ЗАГСе — делать все одновременно.

Заглядывать в зеркало после того, как надели фату, но до выхода — плохая примета. Считалось, что невеста «засмотрится» в свое отражение, и муж будет искать красавиц на стороне. Если уж очень нужно поправить макияж, смотреться в зеркало можно только без фаты или через плечо подруги.

Приметы о застолье и гостях на свадьбу

Разбить бокал молодоженов на счастье — чем больше осколков, тем счастливее брак. Это видоизмененная традиция разбивать глиняный горшок после первой брачной ночи. Бокалы (обычно хрустальные) разбивали после того, как молодые выпили до дна. Осколки собирали не метлой, а руками и складывали в мешочек — их нельзя было выбрасывать в этот же день, а то «счастье вынесешь».

Кто громче всех крикнет «Горько!» — того желание сбудется. Считалось, что крик должен быть таким сильным, чтобы заглушить горечь вина (или горечь ухода из родного дома). Кто перекричит всех — тот «заберет» часть счастья молодых себе. На практике все кричали одновременно, но шутливые соревнования проводились.

Украсть туфельку невесты — к деньгам у того, кто украл (если выкупит). Это не злая примета, а веселый обычай. Обувь крали подружки или гости, а жених должен был выкупить — обычно деньгами или алкоголем. Считалось, что украденный предмет приносит удачу в личной жизни. Если жених сам находил туфельку без выкупа — к ссоре.

Украсть невесту во время банкета — аналогично. Гости «похищали» невесту (уводили в соседнюю комнату), а жених должен был ее выкупить — тоже деньгами, шутливыми заданиями. Невыкупленная невеста — к разладу. Примета пришла из глубокой древности, когда похищение невесты было реальным ритуалом.

Первый кусок свадебного торта продавать — аукцион за право откусить или купить. Вырученные деньги отдавали молодым, и считалось, что эта сумма «притягивает» в дом еще больше. Торг был шумным, с прибаутками. Если первый кусок дарился бесплатно — к бедности.

Невеста не должна доедать свою порцию — она должна оставить немного еды на тарелке, чтобы муж не «заел» ее красоту и чтобы у нее всегда была возможность «отложить кусок» для гостя.

Жених и невеста должны пить из одного бокала — к единству. Обычно делали глоток шампанского из одного бокала по очереди или вместе. Считалось, что так их жизни смешиваются навечно.

Нельзя ставить на стол пустые бутылки — к пустоте в доме. Пустую тару убирали под стол или выносили. Эта примета очень живуча в России, до сих пор многие официанты знают, что пустую посуду уносят незаметно.

Приметы о цветах на свадьбу

Цветы — часть букета невесты, и с ними связано несколько важных правил.

Букет невесты должен быть собран из четного количества цветов — это общеславянская примета: четное количество (2, 4, 6 и т. д.) — к добру, нечетное (1, 3, 5, 7) — к похоронам. Поэтому флористы никогда не делают свадебный букет с нечетным числом. Исключение — если цветок один (одиночная роза), это тоже допустимо, но редко.

Бросать букет незамужним подругам — западная традиция, которая пришла в Россию в 1990-е. Ее быстро приняли, и теперь это почти обязательный ритуал. По примете, та, кто поймает букет, выйдет замуж в течение года. Однако в русской традиции такой приметы не было, наоборот, букет считался личным оберегом невесты.

Не бросать букет, а оставить себе — более древняя русская примета. Считалось, что букет должен засохнуть в доме и храниться как символ сохраненной любви. Если его бросают — «разбрасывают» счастье. Многие невесты до сих пор делают два букета: один для бросания (поменьше), а основной — хранят.

Жених бросает подвязку невесты — тоже западная традиция, не имеющая глубоких корней в России. Но прижилась: кто поймает подвязку, скоро женится. Примета считается «развлекательной» и не очень серьезной.

Приметы после свадьбы

То, что происходит после официальной части, тоже важно.

Первой переступить порог нового дома должна невеста (или супруги вместе) — это чтобы не было ссор. Если первой зайдет свекровь или еще кто-то — та будет «главной» в доме. Часто практиковали обряд: жених вносил невесту на руках через порог — так никто не ступал первым.

Кошку впустить в дом первой — к уюту и достатку. Сначала в новый дом (или квартиру, куда въезжали молодые) запускали кошку. Где она ляжет — там ставить кровать. Если кошка не шла — ждали другого дня. Примета очень древняя, связана с тем, что кошка чувствует плохую энергетику.

Хранить фату — как оберег. Фату не продавали и не отдавали. Ее хранили в сундуке, потом — в шкафу. Во время беременности невеста надевала фату на живот, чтобы защитить ребенка. В некоторых регионах фатой накрывали колыбель.

Свадебное платье продавать или отдавать — к бедности и неудачам в семейной жизни. Считалось, что платье впитало энергию счастливого дня, и его потеря — потеря счастья. Если очень нужны деньги, можно продать, но редкая женщина решается.

Обручальные кольца не снимать — к разводу. После свадьбы кольца должны быть на пальцах постоянно. Снимать можно только в особых случаях (например, на операцию), но потом сразу надеть. Если постоянно снимать и надевать — отношения будут «прыгать».

Первую брачную ночь провести в чужом месте (гостиница, дом родителей) — к изменам. Спать нужно на своей территории (пусть даже съемной квартире), иначе брак будет неверным. Это поверье связано с тем, что нечистая сила легче подбирается к бездомным.